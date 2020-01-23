Табу на стендап
Комик Александр Долгополов уехал из России после жалобы оскорбленного верующего
Ян Шенкманспецкор
Год назад, выступая в питерском баре, Долгополов выдал целый блок жестких богоборческих шуток. Самая запоминающаяся — о том, почему Иисуса не назвали Богданом. И получил в ответ жалобу из Орехово-Зуева, не слишком интеллигентную. В ней человек, считающий, что его религиозные чувства оскорблены, называет Долгополова ушлепком и чмо.
«А если я буду испражняться на могилы твоих родных?» — спрашивает он. Это, видимо, религиозные чувства ему позволяют и даже требуют.
Шутка про Богдана действительно грубая. Но извините — так уж устроен стендап. Главные темы жанра — политика, религия, секс. Убери их — и шоу превратится в сборник анекдотов про тещу. Жалобщик из Орехово-Зуева этим и недоволен, он так и пишет: Долгополов нарушает табу. И ведь правда нарушает. Если б не нарушал, он был бы профнепригоден. Стендап ведь не только искусство, это еще и психотерапия. Способ проговаривать вещи, о которых думают все, но боятся или не умеют сказать. Только кажется, что Долгополов, Поперечный, Квашонкин, Малой и другие стендаперы высказывают свое личное мнение. Тогда у них бы не было столько слушателей. У программы Долгополова «Новый час шуток» больше двух миллионов просмотров. У программы Поперечного «Нелицеприятный» — 17 миллионов. Значит, так думают не только они.
Мы не можем цитировать шутку про Богдана, потому что завтра ее запретит Роскомнадзор и мы окажемся в положении Долгополова. Но давайте посмотрим, о чем он еще говорил.
- О том, как родители запугивают детей. «Последнее, что ты хочешь, когда тебе семь, — это быть проклятым семилетним ребенком».
- О ностальгии и жестокости. «Двадцать первый век на дворе. Ностальгия больше никому не нужна. Помнишь, как ты в детстве выходишь на улицу, срываешь листочек, и на нем прожилки. И мать зовет из окна: «Гришковец, иди кушать!» У вас есть запрос, и я вам это даю: дети, разрубленные поездами и сшитые обратно. Пожалуйста, все для вас».
- О политической цензуре. «Было немного странно, когда я вышел такой: «Блин, Лукашенко, что он себе позволяет! Развязал войну на Украине! Лукашенко, остановись! Отравил Скрипалей! Зачем?»
Это я только самое безобидное процитировал. А есть еще про Путина, про чувака, зависшего на видеоиграх, про отношение к деньгам. И много мата. Мат — маркер поколения; если не материшься, значит ты 30+. Но мат ему простили, не простили Богдана.
Да, действительно, молодежь цинично относится к религии. Она не очень понимает, как это работает и зачем вообще нужно в мире мини-кредитов, тиндера и фейковых выборов. Может быть, поймет, но для этого надо как минимум разговаривать.
Перед нами психотерапия, коллективный сеанс. Люди смеются, им становится легче. Они думают: «Ну вот, хоть кто-то это сказал, а то я уже весь извелся». А теперь представьте пациента на кушетке психоаналитика. Любимая тема Вуди Аллена. Пациент говорит: «Иногда, когда мы с женой в постели, я представляю себе вместо нее голого президента. И мне становится по-настоящему страшно. Думаю развестись». Психоаналитик: «Нет, вот об этом не надо, это у нас табу». Что происходит после этого с пациентом? Правильно, он сходит с ума.
Так же обстоят дела с поколением, голосом которого является русский стендап.
Если замордовать его табу, люди сойдут с ума либо возьмутся за арматуру и бейсбольные биты. Потому что молчать о главном — выше человеческих сил.
Внезапно за Долгополова вступилась Наталья Поклонская. Сказала, что не надо устраивать инквизицию из-за шуток о боге. Но нет, пока это не похоже на инквизицию, всего лишь проверка МВД. Долгополов уехал из России почти сразу после того, как ее начали. На него уже посыпались упреки в паранойе и трусости. Тебя еще никто не посадил, а ты уже испугался. Вид у него действительно был напуганный. Тут можно, конечно, списать все на неустойчивую психику комика. Он откровенно говорил об этом в интервью у Дудя. Но давайте вспомним Данилу Поперечного, которого несколько лет назад жестко преследовали по той же статье — оскорбление верующих. Он еле отбился и еще полгода ходил притихший. Поперечный — сильный парень и отличный комик. Но после каждого такого наезда он держит паузу, шутит все осторожней и осторожней.
Вспомним музыканта Федора Чистякова. Он уехал сразу после того, как «Свидетелй Иеговы» признали экстремистской организацией и запретили в РФ. Три года назад над ним все тоже смеялись. Говорили: ну что ты испугался, никто тебя пальцем не тронет. А потом начались массовые аресты и посадки «свидетелей».
Все напуганы, и основания для этого есть. «Писатель с перепуганной душой — потеря квалификации», — говорил Зощенко. Именно это и происходит сейчас. Люди, которые привыкли говорить свободно о самом главном, уезжают или замолкают. Власть думает, что она победила их и их слушателей. На самом деле она загнала их в тупик. Из него теперь либо к врачу, либо за арматуру.
ОБНОВЛЕНО
Добавлен комментарий адвоката Долгополова Леонида Соловьева.
«Основной мотив [отъезда Долгополова из России] — злонамеренное преследование со стороны полиции и отказ фактический выходить на контакт с нами. Самого заявителя мы знаем только из СМИ, более никакой информации о нем не имеем», — рассказал «Новой» адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы не связывались с Александром напрямую.
Последнее обновление — от 23 января, 18:12 (мск)
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