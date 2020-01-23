«Защитный барьер вирус уже преодолел»

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Лариса Руденко Лариса Руденко — эксперт Всемирной организации здравоохранения, заведующая отделом вирусологии имени Смородинцева Института экспериментальной медицины.

— Разные виды коронавирусов известны давным-давно, а что это за новый такой, в чем его особенность?

— По поводу коронавирусов долго сохранялись сомнения, могут ли они передаваться от человека к человеку. Теперь пришел мутированный вирус, который стал патогенным для человека. То есть он приобрел какие-то новые свойства, которые позволяют ему активно передаваться от человека к человеку, поражать человека, вызывать тяжелые состояния — вплоть до смертельных случаев.

— Что это за новые свойства?

— Вирус же должен войти в организм человека, найти нужные рецепторы, связаться с ними и начать размножаться. Если вирус приобретает эту способность — размножаться в организме человека, — то он будет от человека к человеку передаваться.

Этот вирус преодолел защитный барьер человека и больше не передается только через животных.

— Как проявляется болезнь, если человек уже заразился?

— Сначала появляются высокая температура, кашель, насморк — очень похоже на грипп. В этом и опасность коронавируса: очень трудно различить, что это он, а не грипп. Но вирус гриппа размножается в верхних дыхательных путях, а коронавирус — в легких. Поэтому он сразу дает пневмонию, от нее человек в итоге и умирает. Я не знаю последних данных, мне известно о девяти случаях. То есть диагностику нужно проводить очень быстро, чтобы исключить или подтвердить коронавирус.

— Можно ли провести диагностику достаточно быстро, чтобы сразу начать специфическое лечение?

— Против коронавируса нет специального препарата. Только общая терапия, как при лечении пневмонии. О лечении я не могу говорить, я не врач. По-видимому, это должны быть какие-то препараты, снижающие общую тяжесть заболевания, снимающие симптомы. В любом случае, надо очень быстро взять у пациента анализ крови и поставить диагноз.

— Источником заражения коронавирусом называют рынок в китайском городе Ухань: якобы там продают всяких экзотических животных вроде крыс, люди ели и заразились. Почему эта еда стала опасной именно сейчас?

— Насчет съедобных крыс — это, боюсь, преувеличение. В Китае действительно еда разнообразная. Но заболевание-то пришло не от еды, а от контакта с животными. Почему сейчас — трудно сказать. Появились какие-то благоприятные условия для распространения этого вируса. Какие — пока не могу сказать.

— Что значит «от контакта с животными»? То есть не обязательно съесть животное, чтобы заболеть?

— Человек ухаживает за животным, ставшим носителем коронавируса, и заболевает. Так было, скажем, с вирусом SARS в 2012 году в Саудовской Аравии: тяжелое респираторное заболевание передалось людям от верблюдов. Это же не значит, что верблюдов ели. Достаточно было контакта с ними. Это точно так же, как с потенциально пандемическим вирусом «птичьего» гриппа, которым люди заражались от домашних птиц: не обязательно было этих птиц есть, чтобы заболеть.

— Если мы говорим именно о новом вирусе, значит, есть тесты, способные его точно распознать?

— В Китае такие диагностические тесты уже разработаны. Насколько я знаю, у нас в Новосибирске тоже подходит к концу разработка тестов, которые позволят поставить данный диагноз.

— Откуда тогда известно, что у китайских туристов, отправленных на лечение из Пулково, именно ОРВИ, а не коронавирус?

— В аэропорту сначала просто определяют пассажира с острым респираторным заболеванием: температура и так далее. В специальном боксе его перевозят в стационар, там его тоже помещают в изолированный бокс, и начинается обследование. Если у пациента началась тяжелая пневмония, то это явно коронавирус.

— Почему не грипп?

— Вирус гриппа можно сразу выделить, есть тесты. Кроме того, вирус гриппа сначала дает острое респираторное заболевание, а потом у части людей оно уже осложняется пневмонией. А в случае с коронавирусом все сразу начинается пневмонией. У человека кашель, высокая температура, ему делают рентген легких — и видят пневмонию. Уже возникает подозрение на коронавирус.

— И как понять, что пневмония вызвана именно коронавирусом?

— Сейчас тест для этого, как я сказала, только разрабатывается. У китайцев он уже есть, у нас пока нет.

— Я каждый год прививаю от коронавируса собаку. Есть ли вакцины для людей?

— Нет, вакцины не существует, ее только начинают разрабатывать в Китае. ВОЗ поставила такую же задачу. Но вы представляете, сколько времени проходит от разработки вакцины до ее применения на практике? Во-первых, сама разработка. Потом начинается лабораторное тестирование вакцины. Есть определенные требования к безопасности и эффективности вакцины — они оцениваются в лабораторных условиях. Потом оценка на волонтерах. Затем надо разработать технологию производства вакцины, утвердить ее. Словом,

вакцину нельзя сегодня разработать и завтра применять. Это длительный процесс.

— Насколько длительный?

— Лет пять. Испытания на животных занимают примерно год. Дальше идет несколько стадий клинических испытаний на волонтерах. Изучаются иммуногенность вакцины, ее безвредность.

— И эффективность?

— Эффективность вакцины можно определить только тогда, когда идет активная циркуляция вируса в природе. Иначе эффективность препарата оценить трудно. Только по каким-то клиническим, иммунологическим маркерам. И это занимает несколько лет. Так что рассчитывать на скорое появление вакцины не стоит.

— Понимаю. Но почему для животных ее разработали, а для людей до сих пор даже не начинали?

— Потому что коронавирус до сих пор не считался таким актуальным. Как я уже говорила, оставались сомнения, что он может передаваться от человека к человеку. А если нет, то проблема уже не настолько острая.

— Что может так влиять на вирусы, чтобы они «учились» преодолевать человеческий барьер?

— Если бы мы это знали, то, наверное, могли бы процесс как-то остановить. Но это загадка природы.