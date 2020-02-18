Чекисты попали в «Сеть*»

По очевидному замыслу властей запредельно жестокий приговор семерым обвиняемым по так называемому делу «Сети*» должен был заставить одних ужаснуться, а других — замолчать. Ужаснуться должны были те, кто молод, недоволен происходящим и ищет выход для протеста: им наглядно показали, что могут сделать с каждым из них, выбрав в качестве показательной жертвы. То ли ради получения новых звездочек, квартир и премий, то ли ради демонстрации Самому, что органы, которые никогда не ошибаются, неусыпно бдят, и без них он бы давно пропал. А замолчать должны были те, кто обычно заступается за жертв политических процессов — статья о «создании террористического сообщества» должна была надежно закрыть им рот. Кому охота предстать на НТВ или в освещении других провластных СМИ (не говоря уже об информационных помойках «кремлевского повара») человеком, «оправдывающим террористов»? Уж сколько помоев вылили на питерское отделение «Яблока», организовавшее выставку материалов по делу «Сети». И тем не менее, что-то пошло не так.

Сергей Карпов, сооснователь детского книжного магазина «Маршак» в пикете у здания ФСБ. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

С коллективными обращениями за отмену приговора и наказание тех, кто фальсифицировал дело, одна за другой начали выступать влиятельные, и за редчайшими исключениями, (как, например, с «московским делом») ранее сторонившиеся политики профессиональные группы.

Ученые, научные журналисты, кинематографисты, художники, искусствоведы, галеристы, музейные работники, психологи, студенты, аспиранты, учителя, и даже книготорговцы, организовавшие 17 февраля «забастовку солидарности».

В Москве (где вышли сотни людей) и Петербурге прошли пикеты в поддержку осужденных по делу «Сети». В Петербурге, по моим личным наблюдениям как участника, отмечу — интерес горожан к теме политических репрессий серьезно вырос. Равнодушных стало куда меньше. Очень многие понимают, что любой из них — или его сын или дочь — может в любой момент стать жертвой «органов».

В поддержку осужденных открыто выступили Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев. Их поддержали правозащитники — Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Валерий Борщев.

Лейтмотив один: приговор должен быть отменен, подсудимые оправданы, палачи и фальсификаторы наказаны. И предельно жесткие формулировки:

«органы защиты правопорядка сами превратились в реальную угрозу гражданам России, особенно молодым.

Стремление следствия любым, даже незаконным, образом доказать преступление, готовность использовать угрозы, пытки и провокации — вот реальная угроза обществу, государству и каждому гражданину».

Приговор сочли незаконным и неправосудным политики – тем более что многие из них и раньше называли дело сфабрикованным.

Обращения к Генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием принести протест на судебное решение с целью «отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный, провести расследование всех обстоятельств фабрикации этого дела и привлечь к установленной законом ответственности всех, кто применял пытки к обвиняемым, фальсифицировал «доказательства» по этому делу и выносил неправосудный приговор» направили «яблочники» из трех региональных парламентов — в Московской городской Думе, Законодательном Собрании Санкт-Петербурга и Законодательном Собрании Карелии.

В Петербурге уже собрано около 100 подписей муниципальных депутатов (от разных партий — не только из «Яблока», но и «Справедливой России», КПРФ, «Партии Роста» и независимых) под аналогичным обращением к Генпрокурору.

В нем отдельно отмечается, что в северной столице 25 февраля продолжится суд над еще двумя обвиняемым по этому делу — Виктором Филинковым и Юлианом Бояршиновым, к которым также применялись пытки, и прокуратуру просят отказаться от предъявленных обвинений. Сбор подписей продолжается.

Наконец, с заявлением — хоть и достаточно осторожным — выступил глава «Справедливой России», неизменно преданный Путину, Сергей Миронов.

Фигуранты дела Сети в день приговора. Пензенский областной суд. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сославшись на слова осужденных о том, что признания выбивали пытками, а никакой серьезной проверки этих фактов проведено не было, Миронов потребовал от «силовиков» или «опровергнуть домыслы о применении физического насилия», или «признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры»…

Это — неожиданные события со значительными последствиями. Классический «черный лебедь», о котором так много говорили, похоже, начал свой полет. Первые признаки этого полета были еще во время «московского дела» — но сейчас масштаб совершенно другой.

Не поддержать осужденных становится уже просто неприлично — и недаром в поддержку приговора не позволяет себе высказываться почти никто из тех, кто обычно с визгом бросается одобрять и оправдывать любые действия властей. Разве что Владимир Соловьев и Олег Лурье, репутации которых уже давно ничего не грозит.

Возможно, общественное сопротивление сейчас поможет переломить ситуацию.

На дворе все же не 1937 год, с которым часто сравнивают происходящее.

Тогда невозможно было представить себе 500 человек на Лубянке, два часа ожидающих своей очереди, чтобы 30 секунд постоять с плакатом.

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Сегодня это реальность.

Потому что власть, может быть, и хотела, но уже не может организовать такой же, как тогда, уровень страха.

Не получится.

*«Сеть» признана террористической организацией