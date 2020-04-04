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Заражено — 1141427 (в РФ — 4731), смертей — 61205. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
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«Стой! Что в коробе несешь?» Картинка дня
Из регионов поступают сообщения о задержаниях курьеров из-за карантина. Иллюстрация Петра Саруханова
Петр СарухановГлавный художник, член редколлегии
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