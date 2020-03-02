«Чудовищный сбой правосудия»

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор активисту Константину Котову, осужденному за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций. Коллегия судей, отменив решение апелляционной инстанции, отправила дело в Мосгорсуд на новое рассмотрение. При этом до повторного рассмотрения апелляции Котов, который сейчас находится в колонии, останется под стражей.

Константин Котов. Суд 6 сентября 2019 года. Слева - адвокат Эльдар Гароз, Справа - адвокат Мария Эйсмонт. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил 34-летнего Котова к четырем годам колонии общего режима. Он стал вторым осужденным по статье 212.1 УК, известной как «дадинская». Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло всего два дня. В октябре Мосгорсуд оставил решение в силе и подтвердил законность приговора. Котов не признал вину.

В январе президент по итогам большой пресс-конференции поручил новому генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора. Вскоре Конституционный суд (КС) определил пересмотреть приговор, указав, что ст. 212.1 УК была применена в отношении него неверно — это возможно только при подтвержденном факте массовых беспорядков. В свою очередь Генпрокуратура попросила смягчить приговор до года колонии.

Кассационную жалобу на приговор Тверского суда Москвы подали 14 адвокатов. На заседание приехали несколько десятков сочувствующих из группы поддержки, среди них были священнослужители, бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов, обвиняемый по делу «Нового величия» Павел Ребровский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и другие. Поддержать его также приехали родители и теща, мама фигурантки «Нового величия» и его жены Анны Павликовой Юлия Виноградова. Вместе с журналистами набралась почти сотня человек. Для заседания выделили самый большой зал, но мест все равно всем не хватило. Позднее для слушателей и прессы открыли зал с видеотрансляцией.

Котов по видеосвязи на кассации. Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

Котов участвовал по видеосвязи из ИК-2 г. Покрова Владимирской области. Он, наголо побритый, в серой тюремной робе, радостно помахал всем собравшимся. Как только началось заседание, тройка судей практически сразу объявила перерыв — почти в последний момент в суд поступила дополнительная кассационная жалоба от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Защите предоставили дополнительное время для изучения документов.

После часового перерыва судьи передали слово двум представителям прокуратуры. Они просили изменить наказание Котову из-за чрезмерной суровости. Гособвинитель отметил, что наказание близко к максимально строгому и предложил снизить срок наказания до года лишения свободы.

«Суд первой инстанции не в должной мере учел смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств у Котова», — пояснил представитель прокуратуры.

Однако гособвинение настояло, чтобы суд удовлетворил только их жалобу, а не защиты. Они возразили против полной отмены приговора. По сведению надзорного органа, суд признал Котова виновным, он более двух раз за полгода привлекался к административной ответственности за нарушения порядка на митингах.

Попросив снизить срок наказания, прокуроры сослались на то, что при назначении наказания суд первой инстанции не в полной мере учел данные о личности активиста. В частности, Котов ранее не был судим, положительно характеризуется, оказывал помощь пожилым родителям.

Представитель уполномоченного по правам человека Игорь Гаврилюк зачитал ходатайство омбудсмена Татьяны Москальковой. Она просила отправить дело Котова на пересмотр «на предмет законности и обоснованности». По ее мнению, суд первой инстанции не учел ряд обстоятельств и назначил чрезмерно суровое наказание.

«Фактически действия Котова носили мирный характер. Состав преступления находится под большим вопросом. Мы просим проверить законность судебных решений», — сказал Гаврилюк.

Защита потребовала отменить приговор, прекратить уголовное преследование и немедленно освободить Котова.

По словам адвоката Марии Эйсмонт, одной неоднократности совершения административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ не хватает для привлечения к уголовной ответственности. Должен быть доказан факт, что существовала реальная угроза здоровью граждан и причинению вреда при проведении акции. Она заметила, что КС повторно разъяснил эти нарушения, которые были допущены при вынесении приговора Котову.

«Тот факт, что мы сегодня собрались в кассационном суде, говорит о чудовищном сбое правосудия», — отметила защитница.

Адвокат Эйсмонт полагает, что приговор Тверского районного суда и апелляционное определение Мосгорсуда незаконны и не подлежат «косметическому редактированию» — только отмена.

«Эти решения противоречат логике здравого смысла», - заключила адвокат Эйсмонт. Ее полностью поддержали другие защитники.

Адвокат Анна Ставицкая заявила, что процессуальные оппоненты гособвинения часто выбирают компромиссную позицию и соглашаются на предложенное прокуратурой снижение срока. «Тогда и волки сыты, и овцы целы. Всем понятно, почему так происходит. Когда человек находится в тюрьме, ему трудно быть в заключении, он хочет поскорее выйти на волю», — пояснила адвокат, заверив, что в случае Котова такого не будет.

«Мы не будем радоваться, когда нашего подзащитного просто отпустят, мы будем радоваться, когда незаконное уголовное дело закроют», — добавила Ставицкая.

Защитник Михаил Бирюков обратил внимание, что Котова арестовали с грубейшим нарушением — без санкции руководителя управления Следственного комитета. Это разрешение было необходимо, поскольку у активиста на момент задержания был статус члена избирательной комиссии.

«Я считаю, у всех складывается ощущение, что с этим делом что-то не так. Как, собственно, и со страной», — усмехнулся адвокат Юрий Костанов. Защитник заметил, что дважды КС РФ высказывался по жалобам обвиняемых по статье 212.1 УК и каждый раз ни у кого из них в деле не находил признаков «общественной опасности».

«Мне непонятно, почему в который раз мы с коллегами пытаемся объяснить, что дважды два — четыре, что решения КС обязательны для исполнения. Кто дал право районным судам игнорировать их? Вы нигде не найдете, что Котов где-либо нарушает чьи-либо права и создает угрозу», — возмутился адвокат Эльдар Гароз.

Защитник Алексей Липцер, который был инициатором подачи заявления в КС по делу Ильдара Дадина (первый осужденный по 212.1 УК РФ), заметил, что судья вынес приговор с грубыми нарушениями:

«Мы неоднократно твердили, что нельзя привлекать к ответственности за участие в мирных пикетах и акциях. КС даже установил, чтобы были внесены поправки в закон, но сделано этого не было и снова было возбуждено дело».

Адвокаты заметили, что Второй кассационный суд ранее «продемонстрировал порядочность», когда вынес определение в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Защита попросила также вынести частное определение судье Тверского суда Станиславу Минину, который за пару дней рассмотрел дело в отношении Котова и назначил четыре года колонии.

Сам Котов выразил уверенность, в том, что его осудили за участие в мирных акциях, он попросил отменить приговор и отпустить на свободу.

«Дело должно было развалиться еще на стадии следствия. Но власти продолжили издевательство над здравым смыслом. Мирный протест оказался совсем не мирным, считают они.

Я, который выходил вместе с другими за права людей, оказывается, презирал эти права. Сегодня суд имеет возможность прервать этот абсурд. Мое дело не уникальное, репрессивная машина не останавливается», — сказал активист.

После его выступления коллегия судей удалилась в совещательную комнату. Там они пробыли полчаса. Постановление суда: решение апелляционной инстанции отменить и отправить на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Как пояснили защитники, приговор Котову снова считается не вступившим в силу. В связи с этим осужденного активиста могут этапировать из колонии в один из московских СИЗО, пояснила адвокат Эйсмонт.

Она уверена, что защита добьется отмены приговора, прекращения дела по реабилитирующим основаниям и освобождения активиста. «Вопрос только в том, когда это произойдет. Мы бы хотели, чтобы число инстанций, которые нам придется для этого пройти, было минимальным, но если их будет столько, сколько их будет, мы готовы пройти их все, пока не придем к единственному возможному законному, справедливому решению, которое может быть», — отметила Эйсмонт.

По мнению ее коллеги Анны Ставицкой, судьи кассационной инстанции не захотели брать на себя ответственность и решили, что ошибки должен исправить Мосгорсуд: «Мы будем добиваться, чтобы суд апелляционной инстанции наконец поставил точку и прекратил незаконно возбужденное дело».