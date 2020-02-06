«Может быть приравнено к репетиции теракта»

Причин для расторжения договора с концессионером в Смольном не видят. Этот «случай», как назвал ЧП с летальным исходом губернатор Александр Беглов, лишь «подтвердил высокую степень износа здания».

Толстый за спиной Тонкого

Информационный щит на заборе вокруг руин «Петербургского Колизея» извещает: ведутся инженерно-геологические изыскания. Это единственный вид работ, на который есть разрешение. Указаны: заказчик — ООО «СКА Арена», ФИО ответственного за производство работ и телефон. Но по этому номеру отвечает робот: обслуживание приостановлено. Так было и три месяца назад, когда недостоверную информацию зафиксировала ГАТИ, назначила штраф (150 тыс.) и предписала устранить нарушение. С тех пор, судя по результату, инспекция робота больше звонками не беспокоила.

Игорь Забиран. Фото: zaks.ru

ООО «СКА Арена» — микропредприятие с одним сотрудником и долгами в 14 млн, гендиректор — Игорь Забиран, он же значился учредителем. Но с 25 декабря учредителем стало АО «Спортивные технологии и инвестиции» — с уставным капиталом в 10 тыс., созданное Забираном минувшей осенью. Сайта у компании нет, контактные телефоны и адрес электронной почты не представлены. Она оказалась единственной, подавшей заявку на участие в конкурсе о создании спортивно-досугового комплекса на месте СКК, с ней 15 января и заключили концессионное соглашение.

«Когда выбрали эту фирмочку, было понятно, что хотят создать прокладку, чтобы свалить на эти «рога и копыта» всю ответственность за последствия, — убежден депутат петербургского ЗакСа Алексей Ковалев. — В первую очередь финансовые, думал я тогда. Почему заинтересованные в проекте структуры Ротенберга не выступают сегодня действующими лицами этой истории?»

Инициатором проекта выступил Геннадий Тимченко. Именно он, как президент хоккейного клуба СКА, на Петербургском международном экономическом форуме — 2018 подписал с администрацией города соглашение о реконструкции СКК. Проект новой арены представлял на Градостроительном совете вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг.

«Коммерсантъ», ссылаясь на свой источник в Смольном, сообщает, что интересанты проекта и сейчас остаются прежними.

Митинг в память рухнувшего СКК в Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Еще 5 ноября депутат Ковалев обратился в региональное УФАС, но там, ссылаясь на необходимость истребовать и исследовать большой объем документов, дважды продлевали срок рассмотрения материалов — сначала до 25 января, потом до 5 февраля.

Распоряжение о признании заявки ООО «СКА Арена» отвечающей требованиям конкурса подписал Роман Голованов, глава комитета по инвестициям (этому ведомству отведена роль концедента). Конкурсную комиссию возглавлял Александр Беглов, но в ее решающем заседании не участвовал, как и вице-губернатор Евгений Елин. Протокол, вверяющий 25-миллиардный проект микропредприятию «СКА-Арена», подписали прочие члены комиссии: вице-губернаторы Эдуард Батанов, Олег Марков, Николай Бондаренко, Максим Шаскольский, председатели профильных комитетов Роман Голованов, Наталья Антюх, Алексей Корабельников, Валерий Москаленко.

Условиями объявленного 3 октября конкурса предписывалось создать арену, отвечающую требованиям для объектов проведения чемпионата мира по хоккею. Чем концессионер и пытается теперь объяснить снос СКК — мол, в существующие стены невозможно было «вписаться». Но вот парадокс: сами упомянутые требования «отсутствуют в распоряжении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга». Во всяком случае, так утверждается в ответе Эдуарда Батанова Алексею Ковалеву, запросившему документ с изложением требований.

Но даже поставленную голословно задачу: арена должна вмещать не менее 20,3 тыс. зрителей, — можно было решить без сноса СКК, убеждены специалисты. Члены Союза архитекторов Петербурга сделали соответствующие проработки и доложили о них на Градсовете.

На строительство спортивно-концертного комплекса (1972). Фото: etoretro.ru

Все идет по плану

13 сентября «СКА Арена» получила ордер для изыскательских работ на участке СКК. «Как один из потенциальных участников будущего конкурса», — пояснял Эдуард Батанов. В тот же день подконтрольное Геннадию Тимченко АО «Стройтрансгаз» объявило на электронной торговой площадке группы Газпромбанка конкурс на поиск подрядчика для первого этапа демонтажа СКК. Через несколько дней конкурс будет отменен, но прилагавшаяся документация заслуживает внимания. Так, графиком предусматривалось начать подготовительные работы 17 октября — то есть задолго до подписания концессионного соглашения и передачи объекта от города кому бы то ни было. А завершить демонтаж мембраны СКК — до 31 января. Вот и завершили.

Собственно, все, что с октября происходило с СКК, соответствует отраженным в графике этапам — демонтаж трибун, оборудования и проч. Как и графику, прилагавшемуся ко второму тендеру, объявленному «Стройтрансгазом» в ноябре, — на поставку временных зданий и сооружений для реконструируемого объекта (СКК). В соответствии с ним на площадке устанавливают КПП, подсобки и другие временные сооружения.

Круговая порука

Все это время градозащитники и депутаты шлют обращения в Смольный, прокуратуру, Следственный комитет, Госстройнадзор и прочие инстанции, добиваясь разъяснений: кто и на каком основании крушит городское имущество. Вызывают полицию. Но — никакой адекватной реакции.

28 ноября Андрей Коротков, председатель комитета по контролю за имуществом, отвечает депутату Борису Вишневскому: «Проводятся необходимые мероприятия по сбору дополнительных сведений»; 17 декабря: «Комитетом направлены повторные запросы для получения информации».

Роман Голованов отвечает Ларисе Лопаткиной, активистке группы защитников СКК 11 декабря: «Ликвидационная комиссия ГУП «Петербургский СКК» осуществляет комплекс работ по подготовке объекта для передачи концессионеру. Данные работы предполагают демонтаж и вывоз внутреннего оборудования, обеспечение безопасности инженерных сетей, противоаварийные мероприятия в целях сохранения конструктивных элементов здания».

Спортивно-концертный комплекс имени В.И. Ленина в 1983-м году. Фото: Николай Адамович / ТАСС

26 декабря вице-губернатор Максим Соколов отвечает депутату Александру Рассудову, что СКК по-прежнему находится в ведении ГУП ПСКК. И это предприятие 26 августа заключило договор подряда «на выполнение первоочередных противоаварийных работ по ремонту кровли». А попутный демонтаж трибун, оборудования и прочая «осуществлен с целью предотвращения их повреждения». И прилагает копию договора. Он — внимание — заключен с ООО «СпецСтройМонтаж». Тем самым подтвердив, что теперь является у «СКА Арены» генподрядчиком на демонтаж СКК.

ГУП ПСКК, как подведомственное комитету по спорту госпредприятие, тогда потратил на «ремонт кровли» всего 99 тысяч. Смешная сумма для прописанного в ТЗ объема работ: демонтаж кровельного покрытия (20 тыс. кв. м), очистка мембраны от остатков кровли и ржавчины, ее ремонт в местах выявленных дефектов, монтаж нового покрытия, работы по герметичности 28 водостоков и др. Плюс подготовка проекта работ и смет. Возможно ли исполнить такое за сотню тысяч?

Судя по сделанной градозащитниками фотофиксации до и после, никаких видимых изменений кровля не претерпела.

Договор остался бумажкой, выполнив, судя по всему, лишь одну функцию — фигового листка, прикрывающего ведущиеся демонтажные работы.

Схему превращения «СКА Арены» из гадкого микропредприятия в лебедя-концессионера Роман Голованов раскрыл на депутатских слушаниях 5 декабря. Поясняя, как не отвечающее ни одному из конкурсных требований ООО признали надлежащим участником, чиновник сообщил:

«Компания с собой привела в качестве субподрядчика «Стройтрансгаз» — это участвующее лицо. Он должен заключить соглашение о намерениях со «СКА Арена» о реализации этого проекта в качестве генподрядчика».

«Вы хотите сказать, что ООО-шка, у которой лицензий — ноль, доходов ноль, может нести обязательства по выполнению концессионного соглашения? — возмутился депутат Ковалев. — Зачем нам эта прокладка гнилая — между интересами города и «Стройтрансгазом», Тимченко, кем там еще? Никаких гарантий нет! Только одна — что потом градозащитникам придется руинированную постройку СКК просить внести в реестр объектов культурного наследия».

Вид на СКК в октябре 2019-го года. Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС

Статус — посмертно

Первую заявку на включение СКК в реестр Союза архитекторов и ВООПИиК подали в Комитет по охране памятников (КГИОП) почти год назад. Но комитет ее отклонил — утверждая, что СКК, который построили к середине 1980 года, не достиг определенного законом 40-летнего рубежа. Заявители пытались оспорить отказ, раздобыв Акт приемки СКК от 31 декабря 1979 года. Суд определил, что мораторий на взятие СКК под охрану истекает 31 января с.г. В этом, надо полагать, и была главная причина спешки со сносом.

Теперь питерские ВООПИиК, СА и присоединившееся к ним региональное отделение ИКОМОС подали в КГИОП повторное заявление. Еще одно уже 15 января подали депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов. По закону, с момента подачи такого заявления и до его рассмотрения по существу работы на объекте должны быть прекращены. Но это никого 31 января не остановило, демонтажные работы продолжаются и теперь.

Затянув рассмотрение заявлений почти на год, КГИОП фактически дал разрушителям фору, подчеркивали горожане, выступавшие на митинге у разрушенного СКК 2 февраля. И должен нести ответственность как пособник.

То, что СКК уже обрушен на 80%, не станет препятствием к включению в реестр, подчеркивают в ВООПИиК. Примеры тому есть. Так, самовольно снесенный инвестором дом Рогова КГИОП признал памятником «посмертно» — градозащитники добились этого через суд, обязавший воссоздать здание.

Малая кровь для большого бизнеса

В день обрушения СКК гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран был вынужден впервые показаться журналистам. Сразу обозначив, что никакой своей вины в произошедшем не видит: «Демонтаж всегда подразумевает обрушение». В то же время Забиран сообщил, что планировалось сносить СКК поэтапно — сначала разобрать мембрану, а потом демонтировать несущие конструкции. Но после обрезки 15 из 112 удерживавших мембрану вант «конструкция обрушилась, не выдержав нагрузки, что показало аварийность здания».

«Как мы видим, — заключил бизнесмен на фоне руин, из-под которых извлекли тело 29-летнего высотника Матвея Кучерова, — своевременное начало реконструкции здания не дало при проведении массовых мероприятий случиться трагедии, которая могла произойти уже этой зимой».

Что до погибшего, так высотник сам «нарушил технику безопасности — отстегнул страховку и вышел из люльки, поэтому произошла трагедия», заключил Забиран.

Семье Матвея концессионер пообещал «помочь в трудный момент».

Высказанные журналистами предположения, что демонтаж вела не имеющая нужного опыта компания, Игорь Забиран отверг. С его слов, генподрядчик («СпецСтройМонтаж») распределил демонтажные работы между двумя субподрядчиками: компании «СК Прайд» достались работы по бетону, а высотные работы, включая демонтаж мембраны, — ООО «АН-Дорстройтранс». «Она имеет опыт», — заверил Забиран.

Согласно открытым данным, ООО «АН-Дорстройтранс» — микропредприятие с уставным капиталом в 30 тыс. рублей, зарегистрировано в конце октября 2019 г., основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта, гендиректор и учредитель — Алиев Анзор Али-Магометович.

Стоимость демонтажа СКК оценили в 170 млн рублей.

«Незапланированное обрушение» позволило изрядно сэкономить: аренда четырех кранов с люльками да по 8 тысяч восьми высотникам могли, по оценкам специалистов, обойтись в 100 тыс. за смену. Плюс жизнь одного человека.

Обе субподрядные организации, и «СК Прайд», и «АН-Дорстройтранс», отрицают участие в демонтаже мембраны: наших рабочих 31 января на объекте не было, утверждают их руководители. Губернатор Александр Беглов, а следом и другие чиновники поддержали версию концессионера. «Случай подтвердил высокую степень износа здания. Закрытие его для эксплуатации было правильным решением», — объявил градоначальник.

Гибель высотника господин Беглов также связал с несоблюдением требований техники безопасности.

Ничего не знаем

При пресс-подходе на четвертый день после трагедии вице-губернатор Максим Соколов заявил: «Мы не обладаем информацией, какая компания вела работы. Официальных уведомлений о начале демонтажа не получали».

Чиновник пояснил, что в день ЧП комитет по инвестициям направил запрос концессионеру, но ответа пока нет. Оснований для приостановки работ и расторжения концессионного соглашения он не видит. И надеется, что случившееся не скажется на реализации проекта.

«По концессионному соглашению инвестор вправе проводить работы по реализации проекта, в том числе и демонтажные, без уведомления или дополнительного согласования», — оповестила следом пресс-служба вице-губернатора Соколова.

СКК после обрушения. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Сам текст концессионного соглашения Смольный, как всегда, не раскрывает под предлогом коммерческой тайны. Написать там могли, конечно, что угодно. Однако условия соглашения не могут быть выше закона.

Согласно п. 1 ГрК РФ, ст. 55.31, «снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектом организации работ (ПОР) по сносу объекта капитального строительства».

Согласно ст. 51, о предстоящем сносе обязаны уведомлять орган местного самоуправления, приложив результаты и материалы обследования объекта и ПОР. Орган местного самоуправления проводит проверку поданных документов и размещает их с поступившим уведомлением в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также уведомляет о предстоящем демонтаже региональный орган госстройнадзора (ГАСН).

В ГАСН утверждают, что не получали и не выдавали никаких документов по СКК.

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Оценка специалистов

Экспертиза мембраны проводилась компанией «Геореконструкция». Как пояснил «Новой» ее руководитель Алексей Шашкин, заказчиком выступил «Проектный институт № 1». Который, кстати, еще в июне 2018 года получил ордер ГАТИ для изыскательских работ на участке СКК. «СКА Арена», как указано в представленном ей ордере, получила его взамен выданного институту.

Алексей Шашкин признает уникальность инженерного решения мембраны. Но, по его мнению, «такие прогрессивные конструкции не для нашей культуры эксплуатации». Так, при возникновении протечек новый слой рубероида укладывали «нашлепками» прямо поверх старого. И таких слоев накопилось свыше десяти, а между ними стоит вода. За эксплуатацию здания, напомним, отвечал смольнинский ГУП ПСКК. «Геореконструкция» диагностировала, что толщина металла составляет 12 мм в центре мембраны, дальше — 8–6 мм, а следуя к краю, почти на половине поверхности истончилась до 3,9 мм. И признала ее состояние аварийным. Однако в заключении нет утверждения о невозможности устранения аварийности. Зато есть «рекомендации для сохранения уникального покрытия в виде провисающей мембраны».

Специалисты, наблюдавшие демонтаж СКК в прямом эфире, с трудом подбирают цензурные выражения для оценки.

«Моя профессиональная честь задета, — заявил на митинге инженер-конструктор Александр Шумилов. — Мои чувства при просмотре этого видео схожи с теми, что испытал бы хирург, наблюдая, как его неопытный коллега зачем-то перерезает пациенту сонную артерию. Эта крыша весила чуть больше 1000 тонн. Сумма усилий по опорному кольцу составляла более 15 тысяч тонн. Когда обрезали критическую 16-ю ванту, уже свыше двух тысяч тонн нескомпенсированной нагрузки сжимали кольцо, как эспандер. А кольцо держалось! Вот какой запас прочности заложили советские инженеры. Нам говорят, что мембрана полностью проржавела. Но что-то не похожа она была на решето, когда упала — она была целой. Никакой необратимой ее коррозии не было. Необратимая коррозия у нас совершенно в других местах — в КГИОП, ГАСН, прокуратуре, у нас насквозь корродирован губернатор, все структуры власти».

Александр Шумилов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

То, что характер обрушения выявил «абсолютную конструктивную надежность мембраны», отмечается и в специальном заявлении Петербургского союза архитекторов. Зодчие отсылают к п. 6 ст. 16 Федерального закона 384 — при проектировании зданий должна быть учтена аварийная расчетная ситуация после отказа одной из несущих строительных конструкций. Тогда как в случае с СКК «организаторы операции по его уничтожению вывели из работы около 20% опор, что может быть приравнено к репетиции террористического акта».

Уничтожение СКК расценивается профессиональным сообществом как «беспрецедентный акт вандализма», «культурная и строительная катастрофа».

«День 31 января стал в Петербурге рубежом противостояния граждан, отстаивающих интеллектуальные ценности своего народа, и людей, пытающихся поспешно, на грани криминала, решить пусть и важные задачи ценой игнорирования национальной технической культуры», — говорится в заявлении. Петербургский союз архитекторов настаивает на восстановлении основной конструкции при строительстве новой арены.

Аналогичное требование содержится и в обращении девяти депутатов ЗакСа, направленном губернатору Петербурга. Кроме того, парламентарии призвали расторгнуть концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена», наказать виновных чиновников, а СКК присвоить статус памятника.