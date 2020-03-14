«Зеленский, объясни!»

В голландском Схипхоле стартовал резонансный международный судебный процесс. В июле 2014-го был сбит из «Бука» пассажирский авиалайнер, пролетавший в небе над Донецкой областью, где начались бои. Трагедия МН-17 заставила несколько стран, географически далеких от зоны конфликта, — Австралию, Бельгию, Нидерланды и Малайзию — через боль собственных утрат пробиваться к фактам: кто стрелял, из чего стрелял.

Сильнее всех в установлении истины была заинтересована Украина. Честный и как можно более быстрый ответ позволил бы — так, по крайней мере, казалось тогда! — не только на законных основаниях, перед всем миром назвать Россию агрессором, но и пресечь то, что разворачивалось с ее помощью — еще без тысяч погибших, сотен тысяч раненных, миллионов переселенцев и засеянных минами полей…

Сегодня очевидно: война впала в хроническое, с обострениями, состояние. Вернуть ее в точку, когда линии разграничения не существовало ни на земле, ни в умах, — задача на годы. До вердикта суда по-прежнему далеко, да и он, боюсь, уже не способен стать моментом истины.

Зато слышны политики, снова зовущие на помощь российского партнера и друга.

Вот Виктора Медведчука, главу «Оппозиционной платформы — За жизнь», приняли в Кремле на самом высоком уровне как единомышленника Владимира Путина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Владимир Путин и украинский политик Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба Кремля

План у Медведчука такой: создать парламентское измерение «нормандского формата», подключить идейно близких коллег из Берлина и Парижа. Иными словами, не столько расширить, сколько размыть круг участников переговорного процесса, чтобы позиция официального Киева не выглядела цельной, надавить на президента Зеленского и его офис, дезориентировать коллективный Запад или, наоборот, обрадовать — пусть уже мирятся на любых условиях, надоели! «Любые условия» Кремля — это изменения в Конституцию Украины, особый статус ОРДЛО, амнистия боевиков, назначение даты выборов на оккупированных территориях вопреки международному праву и внутреннему законодательству. (Следует заметить, что эти «условия» совпадают с пунктами подвергающегося в Киеве критике «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», принятого 12 февраля 2015 года и одобренного странами — участницами «нормандского формата». — Ред.).

«Несмотря на то что сегодня в этих стенах решались исторические события с участием депутатов и руководства Госдумы, они нашли время, чтобы обсудить вопросы, связанные с реализацией минских соглашений. Для того, чтобы продвинуть вопрос, связанный с установлением мира в Украине», — в интервью из Москвы своему же телеканалу кум Путина все же пользовался из предосторожности эзоповым языком. Не решался пока открыто повторять кремлевский тезис о «внутренней, гражданской войне в Украине» и роли России исключительно как посредника меж двух враждующих сторон.

Хотя поворот в этом направлении наметился и без Медведчука, которого даже тут обошли.

В пятницу, 13 марта, сайт издания «Зеркало недели» опубликовал ксерокопии протоколов, подписанных в Минске 11 марта. Офис президента не спешил предавать их огласке. Из протоколов следовало: спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау, второй президент Украины Кучма, спецпредставитель РФ Кульмухаметов, а также два посланца непризнанных республик Донбасса согласовали сроки верификации списков на очередное, но не единственное взаимное освобождение пленных.

Обмены ожидались очень масштабные: украинская сторона передала более 200 фамилий.

Человекоцентризм, о котором часто и, похоже, искренне вспоминает Зеленский, был налицо. Плату за подарок гаранту — человекоцентризм — тоже взяли на месте, учредив некий Консультативный совет.

Не пересказывая проект этого документа, отмечу главные его положения.

За стол прямых переговоров с Киевом собрались усадить представителей «ДНР» и «ЛНР», по 10 человек с каждой стороны,

с одинаковым статусом и правом решающего голоса, что по факту делало бы «республики» субъектами процесса. Россия же наряду с Францией, Германией и ОБСЕ получила бы один совещательный голос и превратилась в наблюдателя, но не участника войны в Украине. Не на том ли Кремль настаивал шестой год? Украинские эксперты сошлись во мнении — рукой Кучмы в данном случае водил глава Офиса президента Андрей Ермак, а Ермаком, в свою очередь, управлял Дмитрий Козак. Оба они присутствовали на заседании в Минске.

Надпись на плакате: «Ни одних договоренностей с врагом за счет интересов Украины». Митинг на Банковой улице возле офиса президента Зеленского. Фото: EPA

Под окнами Офиса президента Украины на улице Банковой зажег файеры митинг, презрев «коронавирусный» запрет на массовые мероприятия: «Зеленский, объясни!», «Это государственная измена!» В Киеве Ермаку пришлось тушить пожар — собирать брифинг. Но информационное пространство уже пылало заголовками: «Зеленский сделал большой шаг навстречу Путину», «Путин добился от Зеленского всего, чего хотел. Встречайте новую реальность». В российских СМИ новость уже комментировалась и Козаком, и Дмитрием Песковым…

Более полусотни депутатов фракции «Слуга народа» обратились к президенту с открытым письмом: «…В условиях противоречивой гражданской реакции на последние Минские инициативы дайте поручение представителям Украины в Трехсторонней контактной группе… вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений относительно создания Консультативного совета в том виде и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам».

Разъяснительную работу со «слугами» вел Ермак, принимавший на себя удар за ударом. По его словам, в Минске просто хотели создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины,

а получилось то, что получилось — скандал. Неправильно поняли, мол.

После встречи глава офиса уехал на ночной эфир к Шустеру, а заместитель главы фракции Евгения Кравчук написала в фейсбуке пост в унисон: это лишь протоколы о намерениях. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация, а с главарями боевиков никто садиться за стол не собирается. Но хорошо бы подключить к процессу «не политиков, а людей — лидеров мнения и общества, тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной даже ценой переезда из родных мест».

Президент Зеленский пока не откликнулся ни словом, ни видеороликом.

Киев