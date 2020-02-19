Генерал гуманитарных войск

В соответствии с указом президента Зеленского, вместо Валерии Лутковской за гуманитарные вопросы в переговорах Контактной группы в Минске теперь отвечает Геннадий Кузнецов.

Геннадий Кузнецов. Кадр из видео на YouTube

Гуманитарные вопросы, конечно, эвфемизм. На самом деле должность с не прописанными официально полномочиями и правом самостоятельного принятия решений, балансирующих на грани уголовной ответственности, предполагает публичную и непубличную работу по освобождению заложников — граждан Украины из подвалов «ДНР» и «ЛНР», а также из СИЗО и тюрем Российской Федерации.

Поэтому назначение Геннадия Ивановича Кузнецова, 56-летнего генерал-майора СБУ, с марта 2014-го по январь 2015-го руководившего Центром спецопераций по борьбе с терроризмом, то есть командира центрального Управления «А» — «Альфы», может говорить о новом подходе к процессу (я не имею в виду спецоперации!) и о новом тандеме.

Ведь практически в это же время отправленного в отставку шефа Офиса президента Андрея Богдана сменил недавний помощник главы государства Андрей Ермак.

Информацию о выдающемся потенциале Ермака, прежде неизвестного даже активной части общества, и его успехах в подготовке «предновогоднего обмена», когда домой вернули Сенцова, Кольченко, Сущенко, военных моряков и других украинских политзаключенных, «слили» в СМИ в самый драматический момент ожидания: получится или нет?

Фото: РИА Новости

И даже критики Зе-власти тогда молчали — боялись сглазить. Позже позиции помощника президента усилили сообщениями off the record, тут же получившими огласку, что Ермак навел мосты и с Дмитрием Козаком, и с Владиславом Сурковым. Фактический дублер министра иностранных дел, Андрей Ермак сопровождал президента Украины во время визита в Варшаву, на встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, в Давос, в Ватикан и Оман, отбивал атаки адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

И это только пласт, поднятый журналистами!

«С чертом договорится» — так назвали публикацию о нынешнем главе президентского Офиса коллеги из украинского интернет-издания «Лига».

Следующая встреча «нормандской четверки», которую стороны запланировали на весну в Берлине, невозможна без выполнения ряда предварительных условий — в частности, очередного обмена пленными.

Вопрос: Андрею Ермаку, выходцу из юридической среды, который много лет представлял интересы людей из шоу-бизнеса, кино- и телеиндустрии, в ближайшие недели придется заводить знакомства среди «чертей» из неартистического круга, за линией разграничения на Донбассе?

Ермак и Зеленский в поселке Станица Луганская. Фото: Reuters

Как гласит молва, на российском направлении у него проблем с контактами нет. С проникновением в Кремль, так сказать, с тыла помогли популярные лица из сферы, именуемой масскультом, что не знает государственных границ, и уже предвкушает сотрудничество с Зеленским — через четыре с хвостиком года он обещал вернуться из президентства к любимому делу!

Что касается генерала Кузнецова, то мне вообще тяжело представить, как высокопоставленный чин СБУ, «альфовец», то есть в лексике боевиков один из ключевых «карателей хунты», сможет коммуницировать, например, с Дарьей Морозовой и Ольгой Кобцевой, так называемыми омбудсменами «ДНР» и «ЛНР», тем более искать компромисс.

В период Майдана Кузнецов, при Януковиче уволенный за неблагонадежность из Службы, нафаршированной резидентами ФСБ, находился близ Петра Порошенко в качестве телохранителя-профессионала. После вторжения российских гибридных сил и начала вооруженного конфликта на Донбассе Геннадия Ивановича вернули в строй — как известно, за проведение АТО довольно длительное время отвечала СБУ. А 13 апреля 2014 года в районе села Семеновка, под Славянском, группа разведчиков «Альфы» под командованием Кузнецова отправилась проверять блокпосты и обстановку вообще. Днем ранее город захватил Гиркин-Стрелков.

Блокпост сепаратистов в селе Семеновка, 2014 год. Фото: Михаил Почуев / ИТАР-ТАСС

Сошлюсь на воспоминания непосредственного подчиненного Кузнецова и участника рейда, подполковника СБУ Андрея Дубовика, интервью с ним в 2016 году опубликовало интернет-издание «Цензор»:

«…И тут с трассы сворачивают к нам три легковых машины, с ходу из них выпадают пацаны с автоматами и начинают гасить! Дистанция — метров тридцать… Наши ребята открыли ответный огонь. Десантники (украинские армейцы оказались здесь же, хотя должны были встречать на летном поле Славянска спецназ МВД Украины. — О. М.) в бой не вступили, они загрузились в свои БТРы и стояли на месте, рядом с нами — это казалось невероятным. Уже потом мы узнали, что командование им строго запретило открывать огонь… Потом противника поддержала огнем вторая группа, из «зеленки». У нас было всего шесть автоматов. Надо было рассчитывать только на себя».

Один разведчик погиб, сам командир получил тяжелое ранение, лежал в госпитале. За этот бой, что стал первым в истории АТО, генерал-майор награжден орденом «За мужество».

Так что приобщение Кузнецова к Минскому мирному процессу — суровая реальность.

На мой взгляд, единственное логическое объяснение — почему освобождением заложников займутся с украинской стороны столь «неформатные» переговорщики — состоит в том, что разговор теперь пойдет только с Москвой.

А гибридным республикам придется просто повторять движения.

Киев