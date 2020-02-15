И постепенно сетью тайной…

Пушкин, из подозрительных

Поступают вопросы: откуда берутся сети*?

Для начала берутся дети.

Их берут произвольно, из тех социальных страт,

Где они собираются и острят,

Где они критикуют погоду, школу, режим,

Зачастую считая его чужим,

Хорошо бы у каждого был интернетный ник —

Показатель скрытности и интриг,

Хорошо бы средь них обнаружился ролевик,

То есть шить умеет и лгать привык;

Хорошо бы хватать не любых дураков и дур,

А набрать из каких-нибудь субкультур,

Одного с окраины, двух из элитных школ,

И чтоб трое любили играть в футбол,

А лучше в страйкбол.

После паузы, чтоб дозрели (деньков на пять),

Будет можно в принципе их пытать,

То есть бить их током, бросать на цементный пол,

Приговаривать «вот тебе твой страйкбол»,

Обещать изнасиловать мать, сестру и жену —

Либо только жену, если хочешь признать вину;

Обещать подсадить в пресс-хату к таким ЗК,

Пред какими бледнеет любой УК,

Обещать оставить без легких и языка

И навесить немыслимые срока;

А ожоги от тока — вам скажут все доктора —

Чрезвычайно похожи на укус комара,

Потому что хотя питанье на пять и стражи добры,

Но пока еще в камерах комары.

От укусов и следует их лечить,

Если кто-то огласку задумает получить,

А потом избиения можно ужесточить —

Мне, что ли, вас учить?

Параллельно нужно найти ячейки этой сети —

Для начала в трех городах, а потом в пяти,

Но при этом в трех из пяти они закопались так,

Что сыскать не смог ни один следак.

Надо выдумать список целей, доступный всем, —

План захвата обкома ВЛКСМ,

Заграничного вдохновителя — лучше семь —

И тому подобный БДСМ;

Приписать им слежку за окнами ФСБ,

Упражнения в беге, гранатобросании и стрельбе

По конкретным мишеням (следы от пуль найти на гербе);

Раскрытие схем приписать себе.

Доказательств можно найти вагон:

Заграничные шифры, спрятанные в гондон,

И любую хрень, что сваяет Семенова эпигон.

И сверлите новые дырки под звездочки для погон.

Разумеется, у захваченной школоты

Есть родня, партнеры, приятели, псы, коты,

То есть каждый из них способен на суд привесть

Человек по пять или даже шесть;

На процесс стекаются, хитростны и бойки,

Журналисты, правозащитники, леваки,

Обличители армии, произвола, твердой руки —

И, что всего опасней, ролевики.

Они увлекаются криком, свистом, борьбой,

В квартиры друзей заявляются всей гурьбой,

Кричат про тридцать седьмой, что устроил тиран рябой,

И вообще знакомятся меж собой.

В результате сперва на четверть, потом на треть —

Население начинает туда смотреть,

Молодежь обещает сопротивленье впредь,

Начинает тлеть.

И в конце концов возникает сеть.

Постепенно она начинает протестовать,

Покидать уютную нору, диван, кровать,

Выходить куда не велели, свистеть, визжать —

И садиться, поскольку будут сажать;

А у каждого братья, бабы, едина плоть,

Иногда и дети, не дай Господь,

Так что сеть начинает ветвиться, дышать, расти,

Пока полстраны не забьется в этой сети;

А тогда уже — объяснял уже вам, козлам,

Ваш подследственный Пушкин — узлы к узлам,

Подступает неотвратимое, как Мамай,

И снимай тут «Союз спасения», не снимай…

Говорили же вам и главстерху, создатели азбук всех:

Только то, что запущено сверху, тут может иметь успех,

Потому-то любой зажим расшибает лоб,

Потому-то всякий режим тут роет себе подкоп,

Начинает держаться на честном слове, на волоске висеть —

И в конце концов после долгой крови попадает в свою же сеть,

Ибо сам же плодит бойцов, разжигает зло,

Сочиняет себе заговорщиков немыслимое число,

Применяет к себе же заплечное ремесло…

А не то бы, глядишь, еще пронесло.

*Просто сети, для ловли рыбы.