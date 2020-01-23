Оскорбленные в чувствах

Петр Саруханов / «Новая газета»

В праздник Рождества Христова ведущий ночной юмористической программы Иван Ургант оскорбил чувства верующих. Вернее, так: православные активисты посчитали свои чувства оскорбленными ведущим ночной юмористической программы Первого канала и его гостями — французским актером Жераром Депардье и музыкантом, выступающим под именем Джизус.

Во-первых, Иван Ургант сравнил появление у него в эфире Жерара Депардье с рождественским чудом. Во-вторых, сам Депардье признался, что не любит ни Новый год, ни Рождество, поскольку никогда не видел Бога и не верит в рождение ребенка Иисуса, хотя и уважает людей, которые в это верят. Урганту бы дать зарвавшемуся французу решительный отпор, а он только подхихикивал и подливал масла в огонь, позволив себе кощунственные, с точки зрения православных активистов, шуточки и показав коллаж, посвященный рожденному в один день с Иисусом Христом американскому актеру Николасу Кейджу в антураже рождественского вертепа. Ну шут, скоморох, что с него взять?

А вот взять да и лишить этого шута российского гражданства — предложили православные активисты, а еще убрать с сайта Первого канала глумливый выпуск его программы и заставить извиниться перед верующими.

«Ведущий не первый раз позволяет себе недопустимое поведение по отношению к верующим, однако в этот раз его цинизм превзошел все пределы, — говорится в созданной ими петиции. — Мы призываем внести в Конституцию и законы РФ запрет двойного гражданства, а также предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких, как Иван Ургант, гражданства РФ». Петиция собрала полтора десятка тысяч подписей. Впрочем, адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе заметил, что лишить Урганта гражданства вряд ли удастся, а вот подвести его под статью УК об оскорблении чувств верующих — вполне реально.

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Тут напрашивается встречный вопрос православным активистам: приличествует ли истинно верующим в светлый праздник Рождества смотреть юмористические передачи в частности и телевидение вообще как бесовское порождение? Как много лет назад остроумно сформулировал Леонид Парфенов (тогда главный продюсер НТВ),

«надо раз и навсегда решить, что телевидение — штука чрезвычайно мирская. Не божеское это дело. Богу — богово, кесарю — кесарево, телевидению — телевидениево».

Тем более что никакого глумления над Иисусом Христом и христианскими традициями в «Вечернем Урганте» вовсе не было. Там вообще ничего ТАКОГО не было, кроме обычного ургантовского зубоскальства. Не всегда уместного, не всегда остроумного, но уж точно не злонамеренного. Ургант порой и над Путиным и ведущими политиками подшучивает. И ничего. Даже они терпят, понимая, каким посмешищем будут выглядеть, если вступят в серьезную конфронтацию с шутом.

Не прошло и недели после скандальной выходки Урганта, как всех россиян скопом оскорбила Алена Водонаева. Возможно, иные из моих читателей спросят: а кто это? И распишутся в собственном невежестве, поскольку, судя по ее присутствию в эфире федеральных ток-шоу и отклику на ее слова самого председателя Госдумы Володина, эта Алена Водонаева ну ОЧЕНЬ важная персона, способная внести смуту в неокрепшие умы россиян. Даже в судьбоносный для страны день, когда все затаив дыхание ждали объявления нового состава правительства, в ток-шоу «60 минут», вытеснившем по этому случаю любимую «народную забаву» — «Прямой эфир» с Малаховым, — нашли минуту-другую, чтобы подвергнуть остракизму зарвавшуюся «блогерку». Она, тоже человек из телевизора, начинавшая карьеру в «Доме-2», посмела у себя в инстаграме высказать личное мнение о материнском капитале, который «рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона». Ну и попала под раздачу.

«Мимо хамства проходить нельзя, — прокомментировал ее слова Вячеслав Володин во время заседания Госдумы (!). —

Она оскорбила людей, наших граждан, вот эта бесстыдница. В этом случае штраф 100 миллионов рублей. Пусть платит.

В следующий раз говорить не будет. Нашла «быдло»!» Любопытно, что глава парламента, оскорбленный словом «быдло», никак не отреагировал на «крепостных» и холопов», коими обозвал российских граждан не последний член парламента Жириновский, раздававший им халявные деньги на Красной площади в рождественский сочельник (что, в свою очередь, почему-то не оскорбило и чувств верующих).

Сам Путин отозвался на блог Водонаевой (не называя автора по имени):

«Оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто, но это есть! Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды».

Ведущие ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов, словно претворяя в жизнь наказ президента, вывели на большой экран и долго держали в кадре фотографии обнаженной Водонаевой, объяснив некоторым шокированным гостям, что других ее фотографий просто не нашли. Так Алена Водонаева превратилась в самую популярную и самую цитируемую персону недели. При этом она не стушевалась, а проявила себя полемистом и бойцом, не только пытаясь отстоять свое право на выражение личной гражданской позиции, но и обвинив телепропагандистов в ежедневной пропаганде агрессии и невежества.

И она недалека от истины, хотя агрессия и невежество не оскорбляют ни православных активистов, ни высокопоставленных политических деятелей. Меня, к примеру, как мать и как женщину покоробил и вывел из себя «Прямой эфир», где в прайм-тайм без всякого стеснения и поправок на то, что у экрана могут быть дети, обсуждали, может ли 13-летняя девочка забеременеть от 10-летнего мальчика, — со множеством подробностей физиологического свойства. Малолетние «герои» присутствовали в студии и вынуждены были отвечать на не самые деликатные вопросы экспертов. Защитники прав детей, хоть вы отзовитесь!

Следом же прозвучал анонс вечернего выпуска «Вестей», главной информационной программы канала «Россия-1»: «Кого Путин считает мразями и уродами?»

Раньше только Соловьев, Куликов да Шейнин не скупились на «мразей» и «уродов» в эфире. Информационщики как-то удерживались в рамках приличий. Теперь же «клоачный язык» становится нормативным не только в авторских форматах. Оскорбленные, ау!