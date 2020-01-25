Дмитрий Быковобозреватель
…Но воспевать уход Суркова
Не вижу смысла никакого.
Охолоните, господа:
Он не уходит никуда.
Он уходил уже когда-то
Из той токсической среды,
Потом кремлевские ребята
Призвали вновь его в ряды.
Теперь в обнимку с вещей лирой
Он удалился от руля,
Но тут уж, хоть залевитируй,
Ты вечно около нуля.
Воспряли русские камены,
Им вновь помстились перемены:
Теперь стоит у царских врат
Не казнокрад, а технократ!
Исторгнут яростный Мединский,
Вослед несется «у-лю-лю»
В таком заученном единстве,
Что новизны не уловлю…
Любой, кто временно отставлен,
На повышение отправлен
При смене курса (о предлог!
Где он сменен, помилуй бог?!).
Каких желаешь перемен ты,
Какого права и суда,
Переставляя элементы*:
Один туда, другой сюда…
Каким прочувствованным словом
Проститься с пафосным вождем?
Мы не прощаемся с Сурковым,
Итоги позже подведем.
Вдобавок нет еще указа,
Необоснован ваш базар, —
Гласит двусмысленная фраза,
Песков которую сказал;
Мрачнее темных тайн алькова
Загадки путинских верхов,
Но тайна личности Суркова —
Отнюдь не тайна. Вот Сурков:
Чего он делает и где он —
Не в этом суть, vous comprenez,
Но он по психотипу демон,
И даже дэмон, через э.
Бывают мрачные натуры —
Садист, насмешник, эрудит, —
Но только институт культуры
Подобных дэмонов плодит.
В душе отнюдь не враг прогресса,
Чему порукою роман,
Духовного деликатеса
Он потребитель и гурман;
Без сожаления, без боли
Он наблюдает жалких нас,
Все мельтешенье этой моли…
Как он сказал, «глубинных масс»;
И он настолько выше прочих,
Что для него (хоть сам спроси)
Создатель этих бедных строчек —
«Частушечник всея Руси».
Примите, граждане, на веру:
Я не в обиде, сам хорош.
Меня Любимова, к примеру,
Не любит тоже, ну и что ж?
Как жаль, что я не мятный пряник,
Не данник общей колеи
Или не путинский посланник,
Чтоб «Наши» были мне свои!
Нет, он всерьез не принимает
Всю эту нашу кутерьму,
Он все, конечно, понимает
И цену ведает всему,
И вес действительный, и меру, —
Явив читателю оскал,
Он «Подражание Гомеру»
Кипящей желчью написал.
В том есть особенная сладость,
И нет особенной вины:
Творить заведомую гадость
И наблюдать со стороны;
Шутя подкидывать соблазны —
Они же так многообразны! —
Когда прыщавая шпана
Твоим влияньем польщена!
Для этих потных комсомольцев,
Для оголтелых добровольцев,
Фанатов «русския весны»
Кидать подобие блесны,
Плодить цветистые пустоты,
Вертеть бумажные цветы —
Чтоб в рот смотрели идиоты
Из откровенной гопоты.
Но для другого идиота,
Какой на Дугине возрос,
Читать на память Элиота,
Припомнить Хейзингу впроброс;
А по ночам писать романы,
Тайком, как Ленин в шалаше
(Не я открыл, что графоманы —
Всегда диктаторы в душе).
Для многих он и вправду идол.
Уже иные говорят,
Что он такое там увидел
На улице Охотный ряд,
На Старой площади московской
Иль за самой стеной кремлевской, —
В такие бездны заглянул,
Что отшатнется Вельзевул.
И только все на миг отстаньте —
Такое скажет о Кремле,
Что отдохнут Шекспир и Данте,
А также Гете и Рабле.
Увы, во всяком команданте,
Коль пишет он, в конце концов,
Таится не Шекспир, не Данте,
А в лучшем случае Кольцов**,
И тот, кто сделал этот выбор
И в преисподнюю полез, —
Из демонов навеки выбыл:
Он так и будет мелкий бес.
И мой совет тебе, Муратов***,
От всей частушечной души:
Ты, этот стих поглубже спрятав,
Его печатать не спеши.
С Сурковым все настолько мутно —
Глядишь, окажется наутро,
Что был напрасен наш аврал,
Что он шутил, что он играл, —
Он в этом смысле не лукавит.
Он в самом деле в грош не ставит
Тебя, меня и этот стих,
И политологов своих
(И то сказать, его коленка,
Да что — комок его платка
Умней, чем братья Якеменко,
Но эта честь невелика).
Грешно любить толпу-терпилу,
Коль ей ни в чем не повезло;
Ведь бесы ценят только силу,
А также изредка бабло.
А потому, Муратов милый,
Оставим их с баблом и силой
С их Вельзевулом наряду,
При всем параде — но в аду.
*В рукописи у автора другое слово.
**Михаил Фридлянд.
***Главный редактор.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.