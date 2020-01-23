«Чуть пострашнее Эбола»

Новый коронавирус, появившийся в Китае в прошлом году, пока остается для медиков во многом загадкой. Специалисты уже начали исследовать его, но известно о вирусе по-прежнему очень мало. При этом в некоторых СМИ 23 января появились материалы c заголовками об опасности заразиться через посылку из Китая, в том числе с популярного сайта AliExpress, в связи со вспышкой вируса. В самой компании сказали, что риска заражения при соприкосновении с посылками не выявлено. «Новая газета» поговорила со специалистом по поводу приходящих из Китая посылок и выяснила, стоит ли опасаться заражения через них.

Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

— Как появляются новые вирусы?

— Обычный путь появления новых вирусов — либо от животных, либо от какой-нибудь изолированной популяции людей. Сейчас мир глобальный, все везде путешествуют, и таких случаев практически не осталось. Раньше такое возможно было. Например, оспа, занесенная испанцами, выкосила местное население современной Мексики. Может быть и наоборот: популяция людей, живущая обособленно, адаптировалась к вирусу и стала его носителем в хронической форме. И если такая группа людей была открыта, допустим, первопроходцами, то вирус может быть опасен для всех.

Есть мнение, что пандемия испанского гриппа (испанки), которая произошла в 1918 году, возникла именно так. То есть неслучайно, что это был именно конец Первой мировой войны, людей рекрутировали в армию колониальные империи. Британская империя со всех частей света рекрутировала людей в свою армию и отправляла на фронт, у Германии были колонии в Африке, материковая часть современной Танзании, Намибия… Поэтому война закончилась не только победой Антанты, но еще и пандемией вируса гриппа — той самой испанкой, которая, по разным подсчетам, унесла жизни не менее 20–30 миллионов человек.

Сейчас найти изолированную популяцию людей почти невозможно, поэтому новые вирусы имеют происхождение от животных.

Допустим, вирус атипичной пневмонии был обнаружен у летучих мышей. Вирус MERS — респираторный синдром — вроде как от верблюдов передался. По поводу текущего коронавируса… Пока что это спекулятивные данные, но предполагают, что он был получен человеком от змей. Эта версия до некоторой степени объясняет, почему источником стал Китай, — там как раз едят змей. Поэтому, вероятно, первые случаи были зафиксированы на рынке — лавочки при рынке, где обычно готовят горячие блюда традиционные.

— Какова вероятность, что новый коронавирус попадет в Россию и распространится здесь?

— Она до сих пор существует, потому что уже доказано, что вирус передается от человека к человеку, и, соответственно, здесь сейчас приняты все карантинные меры. Они достаточно жесткие. Границы не закрыты, так как китайская сторона заверяет, что проблема взята под контроль, они перекрыли границы провинции, отменили вылеты.

Город Ухань полностью закрыт, чуть ли не на военном положении. Мониторятся люди — как вылетающие из Китая, так и влетающие. Если мы про Россию говорим, соответственно, мониторятся все, кто прилетает. Мы же не первый раз — как человечество, так и Российская Федерация — сталкиваемся с такими случаями. Можно, например, вспомнить лихорадку Эбола. Кстати, она не распространялась воздушно-капельным путем, так что нынешний вирус чуть пострашнее будет.

— Некоторые СМИ со ссылкой в том числе и на ваши слова утверждают, что можно заразиться новым вирусом даже через посылки из Китая, а у нас, например, AliExpress достаточно популярен. Такая вероятность, по вашему мнению, действительно есть?

— Это, наверное, какая-то вольная интерпретация. Теоретически это, конечно, возможно, но вероятность такого низка. У подобных вирусов два возможных пути (заражения. — Ред.): либо респираторный, через дыхательные пути, либо через кишечный эпителий, с пищей. Я уверен, что производимые в Китае продукты питания, хотя в их производстве высока доля ручного труда, все-таки проходят необходимый санитарно-эпидемиологический контроль.

— В ряде стран, в том числе в России, ведутся исследования нового вируса, началась разработка вакцины. Сколько примерно это может занять времени?

— Разработать вакцину даже против нового вируса можно достаточно быстро, тут вопросы с контролем качества, с внедрением, со всеми испытаниями, и это все зависит от эпидемиологической ситуации. Каждый этап просто в десять раз дороже предыдущего.

Сейчас мы тратим условно несколько миллионов рублей на первые этапы разработки, следующий будет стоить десятки миллионов, дальше будут сотни миллионов.

Соответственно, процесс разработки вакцины запущен, но пока просто на всякий случай, если вдруг эпидемия распространится на Россию. Если ситуация будет взята под контроль, то разработку вакцины просто поставят на паузу

Тем не менее я знаю, что процесс разработки вакцины против нового коронавируса 2019 года инициирован, и если потребуется, то, я думаю, к марту будут первые триальные версии, в зависимости от ситуации. Если она окажется совсем плохой, то они могут пойти в клинику, если ситуация будет под контролем, но еще достаточно тревожной, то они пойдут на клинические испытания.