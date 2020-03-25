Обращение Владимира Путина к населению

«Новая газета»редакция
Около 15:45 с обращением к нации по поводу коронавируса выступит Владимир Путин.
Незадолго до выступления президента власти Москвы уже сообщили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса:
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отмена льготного проезда в общественной транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет;
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закрытие библиотек, культурных центров, клубов, кинотеатров и других культурно-досуговых учреждений;
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ограничение работы центров госуслуг «Мои документы»;
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ограничение работы стоматологий;
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запрет на курение кальянов в ресторанах и барах.
По поручению Путин в Вооруженных силах РФ проводится проверка готовности медотрядов и резервов Генштаба, спецтранспорта, а также состава ВКС, РВСН, РХБЗ и инженерных войск.
Теги:коронавирус, обращение, путин
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