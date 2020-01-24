Собиратель земель и защитник граждан

«Все будет хорошо», — сказал Владимир Путин Яфе Иссахар, матери 26-летней израильтянки Наамы, отбывающей срок в российской колонии по обвинению в контрабанде наркотиков, о помиловании которой российского президента просит семья, общественность и высшее руководство Израиля.

По логике все и должно быть так, а как же иначе — ведь такой гуманный жест после завершившегося в четверг в Израиле Всемирного форума памяти Холокоста более чем уместен. Тем более, что сам форум прошел по инициативе и при поддержке президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора, крупного бизнесмена и мецената, которого польское издание Rzeczpospolita назвало «тузом в колоде Путина».

Владимир Путин действительно был главным гостем на форуме. Именно ему первому из гостей было предоставлено первое слово. Выступления шли в такой последовательности: президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, инициатор форума Моше Кантор, президент России Владимир Путин и сразу после него — вице-президент США Майк Пенс.

И во время последующих выступлений Путин, как самый почетный гость, сидел между президентом и премьером-министром Израиля, который назвал его «большим другом» и долго тряс руку при встрече.

Мама Наамы Исхаар благодарит Владимира Путина. Фото: РИА Новости

На фоне всего этого, да еще после эмоциональной речи, которую явно растроганный Путин произнес после открытия в иерусалимском парке Сакер памятника «Свеча памяти» героям блокадного Ленинграда, было бы даже странно гадать, вернут домой Нааму Иссахар или нет. Конечно, вернут! Иначе впечатления от визита российского лидера, да и всего форума в целом будут испорчены. По крайней мере, в Израиле.

Немного странно, правда, прозвучало в пятницу заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что запустить процедуру помилования возможно только после личного прошения осужденной, которого, кстати, до сих пор не было.

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«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, такая ситуация в данном случае. Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы, чтобы процесс пошел», — сказал Песков, ссылаясь на российские законы.

Тут возможны варианты. По мнению главы Общественного совета при МВД адвоката Анатолия Кучерены, Нааму Иссахар могут отправить досиживать на родине, где она может быть освобождена. Для этого необходимо лишь обращения компетентных органов Израиля в российское Министерство юстиции.

Наама Исхаар. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вообще же, форум удался. Но больше, чем для всех остальных, он удался для Путина и Нетаньяху. И вот почему.

Если «обмен» Наамы на Александровское подворье на самом деле состоится, то Путин в очередной раз подтвердит свой имидж собирателя земель и защитника глобальных интересов Родины. Александровское подворье — это, конечно, не Крым, но зато в самом центре Иерусалима, города трех религий. К тому же на форуме Путину представилась возможность еще раз обратиться к лидерам главных держав-членов Совбеза ООН. «Услышьте нас и давайте сотрудничать» — таков основной смысл призыва, который на этот раз вдруг да и услышат.

Хорошие отношения с Израилем имеют сейчас для Путина особое значение. Израиль — пожалуй, единственная страна Западного мира, где российского президента принимают как друга и отношения с которой не омрачены санкциями и взаимными претензиями.

Израиль — это как дверь на Запад, которая для Москвы все еще открыта.

Что же касается Нетаньяху, то на фоне трех предъявленных ему обвинений в уголовных преступлениях, успешно прошедший форум с участием 45 королевских особ, президентов, премьер-министров и спикеров парламентов — хорошая возможность подлатать свой имидж к предстоящим 2 марта парламентским выборам — третьим за последний год.

Правда, есть нюанс. Если сторонники израильского премьера уже записали ему в актив и форум, и вероятное возвращение домой Наамы, то его противники (а их не меньше) говорят чуть ли не о пренебрежении национальными интересами ради достижения сиюминутных политических целей. Это, конечно, прекрасно, что Израиль стоит горой за своих граждан, но есть и другая сторона медали. А именно: если за одну попавшую (по глупости или в результате злого умысла) в тюрьму израильтянку отдают лакомый кусок земли в центре столицы, то что же тогда отдадут, если в иностранной тюрьме окажется десяток граждан страны, которых иностранная держава захочет использовать в качестве объектов торга?

В этой связи вспоминают историю Гилада Шалита, израильского солдата-самовольщика, похищенного в 2006 году боевиками ХАМАС и возвращенного в 2011 в обмен на 1027 (!) палестинцев, сидевших в израильских тюрьмах.