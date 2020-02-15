Свидание у ФСБ
В День всех влюбленных на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против пыток и за свободу политзэков
Фото: Оксана Мисирова / «Новая газета»
Фариза Дударовакорреспондент
Молодые люди поздравляют друг друга с Днем святого Валентина, держа в руках плакаты «Любовь и ответственность». В нескольких метрах от них стоит мужчина с лозунгом «Хватит пытать людей!». 14 февраля пятничный «Метропикет» в виде разовой акции поменял свой формат и переместился к зданию ФСБ на Лубянке. Активисты решили объединить приятное с полезным: устроить свидание у, как они сами шутят, красивого казенного здания и выступить против приговора фигурантам «дела «Сети». ЛПР (Либертарианская партия России) объявила, что будет раздавать на пикетах валентинки с «милыми поздравлениями от сотрудника, желающего провести с вами романтический вечер».
К зданию ФСБ задолго до начала пикетов пригнали автозаки, по периметру патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и ЦПП (Центра профилактики правонарушений).
Через час после официального начала в очереди на пикет стоит более 200 человек. «Как много людей собралось праздновать смерть Чикатило», — мрачно шутит один из участников акции.
На «свиданиях» у ФСБ можно увидеть активистов абсолютно разных политических взглядов и из разных организаций: либертарианцы, правые, участники инициативных групп МГУ и МГТУ, «Бессрочный протест». Чуть поодаль от очереди девушка нянчит младенца и пытается его развеселить словами «свободу всем». Провокаторы из SERB и НОД загораживают пикетчиков и кричат, что либералы поддерживают террористов. Через полчаса после начала акции полиция задержала участника SERB, который вырвал из рук активистки плакат. Незадолго до окончания пикетов инцидент повторился: еще один мужчина с криком: «Тут собрались проплаченные либералы!» — вырвал плакат из рук пикетчицы. Полиция задержала как его, так и другого активиста, который попросил сотрудников разобраться с провокатором.
В пикетной очереди также стоят активисты, которые ездили в Пензу на оглашение приговора фигурантам «дела Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ судом. — Ред.). Тогда полиция пришла на квартиру, в которой они жили, а четверых активистов — Ольгу Мисик, Анну Лойко, Сергея Запольнова и Николая Соколова — задержали на железнодорожном вокзале в Пензе.
«Пенза — очень веселый город. Спецоперация силовиков — это нечто. Полиция и шесть «эшников» приехали к нам на квартиру, за другими нашими друзьями приехал отдельный отряд. Аплодисменты полиции Пензы, они очень серьезно подошли к делу. Мы их, видимо, сильно напугали. Наши ребята слышали, как на суде сотрудники говорили: «Слава богу, не произошло катастрофы, я боялся, они вынесут ворота». А еще эти силовики после суда в автозак пустили накрытых куртками полицейских. Мы разошлись, и только после этого они выпустили из здания суда самих заключенных. В какой-то момент меня хотели схватить, но пронесло. Видимо, я не очень важен», — рассказывает о своих впечатлениях от поездки в Пензу участник «Бессрочного протеста» Эмиль.
Мимо проходящие люди удивленно смотрят на огромную толпу у здания ФСБ. Вопросы «что тут происходит?» и «за что стоят?» звучат повсеместно. Мужчина средних лет спросил об этом двух сотрудников полиции. «Да опять вышли поддержать террористов», — прозвучал ответ от одного из них. Именно он подходит к каждому пикетирующему и фотографирует его на телефон.
Женщина со своей дочерью случайно забрела в самое «сердце» акции. Она оказалась рядом с пикетирующим, которого вмиг окружила толпа журналистов и фотографов. Испуганная женщина начала подгонять свою дочь, чтобы уйти «быстрее, пока не задержали». В целом на акции подобного масштаба было даже удивительно мало для современной России задержаний. Через какое-то время СЕРБ «захватил» место, где стояли пикетчики. Активистам пришлось перейти на другую точку.
На акции были бывшие фигуранты «московского дела» Влад Барабанов, Валерий Костенок и Самариддин Раджабов.
«Для России и гражданского общества «дело «Сети» означает легитимизацию пыток. Жуткие пытки, применявшиеся по отношению к парням, — это известный факт, на который закрывает глаза суд. На мой взгляд, «дело «Сети» — самый жуткий и страшный случай в политической повестке. Это очевидно политически мотивированное дело. Такие сроки парням должны быть для нас еще большим импульсом для переосмысления и более сильного выступления за свободу политзэков. Поездка в Пензу вышла насыщенной. Людей, которые приехали из других городов поддержать фигурантов «дела «Сети», было очень много. На протяжении нескольких дней нас преследовали менты и «эшники». Помимо пикетов и судов, где они обычно выслеживают активистов, нас еще и преследовали до квартир. Это было систематичное преследование, таким образом они пытались оказать на нас давление. Через день после оглашения приговора нас накрыли на одной из квартир, в которой мы жили. По итогам в Пензе было четверо задержанных. На одного оформили протокол. Поездка вышла удачной и крутой из-за связи и солидаризации. Было очень много людей разных взглядов, которые приехали объединяться против политических репрессий», — говорит Влад Барабанов.
«Илья Шакурский [фигурант дела «Сети»] в начале своего последнего слова сказал, что он никогда особо не интересовался политикой. И это очень важно, потому что на «деле «Сети» мы наглядно можем увидеть то, как политика иногда приходит в нашу жизнь. Есть несколько простых вопросов, которые условные делопроизводители задают: «Вы когда-нибудь обсуждали публично, в чатах, в интернете государственный переворот?», «Вы умеете профессионально пользоваться оружием?». Этих двух вопросов и положительных ответов на них достаточно, чтобы вы «попали» от 6 до 18 лет. Соответственно, какие будут вопросы задавать, например, мне или Косте Котову? Вы выходите на пикеты? Да. Вы делаете это регулярно? Да, четыре года. И любой, даже максимально отстраненный от политики человек может нарваться на два вот таких вопроса и получить за это дикий срок. Политикой надо интересоваться, чтобы произвол, который коснулся тебя или меня, был видимым, — рассказывает о том, что значит «дело «Сети» для страны, Валерий Костенок. — Возможно, будь «дело «Сети» в Москве, сроки были бы иные. Потому что тут есть возможность у гораздо большего количества людей прийти на суд и поддержать фигурантов. Но это неважно. Очень неэтично и некорректно говорить, что для гражданского общества чей-то приговор является победой. Это неправильно. Но, к сожалению, такие трагичные вещи становятся причиной зарождения ячеек гражданского общества в каком-то небольшом городе или регионе».
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