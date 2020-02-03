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«Черная метка» для банкстеров
ООН приняла инициативу о борьбе с глобальным финансовым апартеидом
Сейфы банка в Базеле, Швейцария. Фото: Reuters
Александр Лебедевакционер «Новой газеты», д.э.н.
На прошлой неделе в Нью-Йорке произошло важное событие, которое оказалось мало кем замечено, потонув в потоке новостей об эпидемии уханьского коронавируса, презентации «сделки века» в палестино-израильском конфликте и монетизации бренда «Грета Тунберг». Между тем оно может стать поворотным пунктом в истории борьбы с глобальным финансовым апартеидом — явлением, угрожающем человечеству не меньше, чем эпидемии, войны и изменение климата. Будучи человеком, посвятившим этой борьбе двадцать лет жизни, сотни публикаций в международной прессе и несколько книг, одна из которых вышла в прошлом году в Великобритании, не могу не обратить внимание общественности на случившееся.
28 января в штаб-квартире ООН на совещании под эгидой Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) было объявлено о намерении создать Группу высокого уровня, которая займется вопросами возвращения незаконно вывезенных активов и их использования на проекты по достижению Целей устойчивого развития.
«Повестка дня в области развития на период до 2030 года — это план построения более благополучной жизни на планете. Для его реализации необходимо предпринять более решительные действия и обеспечить надлежащее финансирование», — заявил Тиджани Мухаммад-Банде, председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи.
По его словам, перевод за границу средств, полученных в качестве взяток или похищенных в результате коррупции и махинаций, а также сокрытие доходов в офшорных зонах с целью уклонения от налогов, — это серьезные препятствия на пути устойчивого развития.
Утечка активов ведет к истощению государственных бюджетов, что ограничивает возможности государств обеспечивать развитие. Тиджани Мухаммад-Банде подчеркнул, что ежегодно в результате незаконного обращения средств государства теряют миллиарды долларов. Даже когда правоохранительные органы находят украденные активы, их не всегда удается вернуть. Правовой основой для сотрудничества в этой сфере служит Конвенция ООН против коррупции. Именно она предусматривает возможность возвращения похищенных активов.
Но на практике обеспечить возврат средств не так легко: сложности вызваны, например, различиями между национальными правовыми системами и отсутствием единого подхода к процессам конфискации похищенного. «Это — трансграничные проблемы, которые требуют всесторонних действий на международном уровне», — заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН.
Профессор Мухаммад-Банде, являющийся постоянным представителем Нигерии в ООН, как никто другой знает, о чем говорит. Только с одной поправкой —
речь идет не о миллиардах, а о триллионах долларов.
Один только соотечественник председателя Генассамблеи, диктатор Нигерии Сани Абача, присвоил более $4 млрд, это было в 90-х годах прошлого века, когда объем «грязных» денег в мировой экономике был на порядок ниже, чем сейчас. В отличие от арабских монархов Персидского залива, которые использовали доходы от экспорта нефти для развития своих государств, Абача клал их в карман, размещая на личных счетах в швейцарских банках. В результате народ одной из крупнейших по добыче углеводородов стран мира живет в беспросветной нищете.
С тех пор как в 1998 году Абача был отравлен проститутками, властям Нигерии удалось вернуть лишь $600 млн.
И то после более десяти лет разбирательств в судах, на которые были потрачены немалые деньги. Эта страна является эталонным примером жертвы неоколониальной системы, в рамках которой коррумпированные чиновничьи элиты и мошенники-банкстеры выводят из экономик своих стран похищенные ими капиталы, отмывают их в офшорных гаванях и размещают в активах крупнейших международных финансовых институтов, приобретают недвижимость, яхты, самолеты, предметы роскоши и произведения искусства.
На заседании 28 января идею активно поддержала постпред в ООН такой развитой европейской страны, как Норвегия, — председатель ЭКОСОС в 2020 году Мона Юль. «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года направлена на искоренение нищеты, сокращение масштабов неравенства, защиту окружающей среды и обеспечение мира и справедливости для всех людей. Это — наша общая «дорожная карта» по преобразованию мира. Именно на этом направлении мы работаем совместно [в Генеральной Ассамблее и ЭКОСОС]», — сказала Мона Юль. Она добавила, что новая инициатива по обеспечению финансовой подотчетности и прозрачности является хорошим примером этого сотрудничества. Мона Юль подчеркнула, что в период ее председательства в ЭКОСОС финансирование развития является для нее приоритетом, и призвала международное сообщество объединить усилия для ликвидации незаконных финансовых потоков и возвращения украденных активов. Выступая вслед за ней, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед приветствовала новую инициативу Генассамблеи и ЭКОСОС.
Официально о создании Группы ООН высокого уровня и ее полном составе будет объявлено в начале марта. Ее сопредседателями назначены бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт и бывший премьер-министр Нигера Ибрагим Ассан Маяки.
В состав Группы войдут представители всех регионов: как мужчины, так и женщины. Группа будет добиваться большей прозрачности в сфере финансовых потоков, разработает рекомендации о том, как пресекать незаконный вывод средств и добиваться возвращения похищенных средств в страны их происхождения.
«Средства налогоплательщиков не должны оседать на счетах коррупционеров в зарубежных банках или вывозиться в офшорные зоны.
Эти деньги необходимо находить и возвращать в страны их происхождения, где они должны пойти на создание рабочих мест, строительство больниц, школ и дорог. Решение этой задачи будет поручено новой Группе», сообщается в коммюнике на сайте ООН.
Мне, как гражданину России, приятно отметить, что застрельщиком этой «движухи» стала моя страна. Еще в конце сентября прошлого года заместитель начальника экспертного управления администрации российского президента, представитель России (шерпа) в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш выступила на Диалоге высокого уровня по финансированию развития, проходящем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с предложением создать в рамках ООН механизм по возвращению активов, полученных преступным путем.
Она отметила, что в арсенале международного сообщества уже есть действенные инструменты борьбы с уходом от налогообложения. «Разработанные ОЭСР и группой двадцати План BESP (по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения, Base Erosion and Profit Shifting Action Plan) и договоренности об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах уже обеспечили беспрецедентный уровень прозрачности в налоговых вопросах», — указала Лукаш.
При этом, по ее словам, в сфере борьбы с незаконными финансовыми потоками такой институциональной основы для сотрудничества пока нет. «Поэтому мы предлагаем создать в рамках ООН многосторонний механизм по возвращению активов, полученных преступным путем», — заявила она. Как указала Лукаш, ключевыми условиями эффективности такого механизма могли бы быть практическое сотрудничество правоохранительных органов государств, раскрытие информации о преступных активах в странах происхождения и назначения, а также разработка принципов распоряжения арестованными, конфискованными и возвращенными активами. Лукаш выразила надежду, что эти инициативы встретят поддержку у партнеров России по БРИКС, «для которых эти вопросы также являются серьезным вызовом».
Все это свидетельствует о том, что начались серьезные подвижки в глобальном дискурсе. И тема противодействия «грязным деньгам» занимает достойное значимости проблемы место в международной повестке дня. Что еще более важно, мы видим не только слова, но и реальные признаки поворота в сознании правящих элит стран Запада, которые на протяжении десятилетий закрывали глаза на финансовый апартеид.
В апреле прошлого года Высокий суд Лондона арестовал имущество бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова по иску российской кредитной организации, которой после ее банкротства управляет государство в лице Агентства по страхованию вкладов. Речь идет об активах на общую сумму $1,75 млрд, в том числе виллах в Италии и Франции, доле в швейцарском пятизвездочном отеле и недвижимости в Лондоне. В июле тот же суд утвердил приказ, запрещающий бывшему акционеру банка «Открытие», в котором в 2017 году была обнаружена «дыра» в 1 трлн рублей, Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, что фактически означает блокировку имущества на такую сумму.
Впрочем, Минц — лишь один из совладельцев «Открытия», причем не самый главный.
Надеюсь, недалек тот час, когда дойдет очередь и до других его подельников.
Если судебные баталии с Беджамовым и Минцем в британской обители Фемиды еще в самом разгаре, то в скандальной истории банка «Траст», о которой я писал в книге «Погоня за украденным триллионом», похоже, поставлена точка. Помните рекламу, в которой участвовал Брюс Уиллис? «Крутым парням — крутой процент!» — уверенно вещал «крепкий орешек» в роликах, которые крутили по всем телеканалам. После краха банка в 2014 году выяснилось, что в нем куда-то «пропало» более 100 млрд рублей, а его совладельцы — Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов — переместились на Туманный Альбион, где их жены обзавелись различной фешенебельной недвижимостью вроде особняка в графстве Суррей, фамильного замка XVI века в графстве Кент и квартир в лондонском Челси. В ходе многолетнего судебного разбирательства в Высоком суде Лондона было установлено, что на протяжении многих лет Юров, Беляев и Фетисов занимались мошенническими операциями, предоставляя из собранных банком средств вкладчиков невозвратные кредиты подконтрольным офшорным компаниям. 23 января суд Лондона принял окончательное решение и заставил их выплатить $900 млн.
Эти деньги должны вернуться в «Траст», на базе которого ЦБ создал Банк непрофильных активов — структуру, аккумулировавшую основные попавшие к нему на санацию проблемные кредитные учреждения. В этой связи нельзя не отметить ключевую роль бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, нынешнего руководителя банка «Открытие», который смог подобрать эффективную команду и выработать алгоритм взыскания похищенного беглыми мошенниками в зарубежных судах. Последние веяния на международной политической арене, о которых я писал выше, внушают надежду, что теперь дела у них пойдут веселее.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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