Памяти убитых выставок

Знаменитые «три К» немецкой цивилизации, «киндер, кюхе, кирхе», мир вытесняет тремя К нашего времени — коронавирус, культура, карантин. Пустые полки магазинов на разных континентах, полуанекдотические истории про исчезновение туалетной бумаги, растерянность в быту и паника в умах — у коронавируса множество лиц, приятных среди них мало. Едва ли не самой неожиданной оказалась уязвимость культуры. Возможно, на фоне отсутствия вакцины и неясных сроков ее появления это выглядит второстепенным, но, как говорил Черчилль в годы Второй мировой, — зачем мы ведем войну, если не ради культуры?

Лувр перед закрытием из-за пандемии. Фото: EPA

Закрытие музеев в разных уголках планеты, отмена концертов и перенос кинопремьер — новости о культурном карантине приходят в основном из-за рубежа, они устрашающи, что ни день — новая напасть. Куда-то перенесена премьера Джеймса Бонда, и не только она, Голливуд вообще перестал снимать фильмы; отменен Зальцбургский Пасхальный фестиваль, закрыта, как и другие оперы и театры в Европе, Парижская опера, заразился министр культуры Франции. Число разрешенных к сбору под одной крышей людей стремительно сокращается — от пяти до одной тысячи, теперь и триста кажутся роскошью.

России тоже есть чем влиться в мировой поток. Директора наших крупнейших музеев договорились о постепенном отказе от вернисажей, сто человек в день открытия — реальность, а не угроза. Московский «Гараж» и Ельцин-центр в Екатеринбурге объявили о закрытии дверей; отменены благотворительный показ и громкая премьера фильма «Зулейха открывает глаза».

Закроет ли Минкульт госмузеи, неясно, но, судя по графику отставания российской пандемии от мировой (и здесь нас преследует юлианской календарь), решение не за горами. Приближается время, когда о премьерах и вернисажах заговорят в сослагательном наклонении. Девизом весны станет «память убитых выставок», «in memoriam несыгранных премьер». Даже отпетые борцы за самоизоляцию поняли, как вплавлена российская культура в мировую, — что показывать при отсутствии кинопремьер, не крутить же бесконечно про танки, Крымский мост и баскетбол?

Музей «Гараж» в Москве закрылся с 14 марта. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Тяжело и концертным организациям, они переверстывают расписанную на год афишу, зарубежные исполнители, если б и приехали, заперлись бы на две недели в отелях. Залы объявляют, что из-за «неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Москве до конца концертного сезона концерты с участием зарубежных коллективов отменены», зачастили замены солистов, желающие могут сдать купленные на конкретных исполнителей билеты.

В Европе предлагают общаться с прекрасным онлайн — продолжаются трансляции опер и концертов в интернете, что не новость и для нас — на сайте Московской филармонии открыт Всероссийский виртуальный концертный зал — большой общедоступный архив первоклассных концертов. Но публика требует большего — отмены запрета на трекеры, чтобы в условиях возможного карантина стали легкодоступны все богатства мировой культуры.

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На войне как на войне, но и после нее восстанавливаться придется долго. Культура тоже бизнес, она подчинена жесткому планированию. Что не случилось сегодня, случится нескоро или не случится уже никогда; музыканты расписаны на годы вперед, привоз картины из-за границы — это масса усилий, график выставок в крупных музеях напоминает производственный план большого завода.

Роковые обстоятельства еще не смерть, история знает, на что способен загоняемый в угол художник, — летом военного 1917-го в Париже прошла премьера самого радикального балета дягилевской труппы, знаменитый «Парад» от супергруппы в составе Пикассо, Сати, Кокто и Мясина. А за столетие до этого родилась главная песня христианского Рождества, знаменитая «Тихая ночь».

В 1815 году никто в Европе не знал, что на другой стороне планеты, на острове Сумбара, взорвался вулкан Тамбора. «Вулканическая зима» окутала пеплом планету, урожай исчез, депрессия торжествовала, и тогда для поддержания духа прихожан в окрестностях Зальцбурга провинциальный пастор и учитель математики создали Stille Nacht.

Культура существует, в частности, для того, чтобы сопротивляться внешнему хаосу.

Но предстоящие месяцы станут проверкой скорее для зрителя и читателя — насколько долго выдержит тот тет-а-тет с прекрасным? Не покажет ли карантин слабость современного человека перед классической культурой, его неспособность к самоуглублению, панический страх перед анализом? Эпоха торжества новостей, а не событий, приучила к быстрой смене впечатлений, виртуальная реальность определяет систему ценностей. В привычном погружении в соцсети не все, возможно, заметят подступающий карантин, кому-то тот может показаться одной из новых компьютерных игр, сюжетом для небольшого сериала.

Из-за распространения коронавируса многим, вернувшимся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, приходится соблюдать домашний карантин. Онлайн-кинотеатры и другие интернет-сервисы решили помочь россиянам скрасить пребывание на самоизоляции и предоставили свободный доступ к своему контенту.

Как развлекаться на карантине в россии — в подборке «новой» Онлайн-кинотеатр Okko предложил пользователям с 16 марта получить бесплатный пакет подписок «Оптимум» на две недели

Что сделать. Отправить слово Okkobro в личные сообщения группы сервиса во «ВКонтакте» или воспользоваться телеграм-ботом Okkobro. Онлайн-кинотеатр просит зрителей рассказать о своей ситуации, а также прикрепить фото, подтверждающее нахождение дома. На снимке должен быть любой предмет домашнего обихода или, например, ваш питомец. Что посмотреть. Okko предлагает пользователям 25 тыс. фильмов и сериалов. Зрители могут посмотреть нашумевшую картину «Холоп», лауреата «Оскара» фильм «Паразиты», а также лекции TED и многое другое. Подписку отменяет также видеосервис More.tv

Что сделать. Для бесплатного доступа к материалам сайта необходимо зарегистрироваться и ввести промокод sidimdoma. Что посмотреть. Те, кто вынужден остаться из-за карантина дома, бесплатно увидят на More.tv такие популярные сериалы, как «Анатомия страсти», «Рассказ служанки» и хиты мирового кино. Об открытии свободного доступа к своему контенту из-за коронавируса объявил и онлайн-кинотеатр Premier.

Что сделать. Для свободного доступа к видеоматериалам нужно зарегистрироваться на сайте и обновить приложение до последней версии. «Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации», — отметили в пресс-службе Premier. Что посмотреть. Сервис обещает, что поможет русскоязычной аудитории по всему миру приятно провести время на самоизоляции, предоставив возможность бесплатного просмотра фильмов, сериалов и реалити-шоу производства холдинга «Газпром-медиа». Онлайн-кинотеатр ivi снизил до одного рубля стоимость подписки для пользователей, находящихся на карантине.

Что сделать. Активировать подписку можно в период с 16 марта до 15 апреля. Что посмотреть. Ivi предлагает 62 тыс. единиц контента, среди которого кино, сериалы и мультфильмы от шести голливудских мейджоров, мировых и локальных студий. Плату за подписку также отменил образовательный сервис «Радио Arzamas».

Что сделать. Для доступа к курсам, подкастам и другим материалам платформы необходимо воспользоваться промокодом «КАРАНТИН», который будет действовать до 15 апреля. Ввести его можно на странице в браузере, в мобильном приложении сделать этого не получится.

При участии Екатерины Баталовой, «Новая газета»