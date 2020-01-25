…Но воспевать уход Суркова

Не вижу смысла никакого.

Охолоните, господа:

Он не уходит никуда.

Он уходил уже когда-то

Из той токсической среды,

Потом кремлевские ребята

Призвали вновь его в ряды.

Теперь в обнимку с вещей лирой

Он удалился от руля,

Но тут уж, хоть залевитируй,

Ты вечно около нуля.

Воспряли русские камены,

Им вновь помстились перемены:

Теперь стоит у царских врат

Не казнокрад, а технократ!

Исторгнут яростный Мединский,

Вослед несется «у-лю-лю»

В таком заученном единстве,

Что новизны не уловлю…

Любой, кто временно отставлен,

На повышение отправлен

При смене курса (о предлог!

Где он сменен, помилуй бог?!).

Каких желаешь перемен ты,

Какого права и суда,

Переставляя элементы*:

Один туда, другой сюда…

Каким прочувствованным словом

Проститься с пафосным вождем?

Мы не прощаемся с Сурковым,

Итоги позже подведем.

Вдобавок нет еще указа,

Необоснован ваш базар, —

Гласит двусмысленная фраза,

Песков которую сказал;

Мрачнее темных тайн алькова

Загадки путинских верхов,

Но тайна личности Суркова —

Отнюдь не тайна. Вот Сурков:

Чего он делает и где он —

Не в этом суть, vous comprenez,

Но он по психотипу демон,

И даже дэмон, через э.

Бывают мрачные натуры —

Садист, насмешник, эрудит, —

Но только институт культуры

Подобных дэмонов плодит.

В душе отнюдь не враг прогресса,

Чему порукою роман,

Духовного деликатеса

Он потребитель и гурман;

Без сожаления, без боли

Он наблюдает жалких нас,

Все мельтешенье этой моли…

Как он сказал, «глубинных масс»;

И он настолько выше прочих,

Что для него (хоть сам спроси)

Создатель этих бедных строчек —

«Частушечник всея Руси».

Примите, граждане, на веру:

Я не в обиде, сам хорош.

Меня Любимова, к примеру,

Не любит тоже, ну и что ж?

Как жаль, что я не мятный пряник,

Не данник общей колеи

Или не путинский посланник,

Чтоб «Наши» были мне свои!

Нет, он всерьез не принимает

Всю эту нашу кутерьму,

Он все, конечно, понимает

И цену ведает всему,

И вес действительный, и меру, —

Явив читателю оскал,

Он «Подражание Гомеру»

Кипящей желчью написал.

В том есть особенная сладость,

И нет особенной вины:

Творить заведомую гадость

И наблюдать со стороны;

Шутя подкидывать соблазны —

Они же так многообразны! —

Когда прыщавая шпана

Твоим влияньем польщена!

Для этих потных комсомольцев,

Для оголтелых добровольцев,

Фанатов «русския весны»

Кидать подобие блесны,

Плодить цветистые пустоты,

Вертеть бумажные цветы —

Чтоб в рот смотрели идиоты

Из откровенной гопоты.

Но для другого идиота,

Какой на Дугине возрос,

Читать на память Элиота,

Припомнить Хейзингу впроброс;

А по ночам писать романы,

Тайком, как Ленин в шалаше

(Не я открыл, что графоманы —

Всегда диктаторы в душе).

Для многих он и вправду идол.

Уже иные говорят,

Что он такое там увидел

На улице Охотный ряд,

На Старой площади московской

Иль за самой стеной кремлевской, —

В такие бездны заглянул,

Что отшатнется Вельзевул.

И только все на миг отстаньте —

Такое скажет о Кремле,

Что отдохнут Шекспир и Данте,

А также Гете и Рабле.

Увы, во всяком команданте,

Коль пишет он, в конце концов,

Таится не Шекспир, не Данте,

А в лучшем случае Кольцов**,

И тот, кто сделал этот выбор

И в преисподнюю полез, —

Из демонов навеки выбыл:

Он так и будет мелкий бес.

И мой совет тебе, Муратов***,

От всей частушечной души:

Ты, этот стих поглубже спрятав,

Его печатать не спеши.

С Сурковым все настолько мутно —

Глядишь, окажется наутро,

Что был напрасен наш аврал,

Что он шутил, что он играл, —

Он в этом смысле не лукавит.

Он в самом деле в грош не ставит

Тебя, меня и этот стих,

И политологов своих

(И то сказать, его коленка,

Да что — комок его платка

Умней, чем братья Якеменко,

Но эта честь невелика).

Грешно любить толпу-терпилу,

Коль ей ни в чем не повезло;

Ведь бесы ценят только силу,

А также изредка бабло.

А потому, Муратов милый,

Оставим их с баблом и силой

С их Вельзевулом наряду,

При всем параде — но в аду.

*В рукописи у автора другое слово.

**Михаил Фридлянд.

***Главный редактор.