Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о дополнительных мерах поддержки граждан и экономики страны в связи с пандемией коронавируса.

Первый блок предложений касается помощи населению. Выплаты россиянам по больничному и пособия по безработице будут увеличены до размера МРОТ. Граждане, доходы которых сократились на 30%, получат каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Для средних и малых предприятий будут предоставлены отсрочки по всем налогам, кроме НДС, введется полугодовой мораторий на взыскание штрафов для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, и произойдет снижение страховых взносов для малых и средних предприятий с 30% до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ.

В конце выступления Путин также заявил, что надо ввести налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15% и налог в размере 13% на доход с банковских вкладов или инвестиций в облигации на сумму от 1 млн рублей.

«Новая» газета спросила экономистов, помогут ли россиянам эти инициативы пережить пандемию.

Георгий Остапкович Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

— Главная проблема во всей этой ситуации — риск снижения доходов людей и увеличения безработицы. Все остальное менее важно. Ну, построим мы меньше башенных кранов, меньше тракторов и ракет произведем. Все это человек не увидит. А свои доходы и работу он видит. Если пойдет безработица, то наши 12% бедности возрастут до индийских 20%. Важно не допустить такого развития событий. Все государственные и экономические проблемы должны всегда исходить из бедности.

У массы людей сейчас когнитивный диссонанс: они не понимают, что происходит и когда это закончится. Карантин, отпуск на неделю — все это сильно влияет на производительность труда. Самое главное сейчас — спасать людей, а не экономику. Вплоть до «вертолетных» денег, как сейчас делается в Англии, США, странах Восточной Европы. То есть дать людям, начиная от младенцев и заканчивая стариками, какую-то единовременную денежную помощь.

У нас 146 млн население, если раздать всем по 10 тыс. рублей — это 1,5 трлн. Ерунда при наших резервах. Но так люди почувствуют себя психологически более уверенно.

И они эти деньги не под подушку спрячут, они их потребительским спросом понесут в экономику, они будут на них покупать товары и услуги.

ВВП России — 109 трлн рублей. Сейчас большинство стран вкладывают в поддержку населения 3-8% ВВП. Если мы сделаем также, то придется выложить 3-4 трлн руб. Если посчитать в совокупности, то я думаю, что на поддержку экономики и людей реально пойдет 1,5 — 2 трлн руб.

Налоговые каникулы — это не налоговая амнистия. Хорошо, три месяца ты не будешь платить налоги, но потом тебе придется все же все выплатить, плюс к этому еще и те налоги, которые у тебя накопятся. Ты заплатишь те же налоги, просто их немного пролонгируешь. Причем пролонгируешь не в тот период, когда ты можешь получать прибыль, а тогда, когда будешь стоять на нулях.

В принципе, для малого бизнеса, если снизят страховые взносы, это большая поддержка. 30%, которые сейчас платит МСП — это один из самых больших налогов на труд в мире. Надо этот налог снижать, хотя бы до 22%. Любое сокращение налогов — всегда для бизнеса позитивно.

Но, если мы снижаем налоги на бизнесы, то меньше денег поступает в бюджет. У нас сейчас бюджет профицитный, но если мы начнем делать эти маневры со снижением страховых взносов, то он сразу станет дефицитным. Сколько это будет выпадающих доходов для экономики?

Если у нас падает бюджет, то падает и возможность социальной помощи. Мы тогда не сможем повышать МРОТ, прожиточный минимум, то есть у нас бедность останется на том же уровне. Реальные доходы бюджетников не будут повышаться, как было в 2019 году.

Все виды экономической деятельности получат удар, но разной силы.

Сфера услуг, туризм, авиация, автомобилестроение, культура, индустрия развлечений получат невероятный удар. Возможно, только ломбарды, сфера ритуальных услуг лучше себя почувствуют.

Самое интересное, что экономикообразующие отрасли, например, промышленность, от коронавируса не пострадали. Коронавирус — это не стихийное бедствие, он не разрушает основные фонды, здания, не влияет на квалификацию занятых. Все эти предприятия как работали, так и будут работать. Главная беда в том, что сейчас упадет спрос на продукты всех видов деятельности. Почему я говорю, что надо дать «вертолетные» деньги? Потому люди этими деньгами смогут поддержать спрос в экономике.

Российский ВВП упадет, никакого таргета, который поставил Минэкономики на 2020-й год, выполнено не будет. Экономика опустится, но в этом не ничего страшного. Кризисы бывают с частотой раз в 10 лет. Это нормальное явление. Ну, а народу надо постараться пережить. Главное, чтобы государство помогло людям.

Что касается нашей версии «налога на богатых», то люди не дураки, они будут делить свои вклады на части. Будут не 2 млн класть в один банк, а по 990 тыс. — в два банка. То есть люди найдут из этого выход.

Для богатых людей это не будет большой проблемой. Наши русские предприниматели — самые предприимчивые в мире, они за двое суток найдут через офшоры новую схему, чтобы выбраться из ситуации. За них волноваться не стоит.

Евгений Гонтмахер Доктор экономических наук:

— Предыдущий пакет льгот Владимир Путин анонсировал 15 января во время послания к Федеральному собранию. Меры, предложенные тогда, больше обосновывались политической целесообразностью. Он подкладывал социальные подушки [под изменение Конституции]. Никакой чрезвычайной ситуации тогда не было. Кто мог знать, что произойдет с коронавирусом и падением цен на нефть.

Сегодняшнее выступление носило гораздо более деловой характер. В стране действительно чрезвычайная ситуация. Наверное, президенту доложили, что если не принять меры, то через неделю-две у нас будет экономический коллапс.

Если говорить о малом и среднем бизнесе, речь идет чуть ли не о банкротстве. Закрываются целые сектора небольших предприятий в сервисных отраслях, за собой это тянет очень много эффектов, в том числе и психологических. Люди начинают паниковать, есть риск возникновения стихийных протестов. Поэтому он решил действовать упреждающим образом. Но это не новый курс, это реакция на чрезвычайную ситуацию.

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Среди мер по поддержке населения — повышение пособий по безработице с 8 до 12 тысяч рублей. Они будут распространяться на тех, кто придет в центр занятости и официально оформятся как безработные.

Эти деньги на уровне МРОТа в провинции, например, будут не лишними. Повышение расходов бюджета от этого будет довольно существенным, потому что сейчас много людей ради этого побегут за пособием.

Все эти меры обойдутся бюджету где-то в триллион рублей в ближайшие полгода, если брать только госрасходы. Президент объявил выходную неделю, что тоже потребует компенсации расходов из бюджета, ведь зарплата сохранится. Но, например, отсрочка по кредитам для населения на полгода с госфинансами не связана.

Кроме прямых выплат, в мерах есть отсрочка налоговых платежей на полгода. Получается, что бюджет недополучит определенные деньги, что тоже можно считать расходами. Кроме того, Путин предложил снизить для малого бизнеса с 30% до 15% размеры страховых взносов для предприятий во внебюджетные социальные фонды. Причем, по словам президента, эта мера надолго, а не только на шесть месяцев. Восполнять эти деньги придется из федерального бюджета.

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Стоит отметить, что один триллион — в данном случае не так много, потому что у нас в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накоплено около десяти триллионов рублей. К тому же Путин предложил две меры по увеличению налогообложения: налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15% и налог в 13% на вклады в банках, которые превышают 1 млн рублей. Правда не очень понятно, речь идет про один вклад или про сумму всех вкладов.

Для малого бизнеса также ввели мораторий на банкротство. Это означает, что банк не может подать на банкротство на предприятие, которое не возвращает ему деньги. Эту процедуру отсрочат. Для малого и среднего бизнеса это может быть спасением. Многие компании сейчас два-три месяца перекрутятся, а потом у них возобновится экономическая активность, и они начнут выполнять свои обязательства по погашению долгов. Тем более что отсрочка по кредитам, в том числе ипотечным, тоже вводится для тех, кто находится в тяжелом положении.

Меры, предложенные президентом, можно назвать разумными. Все они из арсенала европейских стран.

Однако для нас они недостаточны, потому что случае России экономика и без коронавируса находится в глубоком кризисе.

Кроме того, в мерах обошли пожилых людей. Собянин ввел эти несчастные четыре тысячи рублей, но стоило бы людям старше 65 лет выплатить единоразово лишнюю пенсию. Для бюджета это посильные деньги, около трехсот миллиардов рублей.

Я думаю, что в той или иной степени все предложения будут реализованы. Чем проще мера, тем легче в наших условиях ее применить. Если, например, мы говорим о введении выплат на ребенка в размере пяти тысяч рублей, это означает, что надо просто нажать на кнопку и на счета родителей придут эти деньги. Без всяких заявлений, по данным ЗАГСа. Если говорить о налоговых каникулах, то вы просто полгода не будете платить налоги. Несмотря на то, что меры требуют разъяснений, они достаточно простые. Это важно и правильно.

Будут ли новые налоги на вклады эффективны, и насколько они в принципе социально оправданы — довольно спорный вопрос. Допустим, в Москве и в городах миллионниках довольно ощутимые слои населения имеют такие вклады. Но что такое один миллион рублей? Человек копит годами: на покупки, отпуска или делает запасы на черный день.

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Хоть это и явное меньшинство, все равно это часть нашего реального среднего класса, а это 15-20% населения. К тому же такие вклады есть и у людей, которые не относятся к среднему классу, но близки к нему, а это еще 10-15%. Конечно, это не такие большие суммы, но не очень приятно. Особенно если учесть, что в договорах на вклады это не было предусмотрено. Как это будет сделано юридически, пока непонятно.