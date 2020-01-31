В Петербурге при обрушении крыши спорткомплекса погиб человек. Фотографии

Днем 31 декабря при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» у здания обвалилась крыша. Под завалами спасатели обнаружили фрагменты тела 29-летнего Матвея Кучерова из Петрозаводска. Всего на объекте общей площадью не менее 150 000 кв. м. могли трудиться сотни человек.

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Смерть «Колизея». Во время незаконных работ в Петербурге обрушился спорткомплекс, мешавший реализации грандиозного проекта Тимченко. Погиб человек Разрушенный СКК на проспекте Юрия Гагарина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета» О ситуации вокруг СКК «Новая» писала с конца прошлого года: Здание, возведенное к Олимпиаде–80, специалисты оценивали как часть мирового наследия модернизма и уникальное инженерное сооружение. Здесь впервые в мире в перекрытии зала использовали гигантскую клепаную стальную мембрану. Именно она, судя по кадрам, и стала причиной обрушения.

Весной 2017 года участок площадью 3,3 га вокруг СКК передали структурам Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. К ЧМ по хоккею 2023 года здесь должны построить два новых спортивных поля. Проект, в который город инвестировал более 15 млрд рублей, прирос 300 тыс. кв. метров жилья и объектов инфраструктуры. Вопрос о судьбе самого спорткомплекса (его сносе или реконструкции) вызвал серьезную полемику городских властей и градозащитников.

Демонтаж здания проходил без согласованного проекта, каких-либо разрешений и экспертиз его технического состояния. С октября 2019-го года активисты фиксировали, как под куполом режутся металлические конструкции, снимаются внутренние двери и демонтируются трибуны. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета» Вид на СКК через забор. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета» Вид на СКК от проходной. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета» Алексей Аникин, глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу на пресс-подходе. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета» Возле проходной дежурят сотрудники СМИ и полиция. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»