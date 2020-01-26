Грациозно и безусловно

Этот форум, впервые проходивший в австрийском городке, где начиналась бодибилдерская карьера Арнольда Шварценеггера, вернул всех в прошлое. И не только тем, что в номерах у спортсменов не было горячей воды, а соревнования проходили в душном ангаре с надувной крышей, но и тем, что во всех видах программы не было равных русским мастерам и мастерицам (такого не случалось 14 лет). А в итоге 10 из 12 наград оказались в трехцветной копилке.

«Медального плана у нас нет. Но у сборной есть хороший потенциал. Главное — его реализовать», — аккуратно заявил президент Федерации фигурного катания Александр Горшков перед походом в Грац, уточнив при этом, что никаких дополнительных выплат за мировые рекорды не преду­смотрено. Правда, всем было понятно, что чемпионат, который вызвался транслировать Первый канал, может стать для нашей дружной и веселой команды едва ли не самым успешным в XXI веке. Даже Владимир Путин, совершивший мощный «выброс» старого правительства, на встрече со студентами в Сочи заговорил об элегантном зимнем спорте, отметив важность успехов уже известных всему миру молодых фигуристок, добившихся за короткий срок ошеломляющих результатов.

Впрочем, и родные одиночники, которые долгое время ошеломляли только падениями на пятую точку в самые ответственные моменты, потихоньку начинают исправляться и брать пример с Косторной, Щербаковой и Трусовой. Конечно, в отсутствии семикратного чемпиона континента Хавьера Фернандеса, завершившего карьеру, путь наверх для дюжины участников, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, был открыт.

Но в невыносимой близости к трону и таилась опасность.

И уже в первом бою оконфузились главные фавориты — Кевин Эймоз из Франции и вице-чемпион Европы-2019 Александр Самарин. Причем француз кувыркался так, что просто не квалифицировался в произвольную программу. Чешские болельщики уже поздравляли любимого ветерана Михала Бржезину, ловко опередившего всех конкурентов по итогам короткого «обряда». Однако во втором тайме в сооруженном наспех шатре без окон властвовали россияне. Дебютант взрослого Евро и ученик Елены Буяновой 16-летний Артур Даниелян, от которого специалисты не ждали подвигов, распрыгался не по-детски и сенсационно долетел до серебряной высоты, заработав 16 тысяч долларов премиальных от оргкомитета. Еще виртуознее довел своего тренера Евгения Рукавицына до слез радости Дмитрий Алиев, не допустивший ни одной ошибки и набравший очков даже больше, чем великий испанец год назад. «Решение перейти из лыжных гонок в фигурное катание было правильным. Они дали мне нужный дух и нужные силы», — так прокомментировал свою победу уроженец Ухты, добывший золото, о котором болельщики мечтали 2920 дней. Кстати, в Шеффилде-2012 триумф вышел также двойным: Евгений Плющенко слушал гимн Михалкова–Александрова на пару с Артуром Гачинским.

Возвращать на родину золотые медали требовалось, как ни странно, и нашим представителям парного катания, неожиданно отдавшим в Минске скипетр французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Задача, положа руку на сердце, не выглядела сложной, поскольку «мушкетеры» зачехлили коньки, а укатать итальянских пилигримов и старинный английский тандем Зои Джонс-Кристофер Бояджи (на двоих им 68 лет) было делом техники. Лучшей эта техника оказалась у смелых и резко прогрессирующих воспитанников Тамары Москвиной — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.



«Бойкие козлики», как ласково называют их фанаты, громко презентовали себя еще в минувшем сезоне, с ходу ворвавшись в элитную группу. В Австрии задорные и уверенные в себе ребята явили миру два шикарных спектакля, лихо переиграв и своих, и чужих, и заслуженно вскочили на престол. Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые теперь тренируются за океаном у Марины Зуевой, они привезли 25 баллов. Опытные «рыжики», чего греха таить, пока далеки от идеала, и наберут ли они форму к планетарному форуму — большой вопрос. Бронза же досталось талантливым и целеустремленным москвичам — Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, которые, к слову, на прошлогоднем турнире финишировали пятыми.

Полностью российским подиум в танцах был, если кто не помнит, в далеком 1992 году. А последнее золото Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева мы обмывали семь лет назад. И вроде старались нынешние дуэты, придумывали оригинальные ходы, окружали французов, но перехватить власть никак не получалось. И вот в Граце Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым разобрались с гениальными Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. После ритм-данса они отставали от бессменных чемпионов Европы и мира всего на 0,05 балла, лишив их привычного преимущества. Произвольный хоровод у Вики с Никитой тоже вышел уникальным и дерзким, а вот французы дрогнули, и Александр Жулин побежал за шампанским для всей делегации.

И вот в Граце Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым (на фото) разобрались с гениальными Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Фото: РИА Новости

Другому нашему тандему — Александре Степановой и Ивану Букину — судьи продолжают пакостить, всякий раз бессовестно занижая оценки. Но питомцы Александра Свинина и Ирины Жук удар держат, и бронзу у итальянцев в Татьянин день они все-таки вырвали. Что ж, танцы, как известно, это еще и большая политика. Тут нужно не только слаженно плясать на льду, но и проводить серьезную «профилактическую работу» за кулисами…

Против наших волшебных девочек, впервые приехавших на взрослую женскую европейскую разборку, тоже ведется подпольная игра.

Не секрет, что в июле на 58-м конгрессе ИСУ в Пхукете будет снова рассмотрен вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном сообществе до 17 лет. Такой шаг, как вы понимаете, направлен против неутомимых учениц Этери Тутберидзе, которым ранее взрослые иностранные тети и дяди строго запретили исполнять в короткой программе четверные прыжки. Зачем? Чтобы космические феи совсем уж не отрывались от безуспешно преследующих их соперниц. Конечно, даже в случае «положительного» решения отправлять обратно Алену Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову в юниорскую лигу будет поздновато, но под удар реформы вполне могут попасть новые восходящие звездочки из «Хрустального».

Пока же под острые коньки образцовых пионерок продолжают попадать студентки со всего континента, которые даже на тренировках не в состоянии повторить воздушные российские фокусы. Вот и в Австрии трио, которому тренеры сборной Финляндии предрекают скорый закат, замутили, как и в финале Гран-при, вдохновенный междусобойчик, подарив нейтральной публике очередной праздник. После короткой дуэли Алена, продемонстрировав идеальный прокат, опережала Анну и Александру на 7 и 10 пунктов соответственно. При этом ближайшая преследовательница сказочных принцесс — швейцарка Алексия Паганини — проигрывала Трусовой 6 баллов. И это означало только одно: «Тутберидзе-тим» и школа «Самбо-70» опять положили всех на лопатки.