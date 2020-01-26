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Атака китайского вируса: главные вопросы и ответы экспертов

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Главные события выходных 25-26 января

Обзор «Новой»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Общество

 

Более двух тысяч человек по всему миру заразились новым видом коронавируса, по меньшей мере 56 пациентов скончались. В Москве скоропостижно умер протоиерей Всеволод Чаплин, случилось это прямо при прихожанах. А в США легендарный баскетболист НБА Коби Брайант разбился с дочерью в авиакатастрофе. Один из главных архитекторов российской политической системы Владислав Сурков, кажется, вновь решил уйти с госслужбы. Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании — именно этого прошения не хватало, ранее объяснял Кремль. Сам же президент поручил новому генпрокурору Краснову проверить законность приговора другому заключенному — Константину Котову. Тем временем в Австрии российские фигуристы сумели завоевать все золото чемпионата Европы.

Более двух тысяч человек инфицированы новым видом коронавируса

  • В воскресенье, 26 января, власти КНР сообщили о растущих темпах распространения нового вируса 2019-nCoV. По их данным, в стране уже более двух тысяч зараженных пациентов, 56 человек скончались;

  • В тяжелом состоянии находятся 300 человек, медики обследуют еще 2,7 тыс. пациентов на предмет заражение коронавирусом;

  • Болезнь распространяется не только в Китае. Случаи инфицирования зарегистрированы в Австралии, Канаде, США, Таиланде, Франции, Южной Корее, Японии и ряде других стран. На территории РФ нет ни одного подтвержденного случая заболевания. Летальные исходы в результате заражения вирусом зафиксированы в граничащей с Россией провинции  Хэйлунцзян;

  • Коронавирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. По данным китайских ученых, источником вируса стали дикие животные, продававшиеся на рынках в центральной части страны. Их жители Китая употребляли в пищу;

  • Некоторые города КНР полностью или частично закрыты на карантин. Среди них эпицентр распространения вируса — 11-миллионный Ухань (власти приостановили ж/д сообщение с городом, авиаперевозки и автомобильное движение), а также Хуанган с населением 7,5 млн человек и еще восемь городов провинции Хубэй.

  • По словам мэра Уханя Чжоу Сяньвана, на данный момент в городе остаются 9 млн человек, более 5 млн жителей покинули населенный пункт из-за вспышки коронавируса и новогодних праздников. Чиновник предупреждает, что число инфицированных людей может вырасти на тысячу человек;

  • Для пациентов с вирусной пневмонией в Ухане возведут отдельную больницу на тысячу коек. Объект планируют завершить 3 февраля, весь процесс строительства займет 10 дней.

  • Россия, США и Франция также прорабатывают возможность эвакуации своих граждан из закрытого Уханя

«Новая» завела бот в Телеграме, с помощью которого можно следить за статистикой распространения коронавируса онлайн. Предоставленные данные основаны на информации китайского телеканала CGTN, глобального сообщества медиков DXY, а также на составленной учеными онлайн-карте вируса.

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Скоропостижно скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Ему был 51 год

  • Священник ушел из жизни днем в воскресенье, 26 января. Об этом «Новой газете» сообщили в храме преподобного Федора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин;

  • По свидетельствам очевидцев, протоиерею стало плохо во время встречи с прихожанами. Он потерял сознание на улице возле храма, приехавшие через 15 минут медики констатировали смерть;

  • В период 2009-2015 гг. священнослужитель занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московской патриархии. Позже его уволили с этой и других должностей в РПЦ;

  • Чаплин объяснял свой уход с высоких постов в РПЦ расхождением с официальной позицией Патриарха;

  • Священник часто выступал с резонансными политизированными высказываниями в СМИ.

Звезда NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью

  • Трагедия произошла вечером в воскресенье. Вертолет, в котором летел баскетболист, его дочь Мария и три других человека, разбился в городе Калабасас, штат Калифорния;
  • Все пассажиры погибли, сообщили в местной мэрии. Сейчас на месте работают экстренные службы;
  • Баскетболист выступал на позиции атакующего защитника в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 года. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) завершил карьеру четыре года назад;
  • Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США — в 2008 и в 2012 годах. В 2018 году спортсмену вручили «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол».

Помощник президента РФ Владислав Сурков, кажется, решил уйти с госслужбы

  • Об этом Интерфаксу сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Сам чиновник не делал заявлений об уходе с госслужбы, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова нет.

  • Чеснаков уточнил, что Сурков принял решение «в связи со сменой курса на украинском направлении». Сам политик обещал рассказать о причинах и о дальнейших планах через месяц, а «в течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией», добавил Чеснаков в своем телеграм-канале;

  • Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что теперь украинским направлением в администрации президента займется Дмитрий Козак, недавно назначенный на пост замглавы АП.

  • Сурков стал помощником Путина в 2013 году и с тех пор развивал сотрудничество со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

  • В 1999 году Сурков стал замруководителя АП, а в период 2011-2013 гг. занимал пост заместителя председателя правительства.

Приговоренная к 7,5 годам Наама Иссахар попросила Путина о помиловании

  • Как сообщили «Новой газете»представители израильтянки Иссахар Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, такое решение девушка приняла после обсуждения с ними заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова;

  • Ранее девушка отказалась подавать прошение. Она посчитала, что обращения ее матери и властей Израиля к Путину достаточно для рассмотрения вопроса помилования;

  • Позже Песков заявил, что Иссахар должна лично попросить о помиловании, «чтобы процесс пошел»;

  • Иссахар задержали в апреле 2018 года при пересадке в Шереметьево и позже приговорили к к 7,5 годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша;

  • Девушка не признала вину. Во время визита в Израиль Путин пообещал матери Иссахар, что «все будет хорошо»;

  • Израильские СМИ что освобождение израильтянки может произойти в ответ на передачу Александровского подворья в Иерусалиме в собственности России. По данным газеты Maariv, земельный участок уже передан российским представителям.

Генпрокуратура проверит законность приговора Константину Котову

  • Такое поручение президент Путин дал новому генпрокурору Игорю Краснову по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря;

  • Тогда Путин обещал изучить обстоятельства дела Котова, приговоренного к четырем годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК);

  • Комментируя преследование активиста, Путин указывал на опыт других стран, где «гораздо более жесткие меры предусмотрены за нарушения подобного рода»;

  • Следствие по делу Котова завершилось в рекордно короткий срок. По мнению защиты, приговор вынесен с нарушением УПК;

  • Первым по этой статье был осужден активист Ильдар Дадин, но в 2017 году приговор отменили. Конституционный суд признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Основному закону страны.

Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех видах соревнований чемпионата Европы 

  • На прошедшем в австрийском Граце чемпионате Европы россияне выиграли 10 медалей из 12 и завоевали все золото соревнований;

  • В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова; 

  • На соревнованиях спортивных пар золотые медали достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Серебро также получили российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов а бронзу — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин;

  • Первое место в танцах на льду заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Пара из России не поднималась на высшую ступень пьедестала в этом виде соревнований с 2013 года.

  • Бронзовая медаль танцев на льду досталась Александре Степановой и Ивану Букину; 

  • Дмитрий Алиев занял первое место в соревнованиях одиночников, а Артур Даниелян взял серебро. 

  • Последний раз одиночник из России побеждал в этом виде 8 лет назад — тогда золото взял Евгений Плющенко, а подобного успеха на ЧЕ по фигурному катанию российские спортсмены добились в 2006 году.

Подготовил Никита Кондратьев, «Новая»

Теги:
коронавирус, сурков, котов, фигурное катание, Иссахар, чаплин

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