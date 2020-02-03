«Поиски общественного согласия»

Генпрокуратура попросила кассационный суд снизить срок заключения гражданского активиста Константина Котова до одного года колонии. 5 сентября Тверской районный суд приговорил Котова к 4 годам лишения свободы. Его обвинили в «неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга».

В январе Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность приговора Котова. Затем Конституционный суд указал на неверное применение статьи 212.1 УК РФ в отношении активиста и рекомендовал пересмотреть дело. Однако Верховный суд отказался реагировать на это решение, сославшись на то, что КС не счел статью 212.1 противоречащей Конституции.

«Новая» спросила у адвоката Марии Эйсмонт и политолога Дмитрия Орешкина о дальнейших планах защиты и о том, с чем связно смягчение приговора Котову.

Дмитрий Орешкин политолог

«Поклон в сторону условной либеральной общественности»



Владимиру Путину надо поскорее разобраться с Конституцией. Для этого ему нельзя злить народонаселение во всех его проявлениях: ему нельзя ссориться ни с националистами, ни с фашистами, ни с либералами, ни с православными. Поэтому он должен всем во все стороны кланяться. В данном случае это поклон в сторону условной либеральной общественности.

Также, поскольку санкции довольно больно бьют по экономике, а рост экономики за прошлый год по данным Росстата составил всего 1,3%,

Путину надо налаживать отношения с Западом.

Проявить некоторую уступчивость, гибкость, чтобы, не уступая Крыма, вернуться к состоянию, которое называется «business-as-usual». Для этого нужны демонстративные шаги. Вот они и делаются сейчас в сторону Запада: отпускают Нааму Иссахар из Израиля, пытаются дать понять, что Россия ведет себя мирно, сотрудничает в рамках ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы).

Идет попытка возрождения отношений с Европой, а на этом фоне кого-то сажать — не очень удачный шаг. Поэтому будут выпускать и говорить, что отсидел уже срок в процессе следствия. То есть это просто поиски общественного согласия и согласия с условно понимаемым Западом.

Мария Эйсмонт адвокат Константина Котова

«Защита не обсуждает конспирологические теории»



Позиция защиты не менялась с первых минут уголовного преследования Константина Котова. Он не совершал уголовного правонарушения, в том числе и правонарушения, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, поскольку применение этой нормы невозможно без выявленного Конституционным судом конституционно-правового смысла, который был опубликован сначала в постановлении по делу Ильдара Дадина в 2017 году, а теперь — в представлении по делу Котова. Исходя из этого, в деяниях Константина не содержится состава преступления, поэтому он должен быть немедленно освобожден, уголовное преследование в отношении него должно быть прекращено, а судебные акты, основанные не на законе, о чем в очередной раз сказал Конституционный суд, должны быть отменены.

Ему должно быть разъяснено право на реабилитацию, перед ним должны принести извинения.

От заявления Генпрокуратуры наша позиция никак не поменялась.

Защита также направила конституционные жалобы во второй Конституционный суд общей юрисдикции, в которых просила отменить незаконные судебные акты, вынесенные в отношении Котова, приговор Тверского суда от 5-го сентября и апелляционное постановление от 14 октября. Защиту не волнуют конспирологические теории, нам не важно, кто какие сигналы уловил в чьих словах. Мы, 15 адвокатов, основываем свою правовую позицию на законе, согласно которому одного неоднократного нарушения установленного порядка проведения массовых мероприятий недостаточно.

Для уголовного преследования человека должен быть нанесен вред здоровью и имуществу. Суды не выявили от деяний Котова никакого вреда здоровью, имуществу, а также не выявили реальной угрозы его применения. Суды произвольно приговорили невиновного человека к наказанию, сопоставимому с наказанием за тяжкие насильственные преступления. Мы никогда с этим не согласимся.

Мы будем бороться за Котова до тех пор, пока его не освободят, оправдают и реабилитируют.

Мы ознакомились с постановлением Генпрокуратуры, мы имеем его в виду, оно никак не повлияло на нашу позицию. Мы ждем встречи во втором Конституционном суде общей юрисдикции. Мы не обсуждаем конспирологические теории, не пытаемся понять, что стоит за сигналами, которые один высокопоставленный человек послал другому. Наша цель — добиться освобождения невиновного человека, который на сегодняшний день находится в колонии во Владимирской области.