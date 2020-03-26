Всю неделю украинская власть держится за дверную ручку, протертую дезинфицирующим раствором, а открыть не решается. За дверью — чрезвычайное положение. Уже введен карантин и объявлена чрезвычайная ситуация во всех областях страны. Прекращено транспортное сообщение, остановлены метро и предприятия, не имеющие отношения к сфере критической инфраструктуры. В продовольственные магазины, аптеки и банки велено впускать людей малыми дозами и в масках. Осталось, кажется, последнее средство в борьбе с коронавирусом.

К счастью, нельзя сказать, что страну косит безжалостно. На момент, когда я передаю заметку, инфицировано 113 человек, среди них — 4 депутата Рады и священник, есть 3 летальных случая и 1 излечившийся. Но минздрав предупреждает…

Призрак ЧП

«Я поддержу любые жесткие меры, которые будут ограничивать право людей свободно передвигаться и свободно покидать свои дома. Особенно если это будет касаться людей старшего возраста, 60+, когда им организуют доставку питания, отсрочат возможность не платить коммунальные платежи, обеспечат доставку лекарственных средств. Мы должны ограничить их в определенных правах и свободах. А это возможно сделать, только введя чрезвычайное положение на территории нашей страны», — Виктор Ляшко, заместитель министра, одновременно главный санитарный врач страны (кабмин «воскресил» должность, упраздненную реформой) в эфире ток-шоу «Свобода слова» выразил солидарную точку зрения. На том же настаивает министр, известный кардиохирург Илья Емец, возглавлявший, хоть и недолго, сферу здравоохранения при Януковиче. По словам источников, Емец, в случае отказа ввести ЧП, грозит подать в отставку.

Можно представить, как взметнется уровень паники, если первое лицо минздрава, назначенное в начале нынешнего месяца, объявит: «Я умываю руки…»

Назвать в разгар мировой пандемии такое пожелание нищей отечественной медицины попыткой превратить Украину в полицейское государство — безнравственно. И не дай бог украинским врачам стать в итоге героями-мучениками, как итальянские коллеги. Не их дело вести подсчеты, делать прогнозы, во сколько выльется госбюджету многократное усиление контролирующих, проверяющих, карательных органов, куда, с пометкой «Cito!», развернут финансовые потоки и чем для страны закончится кризис. Но есть другие специалисты с рецептами, заготовленными давно. И с клинической практикой нескольких успешных операций, включая выборы. Как, например, министр внутренних дел Арсен Аваков, единственный «долгожитель», что остался в правительстве с начала 2014 года.

Арсен Аваков. Фото: Zuma \ TASS

«…Я не коммунист и не фантазер», — сообщил Аваков фейсбуку после того, как перечислил ряд мер в основном из разряда льгот, доплат и возвращения к плановой экономике, что должны, наряду с запретительными инициативами, сделать жизнь украинцев на неопределенный коронавирусный период если не нормальной, то терпимой. Вопрос — с чего бы вдруг шеф МВД расширил свой мандат до президентского или, на худой конец, премьерского? — растаял от благодарности читателей, согласных за такую заботу почти на все: «Арсен Борисович, только интернет и мобильную связь не отключайте!» Неделей раньше отношение общества к ЧП, комендантскому часу и неограниченным полномочиям силовиков тестировал Иван Варченко, советник Авакова (сейчас пост на ФБ-странице Варченко отсутствует, но сохранилась скрин-копия).

Командная слаженность была заметна во всем. Заместитель министра МВД Антон Геращенко объясняет с телеэкрана: «Да (при чрезвычайном положении), страдает экономика. Но мертвым деньги не нужны!»

Близкий к силовикам эксперт рассуждает: эпидемиологическая ситуация может пагубно отразиться на руководстве страны, потому надо бы, пока все живы-здоровы, законодательно закрепить алгоритм взаимозаменяемости. Если, тьфу-тьфу, и президент, и спикер вместе с Радой, и премьер загремят на больничные… Политолог предвещает Зеленскому неудачу при любом сценарии — хоть введет он «чрезвычайку» с разрешения парламента, хоть не введет — и цитирует Локка: «Если власть оказывается в слабых руках, которым не доверяют, обязанность народа — забрать эту власть и вручить ее в руки новому правителю. Правителю, у которого будет доверие и поддержка народа».

Многие обратили внимание — в одном из первых своих тематических, «коронавирусных» видео президент Украины восхитился официальным Пекином: «Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения побеждают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность — союзники коронавируса». После этих фраз (сравнение «мягкотелости» с «либеральностью» вообще вынесем за скобки) советники, видимо, рекомендовали Зеленскому не порывать публично с демократией: Рада не поймет, гражданское общество осудит. Хотя никто не предлагал универсальную стратегию, как противостоять пандемии, не поступаясь принципами. Никто — кроме министра внутренних дел.

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Почем страхи для народа?

Аваков не фантазирует: он не коммунист, а коммерсант, сформировавшийся в лихие 90-е. Заход в политику во времена Ющенко, бывший условием выживания в бизнесе, развил по максимуму его природное свойство — балансировать между выгодой и опасностью.

Украинские СМИ не раз писали, что секретных материалов и прослушек телефонных разговоров, которые собрал за свою карьеру шеф МВД, хватит, чтобы «утопить» весь политбомонд страны и держать на поводке олигархов.

В последний год президентства Петра Порошенко Аваков, куратор отлично вооруженной и мотивированной Нацгвардии, «крестный» Национального корпуса (организация, запрещенная в РФ. — Ред.) и ряда других добробатов и военизированных структур, уже не скрывал негативного отношения к гаранту…

Арсен Аваков и Владимир Зеленский. Фото: Zuma \ TASS

Идеальный порядок — от избирательных участков по всей стране до ЦИКа, — который обеспечили силовики, мог стать и стал для министра своего рода пропуском в новое правительство Зеленского. Кто-то же в «артистическом кружке» должен иметь опыт государственного управления! Несколько волн с требованием отправить в отставку Авакова за провал реформы полиции, за саботаж расследований нападений и убийств гражданских активистов разбились о президентский Офис: благодарность в политике никто не отменял. Наоборот, ширились слухи, что министр вот-вот превратится в премьера-регента при любимце публики. Такой союз, мол, положит конец проискам реваншистов внутри страны, а потом поможет и войну закончить.

В конце февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский озвучил идею совместного патрулирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей силами ВСУ, представителями ОБСЕ и «народной милиции» непризнанных республик. Дома президента встретили файерами акции протеста «Европейской солидарности», напоминавшие о «красных линиях», после пересечения которых судьба Януковича покажется Зеленскому завидной. «Политический министр», так сам назвал себя Аваков, умелый торговец страхами, был начеку.

И тут повестку дополнил вирус…

Премьеру спектакля «Бунт в Новых Санжарах» с участием «титушек», нацгвардейцев, БТРа и управляемым финалом показали, чтобы напомнить об истинных ценностях в периоды, когда турбулентность в масштабах страны вот-вот начнет расти по экспоненте. Дальнейшее было делом техники. Инсайдеры из ветвей власти называли дату заседания Рады, где президент получит нужное количество голосов для того, чтобы ввести в Украине чрезвычайное положение, при этом сходились во мнении — кто реально возглавит «новый ГКЧП» и станет «жесткой рукой».

Но, вопреки прогнозам, очередное видеообращение Зеленский посвятил не обоснованию «чрезвычайки» уже сегодня, а «политикам, которые занимаются хайпом, что фактически равно мародерству» и пугают людей непопулярными решениями, которые власть собралась протащить под шумок. Определенного рода стилистика намекала на Порошенко. Еще сильней удивил свое окружение Аваков. На официальной странице МВД в фейсбуке он тут же отзеркалил президента — пока нет необходимости ограничивать конституционные права граждан: «Для борьбы с вирусом нам это ни к чему». Достаточно режима чрезвычайной ситуации.

Впрочем, если министр здравоохранения все же подаст в отставку, то у министра внутренних дел попросят лечения сами пациенты-избиратели.