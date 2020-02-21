«Это зоологическая реакция»

Три экипажа, стюарды и медики в защитных костюмах, очках, масках, и сутки в воздухе. Самолет авиакомпании SkyUp, который до того эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань, сначала «завернул» в Алматы, где высадил двух гражданок Казахстана, потом несколько часов кружил над родной страной, залетал на дозаправку в аэропорт «Борисполь» и, наконец, 20 февраля, в полдень, получил добро на посадку в Харькове. На борту было 45 украинцев и 27 иностранцев, которых тоже забрали из очага эпидемии. На момент посадки все прошли медицинский контроль — симптомов коронавируса ни у кого не обнаружили.

Компания SkyUp, новый украинский лоукостер, оказалась единственным добровольцем, готовым выполнить такой рейс. Остальные перевозчики, кто в письменной форме, кто на экстренном совещании в Минифрастуктуры, отказались от чести стать спасателями.

Украинцев из Китая привезли на родину. Меры безопасности в аэропорту. Фото: EPA

Летчиков, по словам гендиректора Евгения Хайнацкого, которые приводит «Украинская правда», вообще вызвалось в пять раз больше, чем требовалось для такой работы. Пилоты отдавали себе отчет в том, что после рейса придется вместе с пассажирами подвергнуться обсервации, то есть, медицинскому наблюдению в изолированных помещениях. Хайнацкий рассказал, что экипажи очень тронуты словами благодарности, которые пишут в соцсетях «наши уханьцы»: повидаться друг с другом воочию они смогут не раньше, чем через две недели — плановый период карантина.

На земле, увы, все оказалось не так складно.

Министерство здравоохранения долго не могло определить локацию, где именно разместят прибывших.

Слухи выползали из-под министерских дверей и вспухали гнойными информационными пузырями: из некой инфекционной больницы срочно выписывают нынешних пациентов!

Нет, не в больницу повезут, а в санаторий, и охранять его будет спецназ, что имеет негласный приказ стрелять на поражение, чтобы эпидемию не распространяли! Коммуникация «власть — общество» была провалена безнадежно. На месте провала до кучи смешались страх на уровне дремучих инстинктов и воздействие направленной провокации — грех не воспользоваться поводом.

Повестка телеканалов из обоймы Медведчука, кума Путина, лопалась от трагического злорадства:

только посмотрите, что вытворяют! Вот вам «единая Украина» и Майдан во всей красе.

В селе неподалеку санатория «Медоборы», что в Тернопольской области, собрался стихийный митинг протеста. Там же, на Тернопольщине провели молебен (!), чтобы отогнать эвакуированных от их области.

Во Львовской области, в селе Винники, притащили шины прямо под ветеранский госпиталь, перекрыли дороги, в том числе и бетонными блоками: встанем насмерть против надвигающейся беды!

Бывший многолетний глава облгосадминистрации Олег Синютка, ныне народный депутат партии «Европейская солидарность», разразился постом в фейсбуке (больше пятисот лайков, за тысячу перепостов), где задался вопросом: а не мстит ли власть таким образом львовянам «за патриотизм и проукраинскую позицию во время выборов»? Пошли предположения, что прилет из Уханя подгадали специально, чтобы отвлечь народ от проваленных обещаний установить и наказать тех, расстреливал Майдан 20 февраля 2014 года — сейчас это день памяти и траура.

Когда же оказалось, что чашу коронавирусную пронесли мимо Львова, медколлектив «Медоборов» запел украинский гимн.

Запальчивое обещание президента Зеленского после экстренного заседания Совбеза — мол, если политики продолжат подстрекать людей, «привезем наших граждан в Конча-Заспу (элитный поселок под Киевом, аналог Рублевки, — О. М.) и поселим в их особняках» — не помогло. Скорее, наоборот, усилило массовый невроз: значит, есть опасность? Не подействовало и намерение министра здравоохранения Зоряны Скалецкой поселиться в обсервации на весь срок: «Достали своим популизмом, дилетанты!»

как у нас

Своих не бросаем? В Тюмени начинается паника: область стала карантинной зоной для эвакуированных из Уханя

Колонна автобусов доставила эвакуированных украинцев в медцентр Национальной гвардии. Фото: EPA

Только утром 20 февраля стало известно, что эвакуированных из Уханя отправят из Харькова в местечко Новые Санжары Полтавской области, на территорию медцентра Национальной гвардии.

То, что творилось в Новых Санжарах, известный украинский социопсихолог Олег Покальчук назвал проявлением «зоологической реакции», предложив вспомнить, как советские обыватели реагировали на переселенцев из Чернобыля после взрыва на АЭС или на больных СПИДом сразу после того, как стало известно об этом заболевании.

Местные жители не только перекрыли дороги и мост, жгли шины и строили баррикады, но и бросались в схватку с полицейскими, прибывшими туда на БТРах.

В автобусы с со спецназом и, что самое отвратительное, в автобусы, где находились эвакуированные, в том числе, семьи с детьми, летели камни.



В Новые Санжары примчался глава МВД Аваков. Пошли задержания наиболее агрессивных нападавших. Часть их них оказались вовсе не местными, а «титушками» — термин, хорошо известный со времен Майдана. Зачинщики идентифицированы, но на период досудебного расследования отпущены по домам. Сейчас, по оперативным сводкам, ситуация в райцентре нормализовалась. Медцентр круглосуточно охраняют две сотни правоохранителей. Контакта с теми, кто находится внутри, в силу понятных причин, у них нет. Но «зоология» сменяется другими проявлениями человеческой природы.

Корреспондент «Настоящего времени» Владимир Рунец сделал фото: к закрытым воротам приехали переселенцы из Донбасса. Оставили ящики с апельсинами и гранатами, упаковки газировки, шоколадок, банки кофе: «Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них».

От интервью отказались. Разгрузили машину и уехали.