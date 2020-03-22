Ужас удаленки

Воистину: живи да не зарекайся! Если бы полгода назад обитателям планеты — от Индии и Китая через Россию и Европу до Бразилии и Канады — сказали, что им скоро предстоит жить и работать, не выходя из дома, все бы смеху не обобрались.

Но сотни миллионов людей сидят сегодня круглосуточно дома, чутко прислушиваясь к рекомендациям национальных политиков. Самый мудрый совет дал вождь индийского народа Нарендра Моди, который порекомендовал гражданам стать в ближайшее воскресенье в пять часов вечера у окна и громко хлопать в ладоши в знак признательности медсестрам, машинистам и пожарным, которые не могут позволить себе роскоши сидеть дома на карантине.

В Америке традиционную кричалку «Наша страна лучшая в мире» дополнили обещанием раздать каждому гражданину по тысяче долларов. В Австралии гарантировали солидный запас ключевого стратегического сырья — туалетной бумаги.

Наше отечество тоже не отстает, борется с дефицитом муки и гречки.

Пошли навстречу людям коммерческие и образовательные организации: вебинарные площадки сняли ограничения на продолжительность бесплатных сессий; театры и стриминговые сервисы выложили бесплатные зрелища; онлайн-книготорговцы установили щедрые скидки на электронные тексты; университеты и школы завалили Сеть бесплатными курсами.

Короче говоря, все сидят дома и наслаждаются свалившимся на голову коммунизмом. В реальности, однако, верна лишь первая половина фразы — дома таки сидят. Насчет наслаждения — большие сомнения. По крайней мере, все мои знакомые, которые в обычной жизни привыкли социализироваться вне дома, сегодня испытывают стресс и усталость, пребывают в растерянности и смятении. Причем характерно, что стресс возникает по обоим «домашним» направлениям — и в отдыхе, и в работе.

Моя бывшая одногруппница по альма-матер, ныне преподаватель МГУ, жалуется у себя в ФБ на нездоровое зазеркалье дистанционных форм обучения:

«Некая фирма обучает нас проводить занятия онлайн <…>

Бойкая девушка на языке, доступном не всем преподам, бойко объясняет, как создать посадочную страницу.

— Что такое посадочная страница? — спрашивают преподы в чатике.

— Лендинг-мероприятия, — отвечает в том же чатике техподдрежка».

Дистанционное обучение помимо объективных организационных сложностей, порожденных незнакомой рабочей средой, превышает все привычные нормы и по методической нагрузке на преподавателя: объем предлекционной подготовки, постлекционного сопровождения, интенсивность подачи материала одночасового вебинара сопоставима, по отзывам специалистов, разве что с двухчасовой лекцией, организованной в риаллайфе.

Мне как человеку, последний раз работавшему в условиях риаллайфа в 1998 году, стресс и фрустрация новоприбывших нашего дистанционного трудового полка знакомы не понаслышке. Так же хорошо я знаю о физической нагрузке и повышенных требованиях в деле организации вебинаров, поскольку последние пять лет провожу по два-три занятия онлайн еженедельно.

Личным опытом преодоления этих сложностей, приемами борьбы со стрессом и искусством получать неподдельное удовольствие от жизни онлайн я и хочу поделиться с читателями в сегодняшней своей реплике.

Тирания развлечений

Итак, в условиях домашней изоляции людям предстоит заниматься двумя вещами — развлекаться и работать.

Начнем с развлечений, потому что именно этот аспект создает иллюзию простоты. Работать, мол, сложно, а развлекаться легко. Вывод делается на том основании, что раньше после работы люди ежедневно возвращались туда же — к себе в дом — и вполне удачно развлекались.

А вот не скажите. Общего между тем, что было раньше, и как это выглядит теперь, нет ничего, кроме метража родной квартиры. Это все равно что сравнивать посещение аэропорта за два часа до вылета вашего рейса, и жизнь в аэропорту на постоянной основе.

Если вам приходилось застревать в каком-нибудь воздушном хабе на сутки-другие из-за нелетной погоды, вы знаете, какое это напряжение.

Сегодня вы застряли у себя дома не на сутки, а на несколько недель. Может, и месяцев. И пусть персональный туалет и душ не введут вас в заблуждение: уровень стресса от многонедельного пребывания дома будет еще выше, чем от проживания в аэропорту. По банальной причине: стресс вызывается не бытовым дискомфортом, а осознанием оторванности от привычной жизни.

Одно дело прийти вечером с работы, поужинать, запустить на часок-другой фон из телевизионного бреда, а затем отрубиться в предвкушении завтрашнего дня с его по-газам-на-светофоре, гарцеванием по офису, упоительным общением с сослуживцами и друзьями, приятными сюрпризами новых встреч. Вот она, жизнь как приключение!

Совсем другое дело — пребывать один на один с душем, туалетом и телевизором 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А вместо живого общения довольствоваться скайпом и лайками в «ВКонтакте». На третий день всякий взвоет так, что волки позавидуют.

Тем не менее ситуация с развлечениями на дому не безвыходная. Если знать, чем можно и нужно заняться, домашняя ссылка окажется не только сносной, но и приятной.

Первое правило: не пытайтесь развлекаться так же, как вы развлекались раньше,

во время вечерних набегов домой после полноценного рабочего дня, проведенного во внешнем мире.

Иными словами, сейчас после работы нельзя повторять привычные паттерны: еда — телевизор — танчики — пиво — что там еще из скудного набора стандартных радостей. В противном случае через три дня все «любимые» занятия осатанеют до скрежета зубовного. Если же набор шаблонных действий затянется на неделю, почти гарантированно начнется депрессия — будете лежать целый день на кровати и буравить мутным взором потолок.

Развлечения при безвылазном пребывании дома обязательно должны постоянно обновляться и экстериоризироваться.

Под развлечениями я, разумеется, понимаю не столько Порнохаб, сколько новые источники знаний и информации.

Главное, что необходимо сделать в обязательном порядке, — отключить телевизор тем, у кого он еще включен. Судьба подарила нам уникальный шанс познакомиться с существованием новой информационной вселенной, которая от привычной отличается невиданным разнообразием мнений и яркостью красок, не воспользоваться этим шансом — преступление.

Возьмите себе за правило каждый день находить по одному новому источнику развлечения.

В зависимости от потребностей таким источником может стать курс онлайн-обучения чему-то, о чем вы давно мечтали, но никогда не находили времени: от видеомонтажа до кройки и шитья.

Новый интересный видеоканал — например, на Youtube, хотя кроме него существует еще пару сотен альтернативных мультимедиа-площадок.

Или новая онлайн-игра. Новое СМИ. Новый иностранный язык, обучение которому с живым преподавателем можно организовать сегодня, не выходя из дома, примерно за час. Или… У вариантов и возможностей есть только один предел — ваша фантазия. Если фантазии не хватает, посоветуйтесь с друзьями.

Кстати, о друзьях.

Второе условие успешного развлечения в домашнем заточении, наряду с постоянным поиском новых источников информации, это, как вы помните, экстериоризация.

Экстериоризация всего, что вам удалось найти нового и увлекательного. Если эти открытия держать в себе, через неделю вам приестся уже не однообразие, а разнообразие. Необходимо постоянно делиться своими открытиями с друзьями и приятелями — старыми и новыми, обретенными уже в ссылке.

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Общаться всегда желательно визуально. В первую очередь потому, что текстовый чат — это самый короткий путь к диссоциативному расстройству идентичности. Кстати, почти неизбежному, поскольку вне визуального контакта, выполняющего функцию контроля за аутентичностью, ваше реальное Я будет постоянно расщепляться на множество аватаров и виртуальных персонажей, которых вы непременно наплодите на форумах и чатах.

Визуальный контакт желательно постоянно поддерживать не в привычном (и опостылевшем) скайпе, а на нормальной площадке. Например, в Zoom, где вы можете не только видеть собеседника, но одновременно делиться с ним экраном, на котором продемонстрируете новые открытия и достижения.

Итак, постоянное обновление источников информации, получение новых знаний и визуальный контакт со своими друзьями и знакомыми — главные условия для успешного развлечения во время домашнего заточения.

В рабочем ритме

Теперь о работе на дому, так называемой удаленке. Здесь, к сожалению, дела обстоят печальнее. Удаленка реально ставит людей на грань выживания. Попробуем тем не менее разобраться.

Недавно пообщался с родственницей, бухгалтером по профессии. Сотрудников ее конторы десантировали по домам и дали наказ — работаем дистанционно! Первый час «работы» прошел под знаком энтузиазма. Через два часа начали исчезать ориентиры. К концу первого надомного рабочего дня исчезло даже малейшее понимание происходящего.

Случай моей родственницы — не исключение, а норма. Так случится со всеми, кто всю жизнь проработал в риаллайфе: мимолетный энтузиазм — тревога — смятение — печаль — уныние — депрессия. Почти по Элизабет Кюблер-Росс, но, слава тебе господи, без летального исхода.

Самое удивительное: одинаковый психологический паттерн включается при любом типе занятости,

поэтому не важно, являетесь ли вы творческим работником (преподаете, создаете креативный контент и т.п.) или работаете по найму (со всем прилагающимся апанажем: план работ, спускаемый сверху, требование отчетности и т.д.).

Предполагается, что творческим работникам трудиться на удаленке будет сложнее всего, потому что им приходится много импровизировать. У них нет начальника, который бы сверх туманного «Напиши-ка мне, братец, статью!» спустил подробную инструкцию по теме, идее и пафосу. Даже со сроками все неопределенно. «Хорошо бы к понедельнику!» Не написал к понедельнику? Тебя даже не пожурят, а похвалят: дал заработать собрату по перу, уложившемуся в срок.

Другое дело, штатные сотрудники организации (бухгалтеры, офисные менеджеры и т.п.). Им дистанционная работа, казалось бы, должна «зайти» легче, потому что у них есть руководители, которые четко ставят задачу и оговаривают дедлайны.

Все, что от тебя требуется, — выполнить задание качественно и в срок. Импровизация не поощряется, оригинальничание тем более. Не выполнил — поставили на вид или наказали рублем. При этом в любой момент: «Иван Федорович, я не понимаю, как мне эту таблицу заполнить?» Для такого вопроса необязательно сидеть в офисе, можно спросить в чате из дома. Иван Федорович все равно подскажет.

Однако, к великому сожалению, наемным работникам на удаленке придется так же тяжело, как и людям творческим. Потому что главная проблема дистанционной работы — не в наличии начальства, субординации, контроля и сроков, а в… ритме!

Поясню.

Ключевая особенность труда в присутственном месте, на которую в силу неприметности никто не обращает внимания, это — навязанное распределение трудового времени.

Находясь в офисе, вы обречены на труд. Не важно, сколько вы делаете перекуров и сколь продуктивна ваша отдача. Важно, что с 10 до 18 вы территориально ограничены пространством, единственное назначение которого — стимулировать вашу работу.

В удаленке есть много приятного и удобного,

но нет самого главного и необходимого для продуктивной работы — часов, обязательных для труда.

Даже если у вас есть начальник, он находится далеко и не может вас заставить приступить к выполнению работы прямо сейчас, вот в эту минуту, ничего никуда не откладывая, не перенося на вечер, тем более на завтра.

При дистанционной работе у вас происходит постоянное размытие целостной картины. Все планы, дедлайны, промежуточные цели и этапы в большинстве случаев существуют лишь теоретически и никак не навязываются. Над вами никто не стоит и не следит за ходом выполнения работы. Вы предоставлены самому себе.

Вы неизбежно начинаете откладывать дела: «Куда спешить? Весь день впереди. Сделаю через час».

Через час: «Сделаю вечером, времени уйма, успею еще сто раз».

Вечером: «Завтра встану часов в 7, ударно до обеда поработаю и закрою все дела за два дня сразу».

В 9 случаев из 10 вы ничего завтра не закроете. И послезавтра тоже. Каждый последующий день удаленки вы будете переживать так, как если бы накануне вечером вернулись домой после месячного отпуска. Ломка будет страшная.

Что делать? Вы наверняка и раньше слышали, что самое важное в дистанционной работе — наладить режим дня, развить самодисциплину, завести органайзер, записывать туда все дела, запланированные на день, неделю, месяц и так далее.

Эти рекомендации, которые обычно дают коучи-теоретики, безусловно, вам пригодятся. Но только не сразу, а позже и поэтапно.

Совет бывалого с 20-летним опытом удаленки нон-стоп: главное, с чего следует начинать, — развитие в себе помянутого выше чувства ритма.

Ритм — ключ к успеху при удаленной работе.

Ритм — это цикличная временная привязка действий. Мы регулярно, ежедневно, постоянно и вне зависимости от внешних обстоятельств чистим зубы, принимаем душ и питаемся в определенное время. У кого-то подъем в 5, у кого-то в 9, у кого-то обед в 12, у кого-то только в 16 — если извне вас никто не контролирует, для продуктивности и качества жизни важны лишь индивидуальные ритм и цикличность.

Точно так же при дистанционной работе необходимо регулярно выполнять определенный набор дел, связанных с вашими профессиональными обязательствами.

Действия эти могут быть какими угодно, поэтому бессмысленно их перечислять, все зависит от специфики вашей работы. Одним необходимо регулярно (то есть ритмично) — каждый день (час, неделю) искать какую-то новую информацию. Другим — заполнять электронные таблицы свежими данными. Третьим — составлять отчеты, рисовать сетку занятости и т.д.

Не важно, что именно входит в ваши трудовые обязанности, важно, что при дистанционной работе вы должны выполнять эту работу ритмично и регулярно, ничего не сдвигая и не откладывая.

Если вы считаете, что вам удобно и продуктивно для вас выполнять дело Х после обеда, замечательно — постоянно выполняйте его после обеда, не переносите, тем более не пропускайте. Пропустите хоть раз, собьетесь с ритма — трудовой режим вы уже вряд ли наладите. Если наладите, то такой кровью, что свет мил не покажется.

Условие экстериоризации в работе тоже обязательно, как и при развлечениях.

Если вы будете работать дома в одиночестве — вы одичаете и превратитесь в социопата.

В идеале работать дома вместе с близким человеком. Это редкое счастье, когда вы со своей женой или мужем можете заниматься общим делом. Предел мечтаний. Но даже при отсутствии общей работы желательно постоянно контактировать с домочадцами в течение рабочего дня: делиться проблемами, рассказывать о поставленных задачах, сделанных открытиях. Иными словами, максимально экстериоризировать свой рабочий процесс.

Если вы дома в одиночестве, необходимо кооперироваться в виртуальном пространстве со своими сослуживцами. С помощью того же Zoom либо аналогичного сервиса можно с высокой степенью эффективности восстановить атмосферу совместного труда с теми же людьми, с которыми вы привыкли раньше находиться в одном офисе.

Создайте и запустите вебинарную сессию, разошлите приглашения своим сослуживцам — et voila! — вы видите друг друга, слышите, можете общаться, консультироваться, корректировать действия в реальном времени.

***

В заключение несколько слов о тех, кто больше других пострадает от надомного заточения: работниках сферы реального производства и услуг. Всех тех, кто не может, находясь дома, обслуживать посетителей, доставлять товары, развозить клиентов, замешивать цемент и т.д.

Им реально не повезло, сегодня они теряют деньги, их работу невозможно выполнять дистанционно. Поэтому никаких деловых рекомендаций им дать невозможно, зато есть однозначно полезные советы в плане организации досуга.

Лучшее, что вы сейчас можете сделать: не развлекаться до одури, а использовать дни вынужденного простоя для повышения эффективности своего профессионального труда в будущем.

При должной усидчивости вы всегда сумеете отыскать в интернете ценную и полезную информацию, связанную с вашей профессиональной деятельностью. Можно узнать много интересного о конкурентах. Можно познакомиться с новыми технологиями, которые выведут производительность вашего труда на качественно иной уровень. Можно изучить смежные рынки, новые перспективные направления.

Дистанционная работа — это не современный вариант ссылки, а универсальная модель будущего.

Думаю, уже очень скорого. Удаленка — это труд, о котором можно только мечтать.

Скука и монотонность — не атрибуты домашнего заточения, а недостатки личности. Если вы научитесь правильно организовывать дистанционную работу и досуг, вы откроете для себя modus vivendi, предоставляющий невиданную степень свободы и фантастическую мобильность.

Эпидемия нового гриппа рано или поздно закончится, и тогда новая форма труда, с которой вы познакомились, откроет такие возможности для выбора места проживания и удовлетворения тяги к путешествиям, новым знакомствам и впечатлениям, что от вашего желания вернуться в присутственное место не останется и следа.