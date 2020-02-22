«Свободу... конечно, свободу!»

22 февраля Константину Котову исполнилось 35 лет. Свой день рождения он отмечает в заключении: осенью прошлого года он получил 4 года колонии общего режима по статье 212.1 УК («неоднократные нарушения на митингах»). В честь дня рождения Константина его друзья устроили акцию на Большом Москворецком мосту. Ее участники запустили в небо несколько шаров цветов российского флага. После запуска полицейские задержали семь человек, в том числе корреспондента «Новой газеты» Викторию Одиссонову для проверки документов.

Друзья, знакомые и просто люди, которые верят в несправедливость обвинения Константина Котова, вышли с плакатами на местах прежних задержаний активиста. На площади Ильинские ворота состоялось символическое возложение ложек: 25 января в тюрьме у Котова во время еды на пол упала ложка. В результате, семерых участников задержали на пересечении Неглинной и Театрального проезда, а еще двух — у памятника героям Плевны на Китай-городе, когда они передавали друг другу плакат.

В Покрове перед зданием ИК-2, где отбывает наказание Котов, также прошла мирная акция с поздравлениями именинника. Как праздновали день рождения Константина Котова — в фотографиях «Новой».

Акция на Большом Москворецком мосту. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Акция на Большом Москворецком мосту. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

На Большом Москворецком мосту. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

У памятника героям Плевны на Китай-городе. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

У памятника героям Плевны на Китай-городе. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Возложение ложек на площади Ильинские ворота. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Друзья поздравляют Костю с плакатами в Покрове у стен ИК-2. Фото: Фариза Дударова / «Новая газета»