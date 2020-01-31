Смерть «Колизея»

Незаконные демонтажные работы на здании СКК велись с 26 октября. В итоге в ходе «ликвидации аварийности» обрушено, по оценкам регионального ГУ МЧС, 80% конструкций стен и кровли. Во время обрушения погиб сварщик Матвей Кучеров. При этом у компании «СКА Арена» был только ордер на установку временного ограждения и инженерно-геологические изыскания.

Незаконные работы

Однако эти «изыскания» не один месяц сопровождались демонтажными работами — как внутри, так и снаружи СКК. Под куполом разрезали металлические конструкции, вниз летели люминисцентные лампы, выламывали двери, крушили ведущие к входам парадные каменные лестницы и остекление второго этажа, сдиралась и вывозилась мраморная облицовка.

ГАТИ отреагировало на жалобы горожан лишь в декабре: «СКА Арена» привлекли к административной ответственности, выписав штрафов на общую сумму 450 тыс рублей. Также лишь благодаря настойчивости граждан Комитет по природопользованию зафиксировал несанкционированную свалку ртутных и люминисцентных ламп (1 класс опасности) и тоже выписал штрафы – на 165 тыс.

И градозащитники, и депутаты все это время не могли добиться от чиновников внятного ответа: кто и на каком основании крушит все еще принадлежащее городу имущество. Вице-губернатор Эдуард Батанов лишь заявлял, что «мы должны передать концессионеру подготовленный к реализации объект». А вице-губернатор Евгений Елин в декабрьском ответе на обращение депутата ЗакСа Надежды Тихоновой сообщал: ведутся первоочередные противоаварийные работы по ремонту кровли.

Спустя еще месяц экспертиза, выполненная по заказу «СКА Арена», объявит стальную мембрану над спорткомплексом необратимо аварийной и подлежащей демонтажу. Итог Петербург увидел 31 января: в ходе «ликвидации аварийности» обрушено, по оценкам регионального ГУ МЧС, 80% конструкций стен и кровли.

Во время демонтажа петербургского СКК рухнула крыша 😳😰

Погиб один человек pic.twitter.com/DGlbBPFUq5 — Olga (@obulg2014) January 31, 2020



В начале февраля КГИОП должен был вынести решение по двум заявкам о признании СКК вновь выявленным объектом культурного наследия – одну подали совместно петербургские подразделения ВООПИиК и Союза архитекторов, другую — депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов. Шансов отклонить их у комитета практически не было: специалистами СКК оценивался как часть мирового наследия модернизма и уникальное инженерное сооружение (здесь впервые в мире осуществлено перекрытие зала гигантской клепаной стальной мембраной). Этот объект представляет Россию в международном списке выдающихся достижений инженерно-строительной мысли ХХ века – причем в первой пятерке, следом за тоннелем под Ла-Маншем. Включение СКК в списки охраняемого наследия исключало возможность нового строительства на его месте. Но теперь «Петербургского Колизея» больше нет.

Разрушенный СКК на проспекте Юрия Гагарина. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Предыстория

Здание СКК было построено к Олимпиаде-80. До недавнего времени здесь проводились масштабные зрелищные мероприятия. Одним из последних стал концерт Jennifer Lopez в минувшем августе — что никак не корреспондируется с заявлениями о якобы давно наступившем критическом состоянии конструкций.

Хоккейный клуб СКА, по признанию его вице-президента Романа Роттенберга, заинтересовался этим зданием и обширной прилегающей территорией еще в 2011-м. В 2017-м Петербург передал СКА участок в 3,3 га под строительство двух спортивных полей возле СКК. После чего клуб заявил о намерении построить здесь новую арену к чемпионату мира по хоккею-2023.

Спорткомплекс вид сверху. Фото: wikipedia.org

В интересах потенциального инвестора в действующие законы был внесен ряд поправок: почти 7 га существующего возле СКА сквера исключили из перечня зеленых насаждений общего пользования, а для 23 га прилегающих земель в Генплане закрепили зоны общественно-деловой, средне— и многоэтажной жилой застройки.

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В октябре Смольный объявил конкурс на заключение концессионного соглашения для создания по месту прописки СКК спортивно-концертного комплекса, отвечающего требованиям Международной федерации хоккея. Содержание этих требований чиновниками не раскрывается — в том числе и по обращениям депутатов. Еще до подведения итогов конкурса ордер на производство изыскательских работ у СКК был выдан ООО «СКА Арена».

Вице-губернатор Эдуард Батанов объяснял такие действия на опережение тем, что «СКА Арена» — «потенциальный участник конкурса». Хотя оно не отвечало ни одному из условий, предъявляемых к заявителям: опыта проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений нет, само ООО создано лишь в конце 2017 г., уставный капитал — 100 тыс.руб., доходов — ноль, расходов — 14,7 млн., лицензий не имеет, численность сотрудников — 1, он же собственник и руководитель — экс-чиновник Смольного Игорь Забиран, до того успевший поработать в связанной с Романом Ротенбергом компании «МТЭР Санкт-Петербург».

Но, согласно условиям конкурса, заявитель может выступать в тандеме с другим юрлицом — и достаточно, чтобы предъявляемым требованиям соответствовал один из них. ООО «СКА Арена» единственное подало заявку (в связке с компанией «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко), с ним в середине января Смольный и заключил концессионное соглашение.

«СКК наше». Акция защитников комплекса. Фото из соцсетей

Реализация проекта оценивается в 25 млрд рублей, из которых Петербург обязан вернуть «концессионеру» 10 млрд., причем уже в 2020-21 годах, при планируемой сдаче объекта к маю 2023. «Концессионер» получит комплекс и прилегающую территорию на 55 лет, вместе с исключительным правом извлекать из них прибыль.

На декабрьских парламентских слушаниях по СКК такая схема, при которой город фактически стопроцентно авансирует бизнес, подверглась жесткой критике, которая была оставлена Смольным без внимания.

Депутаты также напоминали исполнительной власти, что при подаче заявки Петербурга на проведение ЧМ, утверждалось: «Петербург обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения чемпионата мира по хоккею», и что наш город с успехом принял ЧМ-2016. Тогда заявлялось, что уже имеющиеся арены — «Ледовый дворец» и «Юбилейный» «полностью отвечают современным требованиям Международной федерации хоккея».