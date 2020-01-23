«Продажи масок выросли в миллион раз»
Спецкор «Новой» встречал рейс из Гуанчжоу в Шереметьево: меры безопасности предпринимают в основном иностранцы
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Дарья КобылкинаКорреспондент
Шел пятый день эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения проводит экстренное заседание. Два китайских города изолированы из-за карантина. В московском международном аэропорту «Шереметьево» вылетающие пассажиры запивают «Цезарь» капучино.
Первый попавшийся мне человек в медицинской маске — провизор аптеки в аэропорту. Передо мной в очереди парень с девушкой — иностранцы, тоже покупают маски. «Самый популярный товар, — комментирует наши покупки провизор, — продажи выросли в миллион раз. Конечно, начнешь бояться, когда все вокруг панику разводят! Вот и берут. Но на самом деле, куда эффективнее — противовирусные мази, возьмите тоже». Только пассажиров в аэропорту в масках — на пересчет, на работниках аэровокзала — ни одной. Бариста в кафе передает мне горячий стаканчик и удивляется, услышав про вирус. Кажется, что в мировую эпидемию здесь никто не верит.
Рейс из Гуанчжоу вместе с нами ждет короткостриженая азиатка — встречает коллегу. Про вирус слышала, но бояться и не собирается: работать надо. Сегодняшний рейс из Гуанчжоу должен был совершить посадку и принять на борт пассажиров из Уханя. Теперь остановок не будет — аэропорт города, как и железнодорожное, автомобильное, паромное сообщение, закрыт. Под карантин попадут и соседние города.
Через полупрозрачные двери, отделяющие зал прилета от общего пространства аэровокзала, снуют сотрудники пограничной службы — уже в медицинских масках, как и другие работники внутренних зон аэропорта. То есть меры безопасности все-таки соблюдают, но не все. Проходя через металлоискатель, интересуюсь у сотрудницы службы досмотра: не страшно без маски работать? «Страшно. Но нам их не выдают». Спешу поделиться только что купленными в аптеке, берут охотно, надевают, хоть и со скепсисом: «Все равно заставят снять».
Почему так, мне объясняет таксист, скучающий без работы после праздничного потока туристов. «Их лица должны быть видны, такие инструкции. Также и официантам запрещают надевать – они с клиентами общаться должны, улыбаться. А под маской что увидишь?». Предлагаю маску и ему, отказывается: «Если уж и заболею, значит такая судьба». Зато его коллега забирает всю пачку, одну надевает на себя, другую сует только прилетевшему пекинским рейсом мужчине. «Надевай, я тебе говорю! Это не я, а ты носить должен! Так мы все из-за тебя заразимся, так и вымрем!».
Надо признать, что ответственно и серьезно к использованию масок подходят прилетающие иностранцы. И не только пассажиры: лица членов экипажа пекинского рейса в классических строгих темных костюмах частично скрыты светлыми медицинскими масками. И не только из Китая: три большие организованные туристические группы из Тайваня тоже в масках, как и встречающие их московские гиды. Ни о каких специальных анкетах или градусниках, замеряющих температуру, никто не говорит. То ли боятся откровенничать и сеять панику, то ли обещанный повышенный санитарный контроль пока не работает. И в то время, как в одном углу аэровокзала московский таксист в ожидании китайских туристов натягивает на лицо вторую маску, в другом углу приглашенные болельщики и журналисты выстраивают живой коридор с музыкой и танцами для чествования юношеской хоккейной сборной, победившей на Олимпиаде в Цюрихе.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.