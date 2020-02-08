Двадцать поправок «Яблока»

Госдума готовится ко второму чтению поправок в Конституцию и собирает предложения, одно абсурднее другого. Закрепить за Россией статус «державы-победительницы во Второй мировой войне», ввести государственную идеологию, запретить «фальсификацию истории», упомянуть в Конституции бога… Тем временем «Яблоко» вместе с ведущими российскими юристами в области конституционного права, в частности — Института права и публичной политики, подготовило ответный удар — первый пакет своих поправок в Конституцию. И вносит их через пять региональных парламентов, где у партии есть свои фракции (Москва, Петербург, Карелия, Псков, Астрахань).

Для справки: согласно 134-й статье Конституции, региональные парламенты имеют право предлагать поправки в Основной закон. Это — к вопросу, зачем нужна парламентская оппозиция: чтобы не только говорить «Нет!» поправкам Путина, но и предлагать обязательную к рассмотрению содержательную альтернативу.

Поправки «Яблока» — это не поправки к «поправкам Путина», которые Госдума собирает до 14 февраля, а независимые от них инициативы.

Законопроект «О поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесенный президентом и принятый Госдумой 23 января единогласно в первом чтении, «Яблоко» считает нарушающим как саму Конституцию, так и Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».

Суть дела. Во-первых, часть «путинской поправки» изменяет действие положений Конституции, записанных в ее первой и второй главах (статьи с 1-й по 64-ю).

В этих главах установлены основы конституционного строя, которые, согласно 135-й и 136-й статьям Конституции, категорически не могут быть пересмотрены парламентом — для этого надо собирать Конституционное собрание и принимать новую Конституцию или этим собранием, или на референдуме.

Между тем путинское предложение не исполнять решения международных судов и иных межгосударственных органов, если Конституционный суд их «истолкует» как расходящиеся с Конституцией, прямо противоречит 15-й статье Конституции, устанавливающей примат норм международного договора над законом.

Предложение объединить органы государственной власти и местного самоуправления в «единую систему публичной власти» противоречит статье 12 Конституции РФ об отделении госвласти от МСУ.

Введение Госсовета противоречит статье 11, устанавливающей закрытый перечень органов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации.

Запрет на занятие государственных и муниципальных должностей для тех, кто имеет иностранное гражданство или вид на жительство за границей, противоречит статье 32, устанавливающей равный доступ к госслужбе.

А во-вторых, предложенные президентом 40 поправок к Конституции (формально сведенные в одну большую поправку) в принципе нельзя принимать одним законом. Потому что по упомянутому закону 33-ФЗ одним законом о поправке можно принять только логически связанные между собой предложения об изменении Конституции. «Путинские» же предложения — это разрозненные поправки, многие из которых между собой не связаны никак.

Ну что общего между предложением об индексации пенсий и сокращением численности Конституционного суда? Или между условием о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, — и правом Госдумы утверждать вице-премьеров и министров?

Кроме этого, абсолютно все предложения Путина — в нарушение того же закона 33-ФЗ — никак не обоснованы.

В пояснительной записке нет ни слова о том, чем плохи нынешние положения Конституции и почему необходимы именно такие изменения, как предложено президентом.

Ну и, конечно, отдельный правовой абсурд — это предложенное Путиным «общероссийское голосование» по его поправкам, не предусмотренное ни самой Конституцией, ни законодательством России.

Конституция (статья 136) ясно говорит о том, что поправки в главы с третьей по восьмую Конституции принимаются двумя третями депутатов Госдумы, тремя четвертями членов Совета Федерации и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Точка. И никаких «общероссийских голосований».

Как только федеральный парламент примет поправку, и две трети региональных парламентов ее одобрят, — она вступает в силу. Без всякой подписи президента, заметим: в Конституции этого не предусмотрено.

Заявления Путина — мол, если голосование даст отрицательный результат, президент поправки не подпишет, — не имеют ничего общего с правом.

Поэтому «Яблоко» предлагает отозвать путинский законопроект или отклонить его при рассмотрении в палатах Федерального собрания. И считает важным отстранить от должностей государственной службы лиц, подготовивших законопроект с нарушением Конституции и законодательства.

И вносит свои поправки — четыре закона по тематическим блокам (президент, Федеральное собрание, правительство и судебная система).

Этими поправками сокращается власть президента, расширяются возможности парламента и обеспечивается независимость судебной власти.

И исключается ситуация, когда в стране работает «параллельное правительство» в лице администрации президента, неконституционно присвоившее полномочия по управлению государством, влияющее и на правительство, и на судебную власть, и решающее политические вопросы.

Двадцать главных предложений «Яблока» Срок полномочий президента предлагается сократить до прежних четырех лет и убрать слово «подряд» из «правила двух сроков». При этом отдельно фиксируется, что это «не изменяет исчисление срока пребывания в должности ранее избранного президента Российской Федерации» — чтобы не возникало соблазна «обнулить» прежние путинские сроки и начать с чистого листа. Полномочия президента жестко ограничиваются перечнем, предусмотренным Конституцией, — присваивать себе другие (или получать их при помощи федеральных законов) он не сможет. Президент не предлагает Госдуме кандидатуру премьер-министра, а обязан назначить того, кого она ему предложит. И только если Госдума не сможет предложить премьера (не соберет коалицию большинства), президент может временно (на полгода) назначить премьера или распустить Госдуму. Точно так же президент не вносит в Совет Федерации кандидатуру генпрокурора, а назначает того, кого ему предложил Совет Федерации. Он может потом предложить Совету Федерации его снять, но СФ имеет право не согласиться. Президент назначает вице-премьеров и министров по представлению премьера, а руководителей силовых министерств и министерства иностранных дел — только с согласия Совета Федерации (и только с его согласия отправляет их в отставку). Отставка премьер-министра по собственному желанию влечет за собой отставку всего кабинета министров. Если в отставку правительство или отдельных министров захочет отправить президент, то на это он просит согласия Госдумы (кроме случаев отрешения от должности «силовых» министров и министра иностранных дел). Президент обязан НЕМЕДЛЕННО отправить правительство в отставку, если Госдума большинством голосов выразит ему недоверие или откажет в доверии, вопрос о котором поставило само правительство. Пятая часть депутатов Госдумы имеет право поставить вопрос о недоверии отдельному члену правительства. Если большинство Госдумы это поддержит, президент будет обязан немедленно отправить его в отставку. Формирование правительства привязывается не к выборам президента, а к выборам парламента. Правительство слагает полномочия перед избранной Госдумой, а не перед президентом. Структура федеральных органов исполнительной власти определяется не президентом единолично, а федеральным законом. Совет Федерации избирается на прямых выборах, по два «сенатора» от региона, при этом срок полномочий СФ увеличивается до шести лет. Количество депутатов Госдумы увеличивается с 450 до 650 человек, при этом один и тот же человек не может сидеть в Совфеде и Госдуме более 12 лет. Для справки: сейчас один депутат Госдумы — на 324 тысячи жителей. В парламенте Германии 740 членов при населении 83 млн человек (один депутат на 112 тысяч жителей), в Палате общин Великобритании — 650 членов при численности населения 66,5 млн человек (один депутат на 102 тысячи жителей), в Национальном собрании Франции более чем 570 членов при численности населения 67 млн человек (один депутат на 117 тысяч жителей). Парламент, комитеты и комиссии обеих палат наделяются контрольными полномочиями в отношении федеральных органов исполнительной власти. Состав Конституционного суда увеличивается с 19 до 21 судьи, которые назначаются на паритетной основе президентом, Думой и Советом Федерации. При этом Конституционный суд получает право лишать юридической силы любые судебные акты, основанные на нормах, признанных неконституционными, — это существенно упростит и ускорит восстановление прав граждан, нарушенных незаконным судебным актом. Президент лишается права назначать судей Верховного суда и судей других федеральных судов — это право передается Совету Федерации, который принимает решения по представлению Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Возвращается Высший арбитражный суд, полномочия которого были переданы Верховному суду в 2014 году. Председатели и заместители председателей всех судов не назначаются президентом, а избираются самими судьями на один срок без права переизбрания. Мировые судьи избираются непосредственно гражданами. Отрешение судьи от должности возможно только на основе проверки в судебном разбирательстве выдвинутых против него обвинений, подтверждающих основания для лишения полномочий. Это должно защищать судью от незаконного преследования по инициативе председателей судов, в том числе за вынесение независимых решений по рассматриваемым делам. По уголовным делам о преступлениях, за совершение которых может быть назначено наказание свыше трех лет лишения свободы, дело рассматривается с участием присяжных заседателей, если об этом ходатайствует обвиняемый (и ему нельзя в этом отказать).

Все эти предложения будут внесены не позднее 10 февраля в пять упомянутых региональных парламентов. Да, эти поправки единороссы, контролирующие почти все региональные парламенты, вряд ли направят в Госдуму. Но им придется обсуждать их скрепя сердце, давать слово оппонентам на парламентской трибуне, пытаться возразить по существу или молчать, демонстрируя свою неспособность возразить. Ну а граждане, считающие эти поправки полезными для себя, увидев, что они блокируются, могут и задуматься о том, как голосовать в следующий раз.

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Последнее. Голоса скептиков и нытиков — «а все равно ничего не выйдет…" — конечно же, зазвучат и сейчас. От тех, кто сам ничего предложить не может или не хочет и потому обожает уверять, что ничего не получится у тех, кто может и хочет.

Отвечаю: если ничего не делать — тогда точно не получится. И сейчас важно не просто «возразить» власти, а предложить содержательную альтернативу.

Мы много раз видели, что власть отступает, столкнувшись с серьезным сопротивлением гражданского общества и объединившихся граждан.

Основной закон страны, который власть хочет изменить ради самосохранения, — почти идеальный объект для такого объединения.