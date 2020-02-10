...И конфисковать 101-комнатный особняк в Париже

Апелляционный суд Парижа вынес приговор вице-президенту Экваториальной Гвинеи, африканской «энергетической сверхдержавы», 50-летнему Теодорену Обиангу по делу о приобретении имущества незаконным путем. Это первый случай в истории Франции, когда перед судом предстал действующий руководитель столь высокого ранга. К тому же подсудимый — сын диктатора Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который правит страной с 1979 года, и имеет, благодаря деньгам от нефти, газа и других полезных ископаемых, широкие «дипломатические возможности» по всему миру.

Вице-президент Обианга в ООН. Фото: Reuters

10 февраля суд рассматривал апелляцию Теодорена Обианга на решение, вынесенное в октябре 2017 года, когда его признали виновным в приобретении имущества незаконным путем и приговорили к 3 годам тюрьмы (условно), штрафу в 30 миллионов евро (тоже условно) и конфискации приобретенного во Франции имущества на сумму более 150 миллионов евро. Защита обвиняемого назвала приговор политическим и обжаловала его.

16 декабря 2019-го, на рассмотрении в апелляционном суде Парижа жалобы по существу, прокурор потребовал для Обианга гораздо более сурового наказания — так как он «не учел», что первый приговор был «предостерегающим». Ему вменили статьи об отмывании общественного имущества, присвоении вверенного имущества, хищении государственных средств и коррупции. И потребовали «реального» штрафа в 30 миллионов евро, реального 4-летнего срока и конфискации всего арестованного имущества. Как сообщало RFI, прокурор настаивал на «тяжести содеянного» человеком, обличенным властью, на размере «похищенных сумм», а также на «систематическом характере» их «отмывания» во Франции.

Адвокат Вильям Бурдон (к слову, он же защищает интересы братьев Навальных по «делу Ив Роше» ), говорил, что представляет на этом процессе не антикоррупционные организации Sherpa и Transparency International (которые и довели дело до суда),

но и «миллионы африканских граждан — жертв этих [коррупционных] практик».

Осенью 2019 года в Женеве были проданы с аукциона 25 автомобилей класса люкс, принадлежавших Т. Обиангу. Он согласился отдать их швейцарской юстиции в рамках соглашения о прекращении коррупционного дела. Фото: Reuters

Юрист также предупредил суд, что представители обвиняемого будут использовать все возможности для того, чтобы избежать наказания.

В итоге 10 февраля приговор апелляционной инстанции оказался гораздо мягче, чем требовала прокуратора:

господину Обианге оставили 3 года условно, только условный штраф в 30 миллионов евро превратился в реальный.

Что касается всего купленного во Франции имущества, включая 101-комнатный особняк на авеню Фош в 16-м округе Парижа, то его конфискация пока «подвешена» в ожидании постановления Международного суда ООН в Гааге (ICJ), куда обратилась защита обвиняемого, требуя признать «дипломатическую неприкосновенность» недвижимости.

Сам обвиняемый сегодня в суд не пришел, как и в октябре 2017 года, когда дело рассматривалось в первой инстанции.

Адвокаты Теодорена Обианга намерены обжаловать вердикт в кассационную инстанцию, а затем, если потребуется, в Европейский суд по правам человека. В свою очередь адвокат Вильям Бурдон отметил в интервью FRANCE 24, что этот процесс в любом случае уже стал знаковым,

«пробив брешь» в невидимой стене, которая раньше «защищала» действующих руководителей государств от судебного преследования.

Он также отметил необходимость создания механизма, который бы позволял использовать, под международным контролем, конфискованные деньги на благо граждан тех стран, из которых они были выведены.

Как отмечает издание Mondafrique, режим Экваториальной Гвинеи, страны богатой полезными ископаемыми и очень бедными людьми, «обладает большим авторитетом» во многих международных организациях: Африканском союзе, в ООН. В ноябре 2019 года президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого участвовал в организованном президентом Макроном Парижском Форуме мира, а несколько дней спустя здесь же в Париже представитель Экваториальной Гвинеи Агапито Мба Моку был избран председателем исполнительного совета ЮНЕСКО.

Сегодня, в день вынесения приговора, была вручена ежегодная Международная премия ЮНЕСКО-Экваториальной Гвинеи за исследования в области наук о жизни. На минувшей неделе эта страна, занимающая по уровню ВВП на душу населения 134-е место в мире,

выделила «братскому народу» Китая 2 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Обианга-старший и Путин на саммите Россия-Африка. Фото: EPA

По данным Mondafrique, судебное преследование господина Обианга-младшего «поставило в трудное положение» власти Франции, которая «широко представлена в нефтегазовом секторе» этой страны. Посол Экваториальной Гвинеи в Париже незадолго до вынесения приговора посетил Елисейский дворец, чтобы обговорить «дело Теодорена» и риск резкого ухудшения двусторонних отношений, утверждает Mondafrique.

Кроме того, в конце января Теодорен Обианг совершил визит в Россию, где передал российским властям послание президента Экваториальной Гвинеи о перспективах двустороннего сотрудничества в области добычи углеводородов, освоения газовых месторождений и эксплуатации редких металлов. Господин Обианг, который курирует оборону и госбезопасность в своей стране, также выразил заинтересованность в военном сотрудничестве с Россией.