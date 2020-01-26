Главные события выходных 25-26 января

В воскресенье, 26 января, власти КНР сообщили о растущих темпах распространения нового вируса 2019-nCoV. По их данным, в стране уже более двух тысяч зараженных пациентов, 56 человек скончались;

В тяжелом состоянии находятся 300 человек, медики обследуют еще 2,7 тыс. пациентов на предмет заражение коронавирусом;

Болезнь распространяется не только в Китае. Случаи инфицирования зарегистрированы в Австралии, Канаде, США, Таиланде, Франции, Южной Корее, Японии и ряде других стран. На территории РФ нет ни одного подтвержденного случая заболевания. Летальные исходы в результате заражения вирусом зафиксированы в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян;

Коронавирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. По данным китайских ученых, источником вируса стали дикие животные, продававшиеся на рынках в центральной части страны. Их жители Китая употребляли в пищу;

Некоторые города КНР полностью или частично закрыты на карантин. Среди них эпицентр распространения вируса — 11-миллионный Ухань (власти приостановили ж/д сообщение с городом, авиаперевозки и автомобильное движение), а также Хуанган с населением 7,5 млн человек и еще восемь городов провинции Хубэй.

По словам мэра Уханя Чжоу Сяньвана, на данный момент в городе остаются 9 млн человек, более 5 млн жителей покинули населенный пункт из-за вспышки коронавируса и новогодних праздников. Чиновник предупреждает, что число инфицированных людей может вырасти на тысячу человек;

Для пациентов с вирусной пневмонией в Ухане возведут отдельную больницу на тысячу коек. Объект планируют завершить 3 февраля, весь процесс строительства займет 10 дней.