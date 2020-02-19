действуй!
Открытое письмо книгоиздателей в поддержку осужденных по «делу Сети». «Новая» — поддерживает
Генерал гуманитарных войск
В представительстве Украины в Трехсторонней контактной группе — персональные изменения
Ольга Мусафировасобкор в Киеве
В соответствии с указом президента Зеленского, вместо Валерии Лутковской за гуманитарные вопросы в переговорах Контактной группы в Минске теперь отвечает Геннадий Кузнецов.
Гуманитарные вопросы, конечно, эвфемизм. На самом деле должность с не прописанными официально полномочиями и правом самостоятельного принятия решений, балансирующих на грани уголовной ответственности, предполагает публичную и непубличную работу по освобождению заложников — граждан Украины из подвалов «ДНР» и «ЛНР», а также из СИЗО и тюрем Российской Федерации.
Поэтому назначение Геннадия Ивановича Кузнецова, 56-летнего генерал-майора СБУ, с марта 2014-го по январь 2015-го руководившего Центром спецопераций по борьбе с терроризмом, то есть командира центрального Управления «А» — «Альфы», может говорить о новом подходе к процессу (я не имею в виду спецоперации!) и о новом тандеме.
Ведь практически в это же время отправленного в отставку шефа Офиса президента Андрея Богдана сменил недавний помощник главы государства Андрей Ермак.
Информацию о выдающемся потенциале Ермака, прежде неизвестного даже активной части общества, и его успехах в подготовке «предновогоднего обмена», когда домой вернули Сенцова, Кольченко, Сущенко, военных моряков и других украинских политзаключенных, «слили» в СМИ в самый драматический момент ожидания: получится или нет?
И даже критики Зе-власти тогда молчали — боялись сглазить. Позже позиции помощника президента усилили сообщениями off the record, тут же получившими огласку, что Ермак навел мосты и с Дмитрием Козаком, и с Владиславом Сурковым. Фактический дублер министра иностранных дел, Андрей Ермак сопровождал президента Украины во время визита в Варшаву, на встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, в Давос, в Ватикан и Оман, отбивал атаки адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
И это только пласт, поднятый журналистами!
«С чертом договорится» — так назвали публикацию о нынешнем главе президентского Офиса коллеги из украинского интернет-издания «Лига».
интервью с валерией лутковской
Следующая встреча «нормандской четверки», которую стороны запланировали на весну в Берлине, невозможна без выполнения ряда предварительных условий — в частности, очередного обмена пленными.
Вопрос: Андрею Ермаку, выходцу из юридической среды, который много лет представлял интересы людей из шоу-бизнеса, кино- и телеиндустрии, в ближайшие недели придется заводить знакомства среди «чертей» из неартистического круга, за линией разграничения на Донбассе?
Как гласит молва, на российском направлении у него проблем с контактами нет. С проникновением в Кремль, так сказать, с тыла помогли популярные лица из сферы, именуемой масскультом, что не знает государственных границ, и уже предвкушает сотрудничество с Зеленским — через четыре с хвостиком года он обещал вернуться из президентства к любимому делу!
Что касается генерала Кузнецова, то мне вообще тяжело представить, как высокопоставленный чин СБУ, «альфовец», то есть в лексике боевиков один из ключевых «карателей хунты», сможет коммуницировать, например, с Дарьей Морозовой и Ольгой Кобцевой, так называемыми омбудсменами «ДНР» и «ЛНР», тем более искать компромисс.
В период Майдана Кузнецов, при Януковиче уволенный за неблагонадежность из Службы, нафаршированной резидентами ФСБ, находился близ Петра Порошенко в качестве телохранителя-профессионала. После вторжения российских гибридных сил и начала вооруженного конфликта на Донбассе Геннадия Ивановича вернули в строй — как известно, за проведение АТО довольно длительное время отвечала СБУ. А 13 апреля 2014 года в районе села Семеновка, под Славянском, группа разведчиков «Альфы» под командованием Кузнецова отправилась проверять блокпосты и обстановку вообще. Днем ранее город захватил Гиркин-Стрелков.
Сошлюсь на воспоминания непосредственного подчиненного Кузнецова и участника рейда, подполковника СБУ Андрея Дубовика, интервью с ним в 2016 году опубликовало интернет-издание «Цензор»:
«…И тут с трассы сворачивают к нам три легковых машины, с ходу из них выпадают пацаны с автоматами и начинают гасить! Дистанция — метров тридцать… Наши ребята открыли ответный огонь. Десантники (украинские армейцы оказались здесь же, хотя должны были встречать на летном поле Славянска спецназ МВД Украины. — О. М.) в бой не вступили, они загрузились в свои БТРы и стояли на месте, рядом с нами — это казалось невероятным. Уже потом мы узнали, что командование им строго запретило открывать огонь… Потом противника поддержала огнем вторая группа, из «зеленки». У нас было всего шесть автоматов. Надо было рассчитывать только на себя».
Один разведчик погиб, сам командир получил тяжелое ранение, лежал в госпитале. За этот бой, что стал первым в истории АТО, генерал-майор награжден орденом «За мужество».
Так что приобщение Кузнецова к Минскому мирному процессу — суровая реальность.
На мой взгляд, единственное логическое объяснение — почему освобождением заложников займутся с украинской стороны столь «неформатные» переговорщики — состоит в том, что разговор теперь пойдет только с Москвой.
А гибридным республикам придется просто повторять движения.
Киев
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.