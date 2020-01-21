Поменять Нааму на подворье

23 января в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения узников лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), должен прибыть Владимир Путин. Российского президента здесь ждут, и ждут с нетерпением.

Во-первых, по причине созвучности позиций по ряду вопросов.

Бывший концлагерь — главный символ Холокоста — находится на территории Польши, поэтому логично было бы ожидать участия в мероприятиях польского президента. Однако Анджей Дуда от поездки в Израиль отказался. Не только из-за присутствия там Путина (официальная польская версия), но и из-за того, что организаторами ему было отказано в выступлении на церемонии.

В конце декабря разгорелся другой международный скандал: сразу после выступления президента России на расширенной коллегии Минобороны. Владимир Путин сначала напомнил о сговоре ряда европейских стран с фашистской Германией и рассказал, как посол Польши в Третьем рейхе Юзеф Липский поддержал намерение Гитлера выслать польских евреев в Африку.

При этом Путин в присущей ему непосредственной манере назвал посла «сволочью и антисемитской свиньей».

А тут еще и президента Украины не пригласили выступить на форуме — скорее всего, по инициативе МИД Израиля, осудившего героизацию лиц, ответственных за массовые убийства украинских евреев.

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Во-вторых, Путина в Израиле ждут, потому что он, как хороший гость, явится, вероятнее всего, не с пустыми руками.

Речь идет о Нааме Иссахар, 26-летней гражданке США и Израиля, арестованной в апреле прошлого года в одном из московских аэропортов на пути из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки нашли около 10 граммов гашиша (по другой версии — марихуаны). За это Наама получила 7,5 года лишения свободы, и вот уже 9 месяцев находится в заключении в России.

Освобождение Иссахар стало в Израиле делом национального масштаба.

«Президент Путин, верните Нааму домой!» — эти слова можно прочесть на уличных рекламных щитах и на телевизионных заставках.

Создано движение в поддержку Наамы Иссахар, активисты которого даже пообещали сорвать визит российского президента акциями протеста.

В начале января один из израильских телеканалов опубликовал выдержки из письма матери Наамы, якобы направленного ею президенту Израиля Реувену Ривлину.

В письме Яфа Иссахар просит Ривлина не принимать в своей резиденции Путина, для которого ее дочь стала средством политического шантажа. В противном случае она обещает «своим телом перекрыть дорогу российскому гостю, присутствие которого на торжественном ужине в резиденции она рассматривает как личное и национальное унижение», — цитирует письмо портал il.vesti.news

Наама Иссахар на слушаниях в суде. Красногорск, Московская область. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Трудно сказать, было ли такое письмо на самом деле, но 19 января вернувшаяся из Москвы Яфа Иссахар заявила, что «верит, что Путин помилует ее дочь».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни тоже дает понять, что верит в это. Правда, дает это понять осторожно, употребляя обтекаемые выражения типа «я настроен гораздо более оптимистично в отношении благополучного исхода дела».

Очень похоже на то, что помилование Наамы Иссахар (если таковое, конечно, состоится) станет одной из взаимных уступок в двусторонних отношениях.

У Москвы и Иерусалима хватает непростых тем для обсуждения: взять хотя бы споры о правах собственности на некоторые объекты в Иерусалиме, не говоря уже об Иране и Сирии. Склонные к конспирологии комментаторы считают, что 7,5 года тюрьмы за 10 граммов гашиша — это перебор, а попавшую под колесо истории Нааму с самого начала приберегали для чего-то подобного (есть даже мнение, что наркотик в ее багаж подбросили).

Версия с подброшенным наркотиком звучит не слишком правдоподобно, тем более что на первых допросах Иссахар сама призналась, что наркотик в багаже все-таки был. Но в любом случае гашиш оказался в чемодане весьма кстати, так что теперь очередь Израиля делать шаг навстречу России.

В понедельник 13-й канал израильского телевидения уже сообщил, что в ходе переговоров об освобождении Иссахар Москва попросила решить в свою пользу спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме. Второй объект — это находящееся там же Елизаветинское подворье, о возвращении которого в мае прошлого года заявлял Сергей Степашин, являющийся председателем Имперского православного палестинского общества.

Тель-Авив