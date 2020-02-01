«Закон уже опорочен»

Осужденный Константин Котов по видеосвязи из колонии. Фото: Мария Эйсмонт

Адвокат Мария Эйсмонт 31 января рассказала, что Верховный суд отказался пересматривать приговор активисту Константину Котову, осужденному на 4 года колонии за нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК), хотя Конституционный суд за несколько дней до этого постановил пересмотреть дело. КС указал, что при вынесении приговора Котову Тверской суд Москвы и Мосгорсуд не учли постановление по жалобе Ильдара Дадина — первому заключенному по ст. 212.1 УК. Тогда следствие обязали доказывать в поступках обвиняемого «угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку... или иным конституционно охраняемым ценностям».

Приговор Дадину в 2017 году Верховный суд отменил, а в случае с Котовым отказался это делать, сославшись на то, что он не рассматривает определение Конституционного суда по его делу как новое обстоятельство, так как ст. 212.1 УК не была признана не соответствующей Конституции. Однако КС не признал ее полностью несоответствующей Конституции и в деле Дадина. Защита Котова уже подала жалобу во Второй кассационный суд.

Что не так с отказом Верховного суда в пересмотре дела Котова объясняет член СПЧ, адвокат Юрий Костанов.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Я, во-первых, совершенно не удивлен. На мой взгляд, Конституционный суд прав, а Верховный — нет. Почему он так себя повел, я объяснить для себя могу, но все объяснения, которые приходят в голову они, мягко говоря, некомплиментарны для Верховного суда. Конечно, есть некоторые шероховатости в формулировках одного и другого закона, то есть, УПК и Закона о Конституционном суде. Но шероховатости не настолько грубы, чтобы не понять, что делать на самом деле.

Они (судьи Верховного суда. — Ред.) не выносили никаких постановлений о том, что они не хотят учитывать решение Конституционного суда. Они вернули Марии Олеговне Эйсмонт адвокатское обращение с такой препроводиловкой, в которой объяснили, почему его не хотят принимать на рассмотрение. К чему это сводится в конце концов? Сводится к тому, что как это так, Конституционный суд предлагает нам пересмотреть дело Котова, потому что оно вынесено без учета позиции Конституционного суда по делу Дадина. Но дело Котова — это не дело Дадина. Дело Котова это, дескать, другое дело.

Это частая ошибка многих наших юристов, к сожалению, но никогда не думал, что эта ошибка может появиться и в Верховном суде.

Все-таки это Верховный суд такой громадной страны как Россия, в которой существует очень много юридических вузов, юридическая наука, хотя она не самая передовая в мире, но и не самая плохая, и народ у нас далеко не такой глупый, как им всем кажется.

Конституционный суд не рассматривает жалобы на приговоры по конкретным делам, это не их дело. Они рассматривают жалобы на законы. Если закон применен в конкретном деле, и вы несогласны с тем, как он применен, вы можете этот закон обжаловать. Именно закон. Если КС. признает закон несоответствующим Конституции, то значит и приговор будет неправильным, потому что нельзя согласиться с неконституционным законом и вынести приговор — не получится.

Конституционный суд не может перепроверять все дела, разрешенные по какому-то закону. Если они один раз приняли решение, например, признали закон несоответствующим Конституции, то этот закон во всех других случаях идентичен и не меняется от того, что там Котов, а там — Дадин.

Закон уже опорочен и нельзя этот опороченный закон применять совершенно ни по какому делу. И совершенно правильно КС вынес свое решение. Надо было просто сообразить: Конституционный суд признал по делу Дадина, что закон может применяться только в том случае, если у виновного будут особые обстоятельства, например, он причинил вред здоровью кого-то или была материальная угроза и так далее. Если это будет — в таком смысле закон можно применять, а если в деле такого нет — то это значит, что применяется он вопреки конституционно-правовому смыслу.

ВС не подвергает сомнению решение Конституционного суда, просто считает, что нужно применять каждый раз по каждому делу: сегодня Котов, завтра будет какой-нибудь Петров, Сидоров и так далее, и каждый раз Конституционный суд должен все рассматривать.

Это создает впечатление, что речь идет о бодании каком-то Верховного суда с Конституционным.

Трудно поверить, что судьи Верховного суда не смогли правильно истолковать ситуацию. Но, к сожалению, меня это уже не удивляет, в моей практике есть случаи, простые, как таблица умножения. Не дело судье признавать преступлением то, что не признано им по закону, это еще древние римляне говорили.