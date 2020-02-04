Скрепость на крови

Хорошее дело кровью не начинают. Знаменитый спортивно-концертный комплекс «Петербургский», служивший городу и стране 40 лет, подконтрольные «Газпрому» структуры брали долго и ползуче, а уничтожили нахрапом в последний день января. За нахрап смертью заплатил газосварщик из Карелии Матвей с хоккейной фамилией Кучеров.

Сейчас обвиняют исполнителя и его непосредственных руководителей, то есть стрелочников. Пишут, что мгновенное разрушение свидетельствует о том, что здание находилось в аварийном состоянии. Выражают надежду, что трагедия не помешает созданию ультрасовременного объекта, который, как и стадион «Газпром Арена», станет гордостью Санкт-Петербурга.

То, что будущая «СКА Арена» (так называется и подрядная организация, взявшая на себя «реконструкцию» объекта) городу необходима, сомнению не подвергается.

И вообще, некогда разбираться, надо спешить — до чемпионата мира по хоккею чуть больше трех лет, а построить надо много чего. Спешка объяснима, издержки неизбежны, но нет таких крепостей, которые бы не взял «Газпром». Городу тоже придется вложить 10 миллиардов рублей, но цена не имеет значения, если есть цель.

Цель простая, если за сладкоголосыми речами про осчастливленных петербуржцев видеть главное. Построить самую большую в мире хоккейную арену — значит, уесть Северную Америку. Одним прыжком преодолеть пропасть, отделяющую нашу славную Континентальную хоккейную лигу от «ихней» Национальной хоккейной лиги. Удовлетворить непомерные амбиции. Воспользовавшись удобным случаем, освоить близлежащую территорию. Ну и, конечно, принять самое деятельное участие в освоении же средств. Последнее при осуществлении мегапроекта, на который будет затрачено не 20 миллиардов рублей, а как минимум в полтора раза больше, должно прилагаться обязательно.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Как говорят мои питерские друзья про футбольную «Газпром Арену»: «Ну построили же!» Как строили, все в курсе. С новым проектом будет сложнее хотя бы потому, что хоккейная мегаарена вместимостью 21,5 тысячи зрителей не нужна ни городу, ни стране, ни даже чемпионату мира. За гигантоманией не стоит ничего, кроме убеждения в том, что если зрители заполняют 12,5 тысячи мест в Ледовом на проспекте Большевиков, то и «СКА Арену» посещать будут так же регулярно. Как это и происходит в монреальском «Белл-центре» (21,3 тысячи зрителей) и на десятках других арен НХЛ, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Разъяснять, что «там» на это больше ста лет работает ныне огромная бизнес-империя, а возможности аудитории несравнимы с российскими, нет необходимости.

Популярность хоккея как народной игры у нас сильно преувеличена. Почти все наши звезды — там, за океаном. После Олимпиады-2022 слово «почти» можно будет убрать.

Судить о том, насколько СКА при всех усилиях генерального спонсора обирать всю хоккейную Россию сохранит свою привлекательность, которой от силы несколько лет, к 2023 году, я не берусь. Случается, что и 10-тысячника даже хоккейному городу за глаза хватает.

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Представляю, что начнется ближе к чемпионату мира. Новая ультрасовременная арена, даешь победу, даешь рекорды! Ну было уже такое у нас три раза подряд начиная с приснопамятного чемпионата мира-2000 в новехоньком питерском Ледовом, который Владимир Путин открывал еще с приставкой и.о., а уже в качестве президента на закрытие не пришел — по причине рекордного в истории отечественного хоккея провала. Без титула сборная осталась и в новеньком «Мегаспорте» в 2007-м, и на свеженькой «ВТБ Арене», ныне принадлежащей ЦСКА, в 2016-м. Все три домашних российских чемпионата — в аутсайдерах по посещаемости, и боюсь, что никакой новый 20-тысячник не решит проблемы.

Леденящая душу история о том, как российская и городская власть «сдавали» бывший СКК им. В.И. Ленина, требует отдельного рассказа.

Уникальный объект при всех его проблемах можно было бы спасти — если бы на лакомую территорию давно не положили глаз, а затем и наложили тяжелую лапу на сам СКК газпромовские структуры.

Главный вдохновитель проекта Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг и другие сиятельные радетели очень спешили начать реализацию не только потому, что «Петербургский» усилиями его защитников мог оказаться в статусе охраняемого объекта культурного наследия. Но еще и потому, что угроза лишить город чемпионата мира все еще существует, и надо было в случае необходимости показать, что «стройка века» идет полным ходом.

На амбразуру отправили Матвея Кучерова.