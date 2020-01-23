«Защитный барьер вирус уже преодолел»
Чем лечить «китайский» коронавирус и можно ли сделать прививку: объясняет эксперт ВОЗ
Военные меряют температуру жителям Ухани. Фото: EPA
Ирина Тумаковаспецкор «Новой газеты»
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Лариса Руденко — эксперт Всемирной организации здравоохранения, заведующая отделом вирусологии имени Смородинцева Института экспериментальной медицины.
— Разные виды коронавирусов известны давным-давно, а что это за новый такой, в чем его особенность?
— По поводу коронавирусов долго сохранялись сомнения, могут ли они передаваться от человека к человеку. Теперь пришел мутированный вирус, который стал патогенным для человека. То есть он приобрел какие-то новые свойства, которые позволяют ему активно передаваться от человека к человеку, поражать человека, вызывать тяжелые состояния — вплоть до смертельных случаев.
— Что это за новые свойства?
— Вирус же должен войти в организм человека, найти нужные рецепторы, связаться с ними и начать размножаться. Если вирус приобретает эту способность — размножаться в организме человека, — то он будет от человека к человеку передаваться.
Этот вирус преодолел защитный барьер человека и больше не передается только через животных.
— Как проявляется болезнь, если человек уже заразился?
— Сначала появляются высокая температура, кашель, насморк — очень похоже на грипп. В этом и опасность коронавируса: очень трудно различить, что это он, а не грипп. Но вирус гриппа размножается в верхних дыхательных путях, а коронавирус — в легких. Поэтому он сразу дает пневмонию, от нее человек в итоге и умирает. Я не знаю последних данных, мне известно о девяти случаях. То есть диагностику нужно проводить очень быстро, чтобы исключить или подтвердить коронавирус.
— Можно ли провести диагностику достаточно быстро, чтобы сразу начать специфическое лечение?
— Против коронавируса нет специального препарата. Только общая терапия, как при лечении пневмонии. О лечении я не могу говорить, я не врач. По-видимому, это должны быть какие-то препараты, снижающие общую тяжесть заболевания, снимающие симптомы. В любом случае, надо очень быстро взять у пациента анализ крови и поставить диагноз.
— Источником заражения коронавирусом называют рынок в китайском городе Ухань: якобы там продают всяких экзотических животных вроде крыс, люди ели и заразились. Почему эта еда стала опасной именно сейчас?
— Насчет съедобных крыс — это, боюсь, преувеличение. В Китае действительно еда разнообразная. Но заболевание-то пришло не от еды, а от контакта с животными. Почему сейчас — трудно сказать. Появились какие-то благоприятные условия для распространения этого вируса. Какие — пока не могу сказать.
— Что значит «от контакта с животными»? То есть не обязательно съесть животное, чтобы заболеть?
— Человек ухаживает за животным, ставшим носителем коронавируса, и заболевает. Так было, скажем, с вирусом SARS в 2012 году в Саудовской Аравии: тяжелое респираторное заболевание передалось людям от верблюдов. Это же не значит, что верблюдов ели. Достаточно было контакта с ними. Это точно так же, как с потенциально пандемическим вирусом «птичьего» гриппа, которым люди заражались от домашних птиц: не обязательно было этих птиц есть, чтобы заболеть.
— Если мы говорим именно о новом вирусе, значит, есть тесты, способные его точно распознать?
— В Китае такие диагностические тесты уже разработаны. Насколько я знаю, у нас в Новосибирске тоже подходит к концу разработка тестов, которые позволят поставить данный диагноз.
— Откуда тогда известно, что у китайских туристов, отправленных на лечение из Пулково, именно ОРВИ, а не коронавирус?
— В аэропорту сначала просто определяют пассажира с острым респираторным заболеванием: температура и так далее. В специальном боксе его перевозят в стационар, там его тоже помещают в изолированный бокс, и начинается обследование. Если у пациента началась тяжелая пневмония, то это явно коронавирус.
— Почему не грипп?
— Вирус гриппа можно сразу выделить, есть тесты. Кроме того, вирус гриппа сначала дает острое респираторное заболевание, а потом у части людей оно уже осложняется пневмонией. А в случае с коронавирусом все сразу начинается пневмонией. У человека кашель, высокая температура, ему делают рентген легких — и видят пневмонию. Уже возникает подозрение на коронавирус.
— И как понять, что пневмония вызвана именно коронавирусом?
— Сейчас тест для этого, как я сказала, только разрабатывается. У китайцев он уже есть, у нас пока нет.
— Я каждый год прививаю от коронавируса собаку. Есть ли вакцины для людей?
— Нет, вакцины не существует, ее только начинают разрабатывать в Китае. ВОЗ поставила такую же задачу. Но вы представляете, сколько времени проходит от разработки вакцины до ее применения на практике? Во-первых, сама разработка. Потом начинается лабораторное тестирование вакцины. Есть определенные требования к безопасности и эффективности вакцины — они оцениваются в лабораторных условиях. Потом оценка на волонтерах. Затем надо разработать технологию производства вакцины, утвердить ее. Словом,
вакцину нельзя сегодня разработать и завтра применять. Это длительный процесс.
— Насколько длительный?
— Лет пять. Испытания на животных занимают примерно год. Дальше идет несколько стадий клинических испытаний на волонтерах. Изучаются иммуногенность вакцины, ее безвредность.
— И эффективность?
— Эффективность вакцины можно определить только тогда, когда идет активная циркуляция вируса в природе. Иначе эффективность препарата оценить трудно. Только по каким-то клиническим, иммунологическим маркерам. И это занимает несколько лет. Так что рассчитывать на скорое появление вакцины не стоит.
— Понимаю. Но почему для животных ее разработали, а для людей до сих пор даже не начинали?
— Потому что коронавирус до сих пор не считался таким актуальным. Как я уже говорила, оставались сомнения, что он может передаваться от человека к человеку. А если нет, то проблема уже не настолько острая.
— Что может так влиять на вирусы, чтобы они «учились» преодолевать человеческий барьер?
— Если бы мы это знали, то, наверное, могли бы процесс как-то остановить. Но это загадка природы.
справка
Что известно о новом коронавирусе
Вирус появился в китайском городе Ухань в конце прошлого года, и на данный момент, только по официальным данным, уже унес жизни 17 человек, более 600 заражены. Власти Ухани приостановили работу общественного транспорта, прекратили все авиарейсы из города, а гражданам рекомендовали не выезжать за его пределы, закрыт и еще один город — Хуанган.
Клинические признаки и симптомы, о которых сообщают, — лихорадка и пневмония, вирус передается воздушно-капельным путем. Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию Всероссийской организации здравоохранения, большинство зараженных были на оптовом рынке морепродуктов Ухани. Китайские ученые предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали в городе.
Помимо Китая, случаи заражения были зафиксированы и в других странах, в том числе в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.
Ученые из России, США и ряда стран Евросоюза объявили о начале разработок экспресс-тестов для выявления нового вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России начали создавать вакцину от нового вируса, о разработках заявили и американские ученые.
В связи с появлением нового вируса Роспотребнадзор рекомендует опрашивать приезжающих в страну людей о состоянии их здоровья и измерять им температуру на контрольно-пропускных пунктах по всей границе. 22 января из петербургского аэропорта Пулково госпитализировали двух человек (россиянина и китайца), прилетевших из Шанхая, с подозрением на коронавирус, однако впоследствии диагноз не подтвердился. Обоим мужчинам диагностировали ОРВИ, они продолжают лечение в городской инфекционной больнице Петербурга. У еще одной китаянки в Петербурге вирус не подтвердился, как и у прилетевшей из Китая в Пермь пассажирки. В Приморье у четырех человек с подозрением на заражение новым вирусом впоследствии его тоже не нашли.
«Новая газета» в связи с ситуацией направила запрос в Федеральное медико-биологическое агентство России. В Ассоциации туроператоров информацию по поводу динамики продаж туров в Китай для россиян оперативно прокомментировать не смогли.
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