Адвокат Владимирской Руси

Известный миротворец, бизнесмен и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук организовал в Париже мероприятие по созданию «парламентского измерения Нормандского формата». Виктор Владимирович отметил: неформальное название предложил сам Владимир Путин. Затем была встреча Медведчука и спикера Госдумы Володина, а сейчас, спустя какой-то месяц, инициатива добралась до Франции. Событие произошло в одном из залов Сената. Подробности — в репортаже «Новой газеты».

Виктор Медведчук с большинством участников заседания за несколько минут до начала. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

В зал пришли 7 французских парламентариев (в двух палатах парламента Франции заседает 925 человек). Но пусть вас не смущает этот факт, — подчеркивал депутат ОПЗЖ Олег Волошин: «мы только в начале большого пути».

Депутат заверил, что уже «около 40 французских парламентариев подтвердили своей интерес».

Когда я попросил прислать список, Волошин перенаправил меня к присутствовавшему на мероприятии Гийому Прадура. Г-н Прадура, помощник депутата Европарламента от ультраправой партии «Альтернатива для Германии», прислал 16 фамилий. Аккредитацией на это собрание в Сенате занимался Гийом де Тилльуа, ультракатолик-монархист, издатель мемуаров Жан-Мари Ле Пена…

***

На правах хозяина открыл нашу камерную встречу в зале Monory сенатор Себастьян Мёран из правой партии «Республиканцы», «сторонник диалога» с партией Ле Пен. «Этот зал является бывшей часовней Люксембургского дворца, и я надеюсь, что здесь мы сможем приобщиться к древним корням дружбы между Францией и Украиной», — сказал депутат, напомнив затем про бедную Анну Киевскую, которую с момента начала российско-украинского конфликта, вспоминают на любом «профильном» мероприятии, причисляя ее, в зависимости от потребностей, то к России, то к Украине. На всякий случай уточню, чтобы не давать повода для новых спекуляций: Анна Ярославна никогда не ходила в часовню Люксембургского дворца.

«Как и все парламентарии Франции», «мы считаем, что должен быть мир на всем пространстве Европы — от Атлантики до Урала», — продолжил сенатор.

Анри Малосс, деловой человек с Корсики, бывший председатель Европейского социально-экономического комитета, поведал, что был на саммите восточного партнерства в Вильнюсе в 2013 году, который стал одним из «спусковых механизмов» «украинского конфликта». И вина за конфликт во многом лежит на европейцах, которые «заставили Украину» выбирать между Россией и ЕС: «Это, как если бы меня спросили: кого я больше люблю маму или папу», — пояснил бизнесмен.

Виктор Медведчук пожимает руку деловому человеку Малоссу. На заднем плане — сенатор Элен Конвей-Муре. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Жерар Лонге, председатель сенатской группы дружбы Франция-Россия, экс-министр обороны, изложил свою мотивацию: «Мне важно знать украинскую позицию (…) относительно Минских соглашений…».

Медведчук рассказал, что в ноябре создал в Верховной Раде межфракционное объединение «Парламентский диалог ради мира: Украина — Россия — Франция — Германия», а теперь занимается воплощением идеи с тем же названием на международном уровне. (Сегодня — предварительные переговоры в Париже, «через неделю будем в Бундестаге», а «в скором времени» проведем первую встречу «парламентского измерения нормандского формата» в Страсбурге, — пообещал депутат Волошин).

Медведчук отметил, что его партия всегда выступала за разрешение кризиса «путем четкого выполнения Минских соглашений», но, к сожалению, и президент Порошенко «не хотел их выполнять», и Зеленский, «судя по той ситуации, которая складывается» после нормандского саммита, состоявшегося в Париже 9 декабря, идет по тому же пути. Во всех вопросах, кроме обмена, «остается пробел нереализации», — резюмировал Медведчук, за этот вечер не раз повторивший, что не выполнено важнейшее условие: «имплементация формулы Штайнмайера».

А ведь этот конфликт, «который является не только проблемой Украины, но и Европы», продолжает уносить жизни, — напомнил Виктор Владимирович: «За прошлый год официальные потери составляют 264 убитыми и 625 раненными. Мирное население: 17 погибших и 41 раненый. И все это продолжается ежедневно и в январе. Даже вот последние сводки с украинской стороны: вчера погиб один человек и ранен один».

«Если украинская власть в лице господина Зеленского будет продолжать так реализовывать договоренности, достигнутые 9 декабря, то вряд ли» саммит глав государств «нормандской четверки» «состоится в намеченные сроки» (т.е. в марте-апреле. — Прим. Ю.С.), — предупредил г-н Медведчук.

«В этой ситуации все зависит, в первую очередь, от Верховной Рады», она должна «принять те законы, которые являются фундаментом Минских соглашений (…) Поэтому мы надеемся на вашу помощь», — обратился лидер ОПЗЖ к семи французским парламентариям.

Экс-сенатор Ив Поццо ди Борго. Молчаливый участник собрания. В прошлом — один из самых активных «друзей Кремля» во Франции. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Первая помощь сражающемуся за «мирное урегулирование» на Донбассе «с мая 2014 года» Медведчуку была оказана тут же. Слово взял многоопытный сенатор Лонге.

— Только один комментарий, перед тем, как я вернусь в зал пленарных заседаний: ваши высказывания целиком соответствуют позиции большинства французских парламентариев, — отчеканил сенатор в объектив телекамеры «Россия».

— И Себастьян будет вашим адвокатом, — добавил Лонге, кивнув в сторону сенатора Мёрана.

— Огромное спасибо! — рассмеялся Медведчук.

У выхода я еще успел спросить у Лонге, где он взял данные о «большинстве французских парламентариев», поддерживающих инициативу господина Медведчука. «Потому что мы об этом говорим здесь и потому что минские соглашения поддерживает большинство во французском парламенте», — ответил сенатор.

Тем временем коротко, но емко, выступила депутат Нацсобрания Наталья Пузырефф, рассказавшая, что ее предки были с Урала, а потому она «чувствительна ко всем формам диалога и сближения» и с Россией, и с Украиной... Географический аргумент взял на вооружение и следующий оратор: «Я Рене Данеси, сенатор департамента Верхнего Рейна, в Эльзасе, это маленький уголок Франции, ставший причиной нескольких войн между Францией и Германией». «А так как я историк по образованию, у меня есть уже две причины интересоваться зонами конфликта», — пояснил он. И тут же тихо уточнил, вздохнув:

— Я вице-президент (сенатской) группы дружбы Франция-Россия… И был приглашен несколько раз Российским фондом мира, который близок к Русской православной церкви… И в этом качестве, в частности, был в Севастополе в 2016 году.

«И теперь я персона нон-грата в Украине. Таким образом, я боюсь, что не смогу сильно помочь вашей парламентской дипломатии».

Медведчук похвалил и утешил сенатора:

— Огромное спасибо!.. Я как раз думаю, что вот для нас вы никогда не будете персоной нон-грата! — сказал Виктор Владимирович. И ответил на два вопроса, поставленных эльзасским другом Российского фонда мира: 1. Каков «на Украине политический вес националистов, которые мешают продвижению к миру»? 2. Можно ли прийти к миру на востоке Украины, не поставив вопрос Крыма?

Разрушительную роль националистов на украинскую политику г-н Медведчук подчеркнул особо, а вопрос Крыма отодвинул на второй план:

— Разница существенная заключается в том, что когда мы говорим о Донбассе, есть путь Минских соглашений, есть нормандский формат… И есть позиция, в том числе российской стороны, которая неоднозначно… Неоднократно! озвучивалась президентом Российской Федерации господином Путиным: о том, что Донбасс — это Украина… Когда мы говорим о Крыме, то мы, естественно, понимаем и признаем, что Крым — это территория Украины, но при этом мы хорошо понимаем точку зрения и России, которая пока ни с кем не ведет переговоров по Крыму и не собирается этого делать.

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Медведчуку с графом Шереметовым. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Но что мешает добиться мира на Донбассе, помимо украинских президентов и всемогущих «радикал-националистов»? Ответ дал самый умудренный из сидевших в этот вечер в бывшей часовенке Люксембургского дворца, 88-летний граф Петр Петрович Шереметев.

— Господин чеирман (англ. сhairman — Прим. Ю.С.), — обратился граф к Медведчуку. — Я очень тронут, что вы меня пригласили за этот стол… Я являюсь гражданином Франции, России, и Украины… Почему? Потому что я потомок с 9 века князей Рюриков(ичей)…

— Вопрос мира между Россией и Украиной меня очень интересует еще и потому, что я — председатель Международного совета российских соотечественников, — продолжил Рюрикович, подчеркнув: «Я создал этот союз 25 лет назад и я до сих пор — президент 45 миллионов русских, живущих за рубежом».

Это была, конечно, звонкая нота для финала. Мало того, что численный состав участников нашего мероприятия символически как бы вырос на 45 миллионов человек, так еще и сделано это было потомком Рюриковичей, родственником Анны Ярославны! Не иначе, как чья-то высшая воля благословила участников миротворческого вечера.

В принципе, можно было бы уже и расходиться, но все-таки граф решил подчеркнуть цену своего участия:

— 45 миллионов человек… Поэтому моя роль — широкая…

— Историческая! — уточнил Медведчук.

— Скажем так: широкая, — настоял граф и тут же потребовал: «Поэтому я хочу знать, что об этом (инициативе Медведчука — Прим. Ю.С.) думает ваш новый президент! Он молчит! Его не слышно!».

Виктор Владимирович повторил, что Зеленский и его партия пока не только эту инициативу не поддерживают, но и «не выполняют» то, что было достигнуто в Париже 9 декабря.

Но проблема, как выяснилось, не только в Зеленском:

— Господин Медведчук, все говорят о четырех членах (нормандского формата), а где пятый?.. Это же Америка, которая все делает, чтобы помешать миру! — сказал граф и обратился с мольбой к «господину чеирману»: — Вы должны дать нам какую-то надежду, что эта сторона останется в стороне и оставит нас, как говорится, «между нами, девушками»!

Глава политсовета ОПЗЖ улыбнулся, но пустых надежд ни графу, ни девушкам, дарить не стал, потому что, как «с 2014 года в стране было введено внешнее управление США», так «с тех пор ничего не изменилось…».

Правда, Медведчук отметил, что есть в беспросветном мраке украинской политики настойчивый огонек надежды:

— Наша оппозиционная сила радикально настроена против всякого внешнего управления.

Это прозвучало, конечно, как прямой вызов Тому, чье имя так ни разу и не было за весь этот вечер упомянуто в негативной коннотации.

Словно, действительно, Ихтамнет.

Поэтому мне ничего не оставалось, как сразу после окончания вечера задать Медведчуку несколько вопросов.

интервью Виктор Медведчук — «Новой газете»

Фото: РИА Новости — Виктор Владимирович, верно ли, что Зеленский полностью «оттеснил» вас от решения вопроса заложников и заключенных? — Нет, вы знаете… Он может командовать только людьми, которые находятся в его подчинении. Это первое. Второе. Когда он пришел к власти, то заявил о том, что он сам и его люди будут вести переговоры по поводу обмена. (…) Поэтому, естественно, от имени власти я не выступал в роли человека, который занимался освобождением, но я это делал по просьбе родственников, я это делал по поручению партии. И мы освободили летом четверых человек из Донецка и Луганска. Более того, эти переговоры продолжены, но уже на уровне тех людей, которые к нам обращаются, родственников. (…) Но в переговорах от имени Зеленского (…) я не участвую, это факт. — А как вы участвуете? Один на один с Путиным, или как это происходит? — Вы знаете, ну у меня есть возможности встречаться и с лидерами непризнанных республик в Донецке и в Луганске, и я встречаюсь с президентом Российской Федерации. И когда такие вопросы поднимаются, они обсуждаются, естественно. (…) — Некоторые ваши недоброжелатели говорят, что эта инициатива «межпарламентского диалога» возникла после того, как новая украинская власть оттеснила вас от решения вопроса заложников… — Смотрите, вопрос оттеснения исповедуется оппонентами. «Оттеснили». (…) Когда власть начала самостоятельно этим заниматься, это же не означает, что мы не захотели регулировать вопросы, связанные с миром. Почему? Потому что у нас есть мирный план. Он сегодня является частью программы нашей партии. Ну, вот то, что происходит сегодня — это тоже мир, тоже без (участия) власти. (…) И при Порошенко мы отстаивали мир, и при Зеленском… Мы будем продолжать это делать независимо от того, кто у власти… — А просто с практической точки зрения: эти ваши переговоры с небольшим количеством парламентариев в 4 странах, вы считаете, могут принести пользу? Не лучше ли было бы, например, вам попытаться уговорить … Я не знаю, Владимир Путин является вашим другом, наверное, кумом… Вот напрямую с ним — потому что ведь он имеет какое-то влияние на происходящее на Донбассе? — Смотрите, я вам хочу сказать, что мир на Донбассе зависит от людей, которые там живут, в Донецке и Луганске, он, естественно, зависит от Москвы, но в первую очередь, он зависит от Киева. И поэтому говорить — проще или нет, невозможно по одной простой причине. Если Минские соглашения будут выполняться, мир будет. Сегодня в первую очередь соглашения должна выполнять украинская сторона. (…) И здесь господин Путин, при всем своем желании, решить все вопросы не сможет. — А у него есть желание установить мир в Украине? — А у него есть желание! (…) Он хочет, чтобы Донбасс вернулся в Украину, но при этом он говорит о том, что никогда не допустит зачисток и репрессий в отношении граждан, живущих на этих территориях. (…) И почему сегодня этих людей надо бросать на откуп той или иной украинской власти, как это было при Порошенко? Я представляю себе, если бы власть украинская пришла туда и наводила порядок… И ничем не лучше на сегодняшний день власть Зеленского. — А почему вы так много говорите о «националистах», которые «сильно мешают» Зеленскому, почему вы совершенно не упоминаете роль Путина в событиях на Донбассе? Ведь это же, наверное, (демонстрация) необъективности вашего взгляда? А можете ли вы с таким необъективным взглядом заниматься решением вопросов мира? — Значит, во-первых, у меня объективный взгляд и я имею полное право заниматься этим вопросом. И когда вы говорите о роли Путина или о том, какую я судьбу рисую национал-радикалам, я вам хочу сказать, что сегодня надо договориться о мире. И то, что произошло в 2014-м году на Донбассе, в этом Путин не виноват. В этом виновата киевская власть, которая вовремя не села за стол переговоров, хотя этот стол был, и эти переговоры начинались. И если бы это произошло, то не было бы жертв миллионных. (…) — Вы считаете, что Путин не виноват… То есть, отправка российских войск и всего остального — это, по-вашему мнению, уменьшило число жертв? — У меня, вы знаете, есть твердое мнение, что когда вы говорите о российских властях, то вы скажите, пожалуйста, чем вы пользуетесь и откуда идет эта информация? СММ ОБСЕ, которая присутствует с 14-го года на неподконтрольной территории Донбасса, никогда не устанавливала наличие регулярных войск Российской Федерации на территории Украины. Если у вас есть другие сведения, вы мне скажите… А сведения в средствах массовой информации — это точка зрения отдельных средств массовой информации. — Есть свидетельства людей. — Смотрите, свидетельства людей могут иметь место, и они называются свидетельствами только тогда, когда это установлено, допустим, судом. Или другим нормативным актом. Пока такого нет.

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…В общем, адвокатское прошлое, определенно, позволило Виктору Владимировичу Медведчуку в очередной раз защитить Владимира Владимировича Путина.

Ответ на вопрос, защищает ли Медведчук при этом интересы Украины, может быть, когда-нибудь тоже будет установлен. Хоть «пока такого и нет».

А есть только военный конфликт на Донбассе, который, как подчеркнул сам Виктор Владимирович, выступая в Сенате Франции, уже стал для Европы «самым долгим после Второй мировой войны и самым тяжелым».