О защите Конституции России

Мы — свободные граждане России — юристы, экономисты, журналисты, политики, преподаватели и просто неравнодушные люди — объединились, чтобы не допустить изменения Конституции Российской Федерации без должного обсуждения и проработки, без учета мнения всех заинтересованных сторон. Конституция — это Общественный договор граждан с государством. Это те рамки, в которых мы договорились жить с властью и друг с другом. Мы считаем, что менять соглашение односторонне, авторитарно, в спешке, с нарушением правил изменения, закрепленных в гл. 9 самой Конституции, — это нарушение фундаментальных прав народа как определяющей стороны общественного договора.

Мы с этим не согласны и намерены защищать наши права и права всех граждан.

Мы выступаем против предложенных Владимиром Путиным в январе 2020 года поправок в Конституцию России, считая их угрозой нашей общей свободе. Мы настаиваем, что Основной закон должен соблюдаться и поддерживаться, а не изменяться в короткие сроки и в режиме специальной операции.

Действующая Конституция — последний барьер, отделяющий нашу страну от пропасти бесправия и тоталитаризма.

Ее можно критиковать за недостатки, за то, что она часто не исполняется. Но эти проблемы необходимо решать ее усилением, совершенствованием и защитой, а не разрушением.

С этой целью мы создали Общественный конституционный совет и сформируем пакет поправок, альтернативных поправкам президента.

Скорость, с которой власти пытаются изменить Основной закон страны, вынуждает и нас действовать быстро. Уже на этой неделе будет подготовлен пакет основных поправок альтернативных поправок, и мы сделаем все, чтобы он был внесен в региональные законодательные собрания. Будут подготовлены и дополнительные предложения по ключевым вопросам в форме самостоятельных законодательных инициатив.

Мы уверены, что важнейшими приоритетами для граждан России являются свобода и рост благосостояния. Для этого необходимы, среди прочего, следующие поправки к Конституции.

Укрепление и усиление роли местного самоуправления. Жители регионов, городов, муниципалитетов должны сами решать проблемы своей повседневной жизни.

России жизненно необходим независимый и вызывающий доверие суд. Должны быть обеспечены подлинное равенство сторон и независимость судей, расширено участие граждан в отправлении правосудия, укреплена роль Конституционного суда.

России необходимо разделение властей и усиление полномочий обеих палат парламента — не видимое, а действительное. Контролировать правительство и органы исполнительной власти должны представители народа в парламенте.

России нужна обязательная и регулярная сменяемость власти — любой власти. Будь это должность Президента, депутата Государственной Думы или сенатора Совета Федерации, губернатора, мэра города или главы муниципального образования.

России необходима свобода слова, ее надуманные ограничения должны быть признаны антиконституционными.

России нужна определенность и ясность перспектив. Точные установленные правила жизни, которые не будут меняться много лет. Обещание выплат материнского капитала и прочие социальные предложения, которые сегодня вносятся в Конституцию, не приведут к увеличению рождаемости и росту благосостояния. Только предсказуемость и уверенность в будущем позволит нам с вами с уверенностью строить свои личные планы.

Однако чтобы Конституция работала, простого обсуждения и голосования недостаточно. Необходимо действие, воля общества и понимание важности нынешнего момента.

Поэтому сегодня мы призываем вас поддержать нашу работу и присоединиться к ней.В декабре 1965 года состоялась первая открытая политическая акция в новейшей истории нашей страны. Диссиденты вышли на Пушкинскую площадь, и одним из главных их требований было: «Уважайте свою Конституцию». Тогда для нескольких неравнодушных и отчаянных людей надежда на будущее перевесила страх перед возможными последствиями. Достаточной поддержки они не получили, и доказательств правильности их идей пришлось ждать еще 25 лет. Конституция, ради защиты которой мы объединились в Общественный конституционный совет и готовим наши поправки, объединяет всех нас.

От нее зависит наша общая судьба, судьба нашей страны. И защищать Конституцию нужно вместе. Присоединяйтесь.

Декларацию подписали:

Григорий Явлинский, Владимир Рыжков, Евгений Гонтмахер, Леонид Никитинский, Иван Большаков, Борис Вишневский, Елена Дубровина, Валентин Гефтер, Александр Гнездилов, Григорий Мельконьянц, Игорь Николаев, Николай Рыбаков, Эмилия Слабунова, Вадим Прохоров, Лев Шлосберг, Евгений Бунимович

Декларация открыта для подписания.

Конституция — рубеж демократии

Леонид Никитинский Обозреватель «Новой», соучредитель Общественного конституционного совета

4 декабря состоялось первое заседание Общественного конституционного совета, создание которого было инициировано Григорием Явлинским и поддержано в том числе «Новой». Собравшиеся составили краткое заявление о намерениях, которое мы публикуем, — оно открыто для подписания всеми, кто с ним согласен.

Граждане, которых можно мягко назвать далекими от политики, чаще всего лишь ворчат «на кухнях» (а теперь в фейсбуке) в ответ на кажущиеся незначительными шаги власти, постепенно ограничивающей и отбирающей их права. Когда активно сопротивляться уже поздно, мы лишь всплескиваем руками: «Кто бы мог подумать?!»…

«Мы, — пояснил свою инициативу Явлинский, — и есть этот «кто», который решил, что настало время подумать, а потом будет поздно».

Общественный совет пришел к выводу, что инициативу президента РФ о внесении поправок в Конституцию нельзя поддерживать ни в какой мере, включая посулы социальных благ, которыми власть пытается подсластить пилюлю, а также обещание убрать слово «подряд» из положения об ограничении президентских сроков.

Для тех, кто думает так же, как мы, остаются варианты: полностью отстраниться от процесса обсуждения и принятия поправок, считая, что «все уже решено», или использовать открывшееся окно возможностей для обсуждения вопросов государственного и общественного устройства, пусть даже это пригодится не сегодня. Общественный совет считает, что тактика бойкота обсуждения и голосования (в какой бы форме оно ни было предложено) — будет на руку власти, решившей изменить это устройство в удобную для себя сторону.

Эксперты-конституционалисты указывают: во-первых, на невозможность инкорпорировать в текст действующей Конституции поправки, предложенные президентом, не разрушая ее основ, которые заложены в неприкосновенных главах 1 и 2 Конституции; во-вторых, что предложенный порядок внесения поправок нарушает столь же незыблемую ее главу 9. Внесенный в Думу проект, статья 2 которого предлагает всенародное голосование, не определяет его статус и значение — тем более в том случае, если поправки будут уже приняты обеими палатами Федерального собрания и одобрены 2/3 субъектов Федерации.

Тем не менее надо использовать возможность участвовать и в обсуждении поправок, и в голосовании, и предлагать альтернативные поправки, которые будут направлены на укрепление Конституционного строя. Для этого Общественный совет с помощью экспертов разработает как минимум два пакета альтернативных поправок. Первый пакет-«минимум» будет включать в себя поправки, альтернативные президентским и по той тематике, которая ими задана. Второй пакет-«максимум» может содержать и расширенные предложения по включению в Конституцию иных прав и гарантий для граждан вплоть до новых редакций Конституции РФ.

Общественный совет особо оговаривает роль в обсуждении альтернативных поправок партии «Яблоко», что настораживает часть граждан и экспертов, кто хотел бы принять участие в обсуждении. Но дискуссия об альтернативных поправках нуждается структурах, которые были бы также альтернативны по отношению к государственным и тем, которые лишь имитируют гражданское общество.

Пожалуй, сегодня, кроме структур «Яблока», худо-бедно создававшихся на протяжении 30 лет, в том числе в регионах, таких больше и нет.

В тех регионах, где «Яблоко» обладает представительством в органах власти, будет сделана попытка внести предложения из пакета-«минимум» в качестве законодательной инициативы от региональных парламентов. Все другие заинтересованные лица и структуры могут принять участие в обсуждении независимо от партийной (беспартийной) принадлежности. Но, как заметил все тот же Явлинский, обсуждать политические вопросы «вне политики» так же сложно, как зачать ребенка — сами знаете, без чего.