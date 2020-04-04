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Сюжеты

«Стой! Что в коробе несешь?» Картинка дня

Из регионов поступают сообщения о задержаниях курьеров из-за карантина. Иллюстрация Петра Саруханова

Культура

Петр СарухановГлавный художник, член редколлегии

 
Теги:
карантин, доставка, курьер

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