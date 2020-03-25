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Обращение Владимира Путина к населению

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Общество

 

Видео: ТАСС

Около 15:45 с обращением к нации по поводу коронавируса выступит Владимир Путин.

Незадолго до выступления президента власти Москвы уже сообщили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса:

  • отмена льготного проезда в общественной транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет;

  • закрытие библиотек, культурных центров, клубов, кинотеатров и других культурно-досуговых учреждений;

  • ограничение работы центров госуслуг «Мои документы»;

  • ограничение работы стоматологий;

  • запрет на курение кальянов в ресторанах и барах.

По поручению Путин в Вооруженных силах РФ проводится проверка готовности медотрядов и резервов Генштаба, спецтранспорта, а также состава ВКС, РВСН, РХБЗ и инженерных войск.

Теги:
коронавирус, обращение, путин

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