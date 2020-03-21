«Раздавать деньги людям — не в наших традициях»

Российское правительство направило 300 млрд рублей для поддержки пострадавших на фоне распространения коронавируса отраслей экономики. По сравнению со странами Европы, которые выделяют в десятки раз больше средств на борьбу с пандемией, пакет антикризисных мер премьер-министра Михаила Мишустина кажется недостаточным.

Об этом говорят не только эксперты, но и депутаты: глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности из-за снижения курса рубля, а поддержку, предложенную правительством и Центробанком, назвал «полумерами».

Размер антикризисного фонда России действительно довольно небольшой.

«Меры, которые сейчас объявлены, — это оперативное латание дыр, которое не может существенным образом изменить макроэкономическую ситуацию»,

— говорит экономист из ВШЭ Марсель Салихов.

Среди мер, которые предложили российские власти, — отсрочка взыскания налогов с авиаперевозчиков и туристических компаний, а также возможность отложить платежи за аренду помещений для малого бизнеса, представители которого используют государственную и муниципальную недвижимость. Кроме того, Центробанк объявил, что не повысит ключевую ставку, а также рекомендовал кредитным организациям дать послабление заболевшим коронавирусом: реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы, не обращать взыскание на недвижимость.

В Европейском союзе, который охвачен эпидемией, сейчас отсутствует единая программа по борьбе с кризисом, вызванным пандемией. Однако по отдельности правительства стран, входящих в Евросоюз, вводят послабления для бизнеса по выплате налогов, выделяют для них льготные кредиты и компенсации. Ряд мер также направлен на помощь работникам, полностью или частично потерявшим работу из-за карантина.

Так, в Швеции ввели годовые налоговые каникулы для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии, а Германия обязалась выплачивать 60% потерь в зарплате всем сотрудникам, которых сократили или перевели на неполный рабочий день. На подобные меры выделяется от 5,4 млрд евро в Литве (население 2,8 млн человек) и до 500 млрд евро в Германии (население 83 млн человек) — по сравнению с 3,5 млрд евро, пока что выделенных на Россию с ее 146 млн граждан.

Некоторые правительства решили напрямую «раздавать» деньги населению. Например, власти Гонконга решили выплатить каждому гражданину по 10 тысяч гонконгских долларов (около 1300 долларов США), а власти США предложили выплатить по 1200 долларов тем, чей доход составляет менее 75 тысяч долларов в год, и еще по 500 долларов на каждого ребенка в семье.

Профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин предложил применить этот подход и в России, выплатив каждому россиянину единовременное пособие в 10 тысяч рублей за счет средств Фонда национального благосостояния. По оценкам экономиста, это обойдется властям в 1–1,5 трлн руб, но позволит поддержать совокупный спрос и одновременно оказать поддержку наименее социально защищенным гражданам.

В России поддерживать граждан наличными, как это делают в США, не имеет смысла, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«До людей у нас дело пока не дошло. Не в наших традициях, когда только начался кризис, сразу раздавать людям деньги. В первую очередь будут помогать бизнесу.

Власти надеются проскочить малой кровью», — считает директор стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев.

Российская экономика может впасть в рецессию уже во втором квартале, если цены на нефть сохранятся на текущем уровне и ситуация в мире не улучшится. При таком сценарии неизбежно понадобятся дополнительные меры бюджетного стимулирования.

«Если цена на нефть будет держаться на уровне 30 долларов за баррель, то на стабилизацию бюджета из золотовалютных резервов будет тратиться 40–50 млрд долларов в год. Это не так много для текущего объема резервов. На несколько лет в таком режиме у ЦБ хватит ресурсов», — отметил Салихов.

Сначала деньги на антикризисные меры будут выделяться из профицита бюджета, а потом — из ФНБ. Однако для дополнительных вливаний в экономику из ФНБ нужно будет нарушить бюджетное правило, согласно которому фонд используется только для покрытия дефицита бюджета.

«В кризис 2008 года сделали примерно так, не жалея ни золотовалютных резервов, ни резервного фонда. Сейчас, как я понимаю, готовности к такому широкому жесту нет, и все сидят и наблюдают, что будет происходить дальше», — заключает Буклемишев.