Знакомые жители Китая в частных беседах нередко с известной долей гордости приговаривают, что они могут употреблять в пищу «все, что бегает, ползает, плавает или летает». Такой обычай обитателей самой населенной страны в мире сыграл, похоже, злую шутку с 11-миллионным городом Ухань в центре КНР, который стал сейчас очагом распространения напугавшей весь мир вспышки загадочной болезни с условным названием пневмония нового типа.

Все ее первые жертвы имели отношение к гигантскому открытому продовольственному рынку в центре мегаполиса. Помимо обычных кур, уток и свиней там торговали и весьма экзотическими животными, которых охотно раскупали местные любители вкусно поесть. Сейчас этот базар закрыт и оцеплен властями, там проведены дезинфекционные работы. Дело в том, что авторитетная комиссия китайских специалистов установила, что возбудитель пневмонии нового типа передался людям от животных или пресмыкающихся, продававшихся на уханьском рынке.

Скорее всего, это были съедобные крысы, которые пользуются в Китае немалым спросом. Называются также барсуки или считающиеся деликатесами некоторые виды змей — например, китайская кобра, обитающая на юге КНР. Большинство этих существ, как утверждается, продавались на рынке в Ухане нелегально, без какой-либо медицинской проверки. Такие базары с антисанитарией и широко распространенной торговлей дикими животными, уже не раз становились инкубаторами новых крайне опасных заболеваний, приобретавших иногда глобальный размах. Достаточно назвать, например, отмеченную в 2003 году вспышку так называемой атипичной пневмонии (SARS). Ее возбудитель передался жителям Китая от симпатичных пушных зверьков – пальмовых циветт, блюда из которых также считаются деликатесом и украшением богатого стола.

Ухнать, КНР. Фото: AP / TASS

Вирус мутирует

Эпидемия атипичной пневмонии распространилась тогда на весь мир и унесла, только по официальным данным, 774 жизни. Масштабы нынешней вспышки пневмонии нового типа пока скромнее – по состоянию на 22 января власти КНР объявили, что заболевание выявлено у почти 600 человек, 17 из них скончались, однако, многие считают, что это только начало.

По некоторым экспертным оценкам, число зараженных уже достигает в Китае многих тысяч.

Официальные представители медицинских структур КНР тоже признали, что ранее неизвестный коронавирус с невыговариваемым названием 2019-nCov активно мутирует, быстро распространяется и может вызвать широкую волну заболеваний, сопровождающихся высокой температурой, кашлем, поражением верхних дыхательных путей, а в тяжелой форме – и легких. Каких-либо средств для эффективного и быстрого лечения пневмонии нового типа пока не имеется.

Изображения известных штаммов коронавируса. Фото: Zuma / ТАСС

К тому же она достаточно заразна

— среди пораженных коронавирусом имеется, например, 15 медицинских работников,

хотя с больными они имели дело в перчатках и в профессиональных защитных масках. На быстрое распространение пневмонии от человека к человеку указывает и то, что многие заболевшие не имели никакого отношения к продовольственному рынку с его съедобными крысами. Тем не менее, практически все жертвы коронавируса 2019-nCov живут в Ухане или посещали этот город и прилегающие к нему районы.

Распространители клеветнических слухов

Китайские власти, кстати, сообщения о пневмонии нового типа поначалу пытались по возможности замолчать в хорошо знакомом советском стиле. Утверждалось, например, что возбудитель новой болезни не передается от человека к человеку.

Уже в январе было объявлено, что выявлены и наказаны восемь блогеров, которые рассказывали о новой опасной болезни.

Их объявили распространителями клеветнических злонамеренных слухов, однако в Пекине все же достаточно быстро спохватились. Там явно вспомнили о печальном опыте 2003 года с атипичной пневмонией SARS, которая получила гигантское распространение во многим из-за того, что власти КНР скрывали о ней информацию, чтобы не волновать население и не нарушать социальную стабильность.

Короче, меры сейчас принимаются решительные и по-коммунистически беспощадные. С 23 января Ухань целиком со всем 11-миллионным населением помещен в небывалый по масштабам карантин: закрыты его аэропорты и вокзалы, отменены все авиарейсы в город и из города, прекращено движение поездов, связывающих этот район с внешним миром. В Ухане остановлены линии метро и паромные трассы, по которым можно убежать из города, остались в депо рейсовые автобусы.

Китайские силовики охраняют закрытый вокзал в Ухани. Фото: Reuters

Власти официально требуют от местных жителей не выезжать за пределы карантинной зоны без особых чрезвычайных причин. Использование личных автомобилей вроде бы не запрещено, однако очевидцы рассказывают, что дороги из Уханя перекрыты, на них заметны полицейские патрули. В городе в день введения карантина выстроились гигантские очереди за продовольствием – во многих магазинах его смели подчистую, а провизию выносили буквально чемоданами. Такая же картина у бензоколонок — приходится, говорят, не менее часа ждать, чтобы наполнить бак горючим.

В Ухане отменены все общественные мероприятия, закрыты увеселительные заведения, включая кинотеатры. В городе в целом пустынно: многие его жители заперлись в квартирах и боятся выходить на улицы, надеясь, что запасов продовольствия им хватит до конца карантина.

Как обмануть тепловизор?

Попытка жесткой блокады гигантского города в 1000 км к югу от Пекина предпринята буквально в последний момент – дело в том, что в Китае с 24 по 30 января будет череда выходных по случаю лунного Нового года. В это время десятки или даже сотни миллионов людей устремляются к родственникам внутри КНР, а публика побогаче направляется за границу. На первом месте по популярности находится Япония, однако многие хотели бы посетить курорты Юго-Восточной Азии или погулять по городам Европы. Более благоприятной ситуации для распространения новой инфекционной болезни представить себе невозможно, а Пекин боится упреков в том, что он безответственно поставил под угрозу весь земной шар.

Проверка температуры тела тепловизором в аэропорту Чанги, Сингапур. Фото: EPA

Кстати, пока случаев заболеваний за границей немного – четверо в Таиланде, по одному на Тайване, в США, Южной Корее и Японии. Везде речь идет о китайцах, приехавших из Уханя, однако подозрения вызывают и другие граждане КНР, поскольку заболевшие выявлены в большинстве его провинций. В аэропортах Японии и других стран усилены меры предосторожности – увеличено, например, число тепловизоров, призванных выявлять пассажиров с повышенной температурой. Хотя приборы можно обмануть: власти Франции сейчас разыскивают туристку из Уханя, которая въехала в Париж с возможными симптомами пневмонии нового типа, однако резко сбила температуру жаропонижающим лекарством, спокойно прошла через санитарный контроль в аэропорту, а потом похвасталась этим в социальных сетях.

Ну, а в самой КНР закрывают зоопарки и рынки, подобные злополучному базару в Ухане с его съедобными крысами и змеями. Впрочем, многие считают, что после пика в распространении новой болезни все вернется на свои места – тягу жителей Китая к экзотическим деликатесам не смогли преодолеть даже ужасы предыдущей эпидемии атипичной пневмонии с ее сотнями погибших.