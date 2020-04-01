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Нужно больше золота
Чем необходимо дополнить поручения президента по спасению бизнеса во время эпидемии
Александр СванНовая газета
Поручения по итогам обращения Путина В.В., касающиеся бизнеса, вкладчиков и инвесторов, звучали следующим образом:
- Новый налог для вкладчиков и инвесторов в облигации — правительству поручено подготовить поправки, по которым налог в 13 % будет применяться к доходу (проценты по вкладу, остатку на счете или купону) от «вложения, размер которого превышает 1 млн рублей в год». О суммировании денег на разных вкладах и счетах в документе не говорится.
- По новому налогу на дивиденды, выведенные за рубеж, по ставке 15 % правительство должно подготовить поправки в международные договоры во избежание двойного налогообложения. Если договориться об этом не удастся — то прекратить действие таких договоров.
- Деньги от новых налогов будут направлены на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.
- Для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей правительство должно разработать поправки о том, что выплаты по налогам (кроме НДС) будут продлены на 6 месяцев.
- Для пострадавшего малого и среднего бизнеса с кредитами ЦБ и правительство разработают закон, по которому бизнес сможет обратиться в банк с требованием об отсрочке платежей.
- Страховые взносы за работников для малого и среднего бизнеса должны быть снижены с 30 % до 15 %. Для микропредприятий устанавливается отсрочка в 6 месяцев по уплате страховых взносов.
К сожалению, под видом мер нам были предложены разные действия, в том числе направленные на увеличение налогов.
Озвученные президентом налоги будут собраны в 2021 и в 2022 годах, то есть к кризису отношения они не имеют никакого.
Сокращение страховых платежей — отличная новость, но в налоговой предпринимателям отвечают, что [у них на руках] ни закона нет, ни инструкции нет. Важно отметить, что если бизнес теряет сегодня от 50 до 100 % выручки, то не так критично, сколько составляют социальные взносы. Отмена арендной платы при аренде муниципальных помещений — это помощь предпринимателям, но большинство из них арендуют коммерческие помещения, а на них данная льгота не распространяется.
Не было признано ключевого тезиса: эпидемия — это надолго (до 6 месяцев, возможно, 3 месяца и с перерывом на месяц-два еще 3 месяца). Выручка бизнесов, образовывавших примерно 25 трлн рублей ВВП, в России упадет вдвое по году — и это при условии, что все они выживут, если не выживут — то еще больше. Выручка бизнесов, вовлеченных в нефтегазовый сектор (еще 20 трлн рублей), упадет примерно так же (будет одновременное падение внутреннего потребления и внешних цен). Остальная часть ВВП (примерно 60 %) сократится на 10–20 %.
Если оставить ситуацию без вмешательства — нас ждет катастрофа: 20–25 % населения в результате останется без доходов и без сбережений. Значительно вырастет и без того очень высокий уровень бедности.
Вот какие предложения возможны по дополнительным экономическим мерам:
- Правительству Российской Федерации необходимо сформировать перечень мер адресной помощи для населения, малого и среднего бизнеса в размере как минимум 3 % от ВВП (многие западные страны выделили от 4 до 10 % от ВВП). Это составит 3,36 трлн рублей, или 42 млрд долларов США. Указанная сумма вполне достижима с учетом наличия средств в ФНБ и при текущем уровне золотовалютных резервов России.
- Принять соответствующие законы, которые признают ситуацию с пандемией форс-мажором в части договорных отношений. Это поможет малому и среднему бизнесу: в частности, у арендаторов коммерческой недвижимости появится право на досрочное расторжение дорогостоящих договоров аренды с учетом нынешней ситуации.
- Целесообразно платить в месяц пособие, например 10 000 рублей на человека, всем гражданам, кто зарегистрируется как безработный / оставшийся без дохода. За такой помощью обратится около 25 млн человек. Это — 250 млрд рублей в месяц. Это подъемные деньги, в ФНБ сейчас 8,2 трлн рублей. Эти деньги не вызовут ни девальвации, ни инфляции — они придут в страну с резко упавшей скоростью оборота денежных средств и резко снизившимся потреблением.
- Необходимо организовать государственную программу выдачи беспроцентных долгосрочных (до 10 лет) кредитов бизнесам с годичными каникулами и возвратом равными долями. При этом бизнесы должны будут иметь право вернуть эти кредиты как минимум на 35 % из начисляемого налога на прибыль будущих периодов.
Использование этих кредитов допустимо только на выплаты зарплат сотрудникам в период карантинов и прочих ограничений функционирования бизнеса (но не больше, чем в размере 75 % от зарплаты за февраль 2020 года) либо в период снижения выручки более чем на 15 %, на выплату арендной платы за коммерческую недвижимость, арендованную до 1 марта 2020 года, оплату услуг связи и коммуникации в пределах не более чем в первом квартале 2020 года, а также оплату услуг постоянных подрядчиков (кроме зарубежных) в размерах не выше, чем по первому кварталу 2020 года, оплату процентов по кредитам, взятым до 1 марта 2020 года.
Главным условием выдачи кредита должно быть сокращение персонала компании не более чем на 10 % по сравнению с 1 февраля 2020 года. Однако компании должны иметь право на периоды ограничений снизить зарплаты сотрудников до 50–75 % от прежнего уровня.
Администрирование таких кредитов могут осуществлять коммерческие банки, государство в лице срочно созданного SPV (например в ВЭБ.рф) должно выкупать эти кредиты у банков по факту их выдачи. За нецелевое использование кредитов можно предусмотреть даже и уголовную ответственность.
Такая кредитная программа позволит поддержать малый и средний бизнес, избежать массового банкротства.
По очень приблизительной оценке, может потребоваться до 15 трлн рублей таких кредитов. Это примерно в 1,5 раза больше, чем рост объемов активов банковского сектора за 2019 год, — не слишком большая для экономики России величина. Это 187 млрд долларов США, то есть существенно меньше, чем тратят (даже не в долг дают) развитые страны на поддержку своих экономик. Эти 15 трлн рублей можно взять частично из ФНБ, частично — увеличив государственный внутренний долг (в банках только население хранит 30 трлн рублей), частично взяв в долг у ЦБ.
ЗВР России в 2014 году сократились на 150 млрд долларов исключительно в результате валютных интервенций, то есть бессмысленной попытки удерживать курс рубля; на сегодня у России в золотовалютных резервах находится 551 млрд долларов (около 40 трлн рублей).
В результате нам удастся сохранить большинство бизнесов до момента конца пандемии; они смогут сразу включиться в процесс восстановления экономики; потребление остановится на время, но по мере снятия карантинных мер сможет сразу начать расти за счет того, что все это время работники компаний получали доходы. Отношение бизнеса к власти и обществу, которые поддержали его в кризис, будет совершенно иным — да и отношение власти к бизнесу, который она поддержала, совершенно изменится.
К сожалению, описанное предложение не планируется к реализации в России, а выплата предложенных президентом пособий будет осуществляться не всем. Малый и средний бизнес начнет банкротиться, а усилия ФНС будут направлены на уголовное преследование тех, кто отказывается платить полную зарплату работникам по причине отсутствия денег. В результате мы получим банкротства предприятий малого и среднего бизнеса такого масштаба, что о частном бизнесе можно будет забыть.
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