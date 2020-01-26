Главные события выходных 25-26 января

«Новая газета»редакция
Более двух тысяч человек по всему миру заразились новым видом коронавируса, по меньшей мере 56 пациентов скончались. В Москве скоропостижно умер протоиерей Всеволод Чаплин, случилось это прямо при прихожанах. А в США легендарный баскетболист НБА Коби Брайант разбился с дочерью в авиакатастрофе. Один из главных архитекторов российской политической системы Владислав Сурков, кажется, вновь решил уйти с госслужбы. Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании — именно этого прошения не хватало, ранее объяснял Кремль. Сам же президент поручил новому генпрокурору Краснову проверить законность приговора другому заключенному — Константину Котову. Тем временем в Австрии российские фигуристы сумели завоевать все золото чемпионата Европы.
Более двух тысяч человек инфицированы новым видом коронавируса
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В воскресенье, 26 января, власти КНР сообщили о растущих темпах распространения нового вируса 2019-nCoV. По их данным, в стране уже более двух тысяч зараженных пациентов, 56 человек скончались;
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В тяжелом состоянии находятся 300 человек, медики обследуют еще 2,7 тыс. пациентов на предмет заражение коронавирусом;
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Болезнь распространяется не только в Китае. Случаи инфицирования зарегистрированы в Австралии, Канаде, США, Таиланде, Франции, Южной Корее, Японии и ряде других стран. На территории РФ нет ни одного подтвержденного случая заболевания. Летальные исходы в результате заражения вирусом зафиксированы в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян;
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Коронавирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. По данным китайских ученых, источником вируса стали дикие животные, продававшиеся на рынках в центральной части страны. Их жители Китая употребляли в пищу;
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Некоторые города КНР полностью или частично закрыты на карантин. Среди них эпицентр распространения вируса — 11-миллионный Ухань (власти приостановили ж/д сообщение с городом, авиаперевозки и автомобильное движение), а также Хуанган с населением 7,5 млн человек и еще восемь городов провинции Хубэй.
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По словам мэра Уханя Чжоу Сяньвана, на данный момент в городе остаются 9 млн человек, более 5 млн жителей покинули населенный пункт из-за вспышки коронавируса и новогодних праздников. Чиновник предупреждает, что число инфицированных людей может вырасти на тысячу человек;
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Для пациентов с вирусной пневмонией в Ухане возведут отдельную больницу на тысячу коек. Объект планируют завершить 3 февраля, весь процесс строительства займет 10 дней.
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Россия, США и Франция также прорабатывают возможность эвакуации своих граждан из закрытого Уханя
«Новая» завела бот в Телеграме, с помощью которого можно следить за статистикой распространения коронавируса онлайн. Предоставленные данные основаны на информации китайского телеканала CGTN, глобального сообщества медиков DXY, а также на составленной учеными онлайн-карте вируса.
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Атака на вирус: Главные вопросы и ответы экспертов
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Скоропостижно скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Ему был 51 год
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Священник ушел из жизни днем в воскресенье, 26 января. Об этом «Новой газете» сообщили в храме преподобного Федора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин;
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По свидетельствам очевидцев, протоиерею стало плохо во время встречи с прихожанами. Он потерял сознание на улице возле храма, приехавшие через 15 минут медики констатировали смерть;
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В период 2009-2015 гг. священнослужитель занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московской патриархии. Позже его уволили с этой и других должностей в РПЦ;
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Чаплин объяснял свой уход с высоких постов в РПЦ расхождением с официальной позицией Патриарха;
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Священник часто выступал с резонансными политизированными высказываниями в СМИ.
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Звезда NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью
- Трагедия произошла вечером в воскресенье. Вертолет, в котором летел баскетболист, его дочь Мария и три других человека, разбился в городе Калабасас, штат Калифорния;
- Все пассажиры погибли, сообщили в местной мэрии. Сейчас на месте работают экстренные службы;
- Баскетболист выступал на позиции атакующего защитника в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 года. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) завершил карьеру четыре года назад;
- Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США — в 2008 и в 2012 годах. В 2018 году спортсмену вручили «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол».
Помощник президента РФ Владислав Сурков, кажется, решил уйти с госслужбы
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Об этом Интерфаксу сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Сам чиновник не делал заявлений об уходе с госслужбы, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Суркова нет.
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Чеснаков уточнил, что Сурков принял решение «в связи со сменой курса на украинском направлении». Сам политик обещал рассказать о причинах и о дальнейших планах через месяц, а «в течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией», добавил Чеснаков в своем телеграм-канале;
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что теперь украинским направлением в администрации президента займется Дмитрий Козак, недавно назначенный на пост замглавы АП.
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Сурков стал помощником Путина в 2013 году и с тех пор развивал сотрудничество со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также курировал урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
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В 1999 году Сурков стал замруководителя АП, а в период 2011-2013 гг. занимал пост заместителя председателя правительства.
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Приговоренная к 7,5 годам Наама Иссахар попросила Путина о помиловании
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Как сообщили «Новой газете»представители израильтянки Иссахар Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, такое решение девушка приняла после обсуждения с ними заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова;
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Ранее девушка отказалась подавать прошение. Она посчитала, что обращения ее матери и властей Израиля к Путину достаточно для рассмотрения вопроса помилования;
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Позже Песков заявил, что Иссахар должна лично попросить о помиловании, «чтобы процесс пошел»;
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Иссахар задержали в апреле 2018 года при пересадке в Шереметьево и позже приговорили к к 7,5 годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша;
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Девушка не признала вину. Во время визита в Израиль Путин пообещал матери Иссахар, что «все будет хорошо»;
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Израильские СМИ что освобождение израильтянки может произойти в ответ на передачу Александровского подворья в Иерусалиме в собственности России. По данным газеты Maariv, земельный участок уже передан российским представителям.
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Генпрокуратура проверит законность приговора Константину Котову
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Такое поручение президент Путин дал новому генпрокурору Игорю Краснову по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря;
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Тогда Путин обещал изучить обстоятельства дела Котова, приговоренного к четырем годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК);
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Комментируя преследование активиста, Путин указывал на опыт других стран, где «гораздо более жесткие меры предусмотрены за нарушения подобного рода»;
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Следствие по делу Котова завершилось в рекордно короткий срок. По мнению защиты, приговор вынесен с нарушением УПК;
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Первым по этой статье был осужден активист Ильдар Дадин, но в 2017 году приговор отменили. Конституционный суд признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Основному закону страны.
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Российские фигуристы завоевали золотые медали во всех видах соревнований чемпионата Европы
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На прошедшем в австрийском Граце чемпионате Европы россияне выиграли 10 медалей из 12 и завоевали все золото соревнований;
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В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова;
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На соревнованиях спортивных пар золотые медали достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Серебро также получили российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов а бронзу — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин;
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Первое место в танцах на льду заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Пара из России не поднималась на высшую ступень пьедестала в этом виде соревнований с 2013 года.
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Бронзовая медаль танцев на льду досталась Александре Степановой и Ивану Букину;
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Дмитрий Алиев занял первое место в соревнованиях одиночников, а Артур Даниелян взял серебро.
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Последний раз одиночник из России побеждал в этом виде 8 лет назад — тогда золото взял Евгений Плющенко, а подобного успеха на ЧЕ по фигурному катанию российские спортсмены добились в 2006 году.
Подготовил Никита Кондратьев, «Новая»