«Чуть пострашнее Эбола»
Эксперт — о том, когда в России может появиться вакцина от коронавируса и можно ли им заразиться через посылку AliExpress
Китайская стюардесса в «Домодедово». Влад Докшин / «Новая»
Мария ЕфимоваКорреспондент
Новый коронавирус, появившийся в Китае в прошлом году, пока остается для медиков во многом загадкой. Специалисты уже начали исследовать его, но известно о вирусе по-прежнему очень мало. При этом в некоторых СМИ 23 января появились материалы c заголовками об опасности заразиться через посылку из Китая, в том числе с популярного сайта AliExpress, в связи со вспышкой вируса. В самой компании сказали, что риска заражения при соприкосновении с посылками не выявлено. «Новая газета» поговорила со специалистом по поводу приходящих из Китая посылок и выяснила, стоит ли опасаться заражения через них.
— Как появляются новые вирусы?
— Обычный путь появления новых вирусов — либо от животных, либо от какой-нибудь изолированной популяции людей. Сейчас мир глобальный, все везде путешествуют, и таких случаев практически не осталось. Раньше такое возможно было. Например, оспа, занесенная испанцами, выкосила местное население современной Мексики. Может быть и наоборот: популяция людей, живущая обособленно, адаптировалась к вирусу и стала его носителем в хронической форме. И если такая группа людей была открыта, допустим, первопроходцами, то вирус может быть опасен для всех.
Есть мнение, что пандемия испанского гриппа (испанки), которая произошла в 1918 году, возникла именно так. То есть неслучайно, что это был именно конец Первой мировой войны, людей рекрутировали в армию колониальные империи. Британская империя со всех частей света рекрутировала людей в свою армию и отправляла на фронт, у Германии были колонии в Африке, материковая часть современной Танзании, Намибия… Поэтому война закончилась не только победой Антанты, но еще и пандемией вируса гриппа — той самой испанкой, которая, по разным подсчетам, унесла жизни не менее 20–30 миллионов человек.
Сейчас найти изолированную популяцию людей почти невозможно, поэтому новые вирусы имеют происхождение от животных.
Допустим, вирус атипичной пневмонии был обнаружен у летучих мышей. Вирус MERS — респираторный синдром — вроде как от верблюдов передался. По поводу текущего коронавируса… Пока что это спекулятивные данные, но предполагают, что он был получен человеком от змей. Эта версия до некоторой степени объясняет, почему источником стал Китай, — там как раз едят змей. Поэтому, вероятно, первые случаи были зафиксированы на рынке — лавочки при рынке, где обычно готовят горячие блюда традиционные.
— Какова вероятность, что новый коронавирус попадет в Россию и распространится здесь?
— Она до сих пор существует, потому что уже доказано, что вирус передается от человека к человеку, и, соответственно, здесь сейчас приняты все карантинные меры. Они достаточно жесткие. Границы не закрыты, так как китайская сторона заверяет, что проблема взята под контроль, они перекрыли границы провинции, отменили вылеты.
Город Ухань полностью закрыт, чуть ли не на военном положении. Мониторятся люди — как вылетающие из Китая, так и влетающие. Если мы про Россию говорим, соответственно, мониторятся все, кто прилетает. Мы же не первый раз — как человечество, так и Российская Федерация — сталкиваемся с такими случаями. Можно, например, вспомнить лихорадку Эбола. Кстати, она не распространялась воздушно-капельным путем, так что нынешний вирус чуть пострашнее будет.
— Некоторые СМИ со ссылкой в том числе и на ваши слова утверждают, что можно заразиться новым вирусом даже через посылки из Китая, а у нас, например, AliExpress достаточно популярен. Такая вероятность, по вашему мнению, действительно есть?
— Это, наверное, какая-то вольная интерпретация. Теоретически это, конечно, возможно, но вероятность такого низка. У подобных вирусов два возможных пути (заражения. — Ред.): либо респираторный, через дыхательные пути, либо через кишечный эпителий, с пищей. Я уверен, что производимые в Китае продукты питания, хотя в их производстве высока доля ручного труда, все-таки проходят необходимый санитарно-эпидемиологический контроль.
— В ряде стран, в том числе в России, ведутся исследования нового вируса, началась разработка вакцины. Сколько примерно это может занять времени?
— Разработать вакцину даже против нового вируса можно достаточно быстро, тут вопросы с контролем качества, с внедрением, со всеми испытаниями, и это все зависит от эпидемиологической ситуации. Каждый этап просто в десять раз дороже предыдущего.
Сейчас мы тратим условно несколько миллионов рублей на первые этапы разработки, следующий будет стоить десятки миллионов, дальше будут сотни миллионов.
Соответственно, процесс разработки вакцины запущен, но пока просто на всякий случай, если вдруг эпидемия распространится на Россию. Если ситуация будет взята под контроль, то разработку вакцины просто поставят на паузу
Тем не менее я знаю, что процесс разработки вакцины против нового коронавируса 2019 года инициирован, и если потребуется, то, я думаю, к марту будут первые триальные версии, в зависимости от ситуации. Если она окажется совсем плохой, то они могут пойти в клинику, если ситуация будет под контролем, но еще достаточно тревожной, то они пойдут на клинические испытания.
справка
Что известно о новом коронавирусе
Вирус появился в китайском городе Ухань в конце прошлого года, и на данный момент, только по официальным данным, уже унес жизни 17 человек, более 600 заражены. Власти Ухани приостановили работу общественного транспорта, прекратили все авиарейсы из города, а гражданам рекомендовали не выезжать за его пределы, закрыт и еще один город — Хуанган.
Клинические признаки и симптомы, о которых сообщают, — лихорадка и пневмония, вирус передается воздушно-капельным путем. Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию Всероссийской организации здравоохранения, большинство зараженных были на оптовом рынке морепродуктов Ухани. Китайские ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали в городе.
Помимо Китая, случаи заражения были зафиксированы и в других странах, в том числе в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.
Ученые из России, США и ряда стран Евросоюза объявили о начале разработок экспресс-тестов для выявления нового вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России начали создавать вакцину от нового вируса, о разработках заявили и американские ученые.
В связи с появлением нового вируса Роспотребнадзор рекомендует опрашивать приезжающих в страну людей о состоянии их здоровья и измерять им температуру на контрольно-пропускных пунктах по всей границе. 22 января из петербургского аэропорта Пулково госпитализировали двух человек (россиянина и китайца), прилетевших из Шанхая, с подозрением на коронавирус, однако впоследствии диагноз не подтвердился. Обоим мужчинам диагностировали ОРВИ, они продолжают лечение в городской инфекционной больнице Петербурга. У еще одной китаянки в Петербурге вирус не подтвердился, как и у прилетевшей из Китая в Пермь пассажирки. В Приморье у четырех человек с подозрением на заражение новым вирусом впоследствии его тоже не нашли.
«Новая газета» в связи с ситуацией направила запрос в Федеральное медико-биологическое агентство России. В Ассоциации туроператоров информацию по поводу динамики продаж туров в Китай для россиян оперативно прокомментировать не смогли.
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