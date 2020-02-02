«Их сделка стоит 25 млрд рублей, твоя жизнь, Матвей, — 8000 рублей». 2 февраля с таким плакатом двое молодых людей (монтажник и инженер) вышли на митинг в память СКК «Петербургский» и в защиту сквера возле него. 8 тысяч рублей — та сумма, за которую 29-летний сварщик из Карелии Матвей Кучеров согласился участвовать в сносе крыши спорткомплекса и в итоге погиб. Легендарный СКК фактически был уничтожен в тот же день — 31 января. К стихийно возникшему на месте трагедии мемориалу люди несли цветы и свечи.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

К удивлению почти всех участников, воскресный митинг прошел в спокойной атмосфере. Выразить протест против беззаконий, связанных со сносом СКК и планируемой застройкой сквера, вышли около тысячи человек (правоохранительные органы вели учет при помощи счетчиков над рамками у входа в специально огороженную зону для митингующих). Это немного, по оценкам организаторов мероприятия. Однако, по их же мнению, немноголюдность объясняется тем, что россияне постепенно перестают верить возможность изменить что-либо своими протестными действиями.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Единственный инцидент, который привлек к себе внимание — задержание полицией 62-летней петербурженки Ларисы Лопаткиной. За несколько часов до мероприятия пожилая женщина сделала красной краской на заборе вокруг спортивной арены надпись

«Наказать варваров и убийц».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

За этим занятием ее заметили полицейские, задержали и доставили в 29-й отдел, где, обвиняя в «порче имущества», оставили на 48 часов.

В целом, как заметили и корреспонденты «Новой», и участники митинга, в этот раз на мероприятии присутствовало непривычно мало стражей порядка — не более 20 человек и два–три полицейских автомобиля. Не пригнали никаких «автозаков». Не привлекли ОМОН. Вероятнее всего, говорили митингующие, власти не хотели еще большего шума, чем уже случился накануне.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

На митинге выступили известные петербургские градозащитники и правозащитники, оппозиционные депутаты, профессиональные строители. В ответ на их речи жители города потребовали отставки губернатора Александра Беглова.

Юрий Тентлер почетный строитель России «То, что произошло 31 января – самое настоящее преступление. Во-первых, погиб человек, и погиб не от того, что у него не был пристегнут карабин, а оттого, что у него из-под ног выбили табуретку. Второе: всё, что было сделано в СКК «Петербургский», с точки зрения строительных норм и правил, абсолютно бездарно, начиная от неквалифицированной экспертизы, заканчивая бездарным демонтажем. Нужно совершенно не понимать работу конструкции, чтобы подряд обрезать тяги. Это по определению должно было привести к обрушению. Я думаю, здание нужно восстанавливать».

Борис Вишневский на митинге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»