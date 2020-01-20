Прочь от парламентской республики

Президент Владимир Путин внес в Госдуму закон о поправке в Конституцию. Даже для виду не посоветовавшись со своей «рабочей группой» из спортсменов, актеров, музыкантов, казаков, придворных юристов и космонавтов. Экспресс-анализ текста показывает, что практически все предположения, сделанные автором ранее в «Новой» («Транзит к самому себе») оправдываются. Более того, не исключено, что Путин оставляет себе возможность быть президентом.

Поправки начинаются с привлекательного для народа: МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексация пенсий.

Но слишком не радуйтесь: индексация будет «в порядке, установленном законом». Так она и сейчас так проводится. Напишут в законе, что индексация заморожена — и привет.

Что касается МРОТ, то ничто не мешает установить низкий прожиточный минимум, «урезав» минимальный набор необходимых продуктов, товаров и услуг.

И объяснить гражданам, что лишнее масло, сахар, мясо, молоко, фрукты, поездки на общественном транспорте, обувь и одежда, а также отдых им не так уж необходимы.

Запреты на иностранное гражданство и вид на жительство для высших и не очень должностных лиц — и вовсе декоративны. Никакого реального значения это не имеет.

Главное начинается после этого.

Новая статья 79, с прямой записью о неисполнении решений международных судов, если они истолкованы как противоречащие Конституции. Этот механизм, собственно, уже создан для неисполнения решений ЕСПЧ. И будьте уверены, поставят задачу — и новый (его предлагается сократить с 19 до 11 судей, кстати) Конституционный суд все, что надо, «истолкует». Правда, эти формулировки видятся расходящимися со статьей 15 Конституции — но оценивать соответствие будет все тот же Конституционный суд.

Теперь — о системе политической власти и уже заранее анонсированном рядом восторженных комментаторов расширении полномочий парламента и чуть ли не движении к парламентской республике.

Я изначально скептически это оценивал — напоминая, как определенно Путин высказался о якобы недопустимости парламентской республики для России.

И оказался прав: никакого реального расширения парламентаризма (и сужения полномочий президента) не предлагается. Думе бросают пару «костей» — которые в любой момент можно отнять.

Ключевой момент: Госдума (как я и предсказывал) не назначает премьером кого она хочет, и не может навязать президенту неугодную ему кандидатуру. Она утверждает премьера только по представлению президента. И она может, как и сейчас, быть распущена, если дважды не утвердит президентского кандидата.

Да, Думе дается право по представлению премьера утверждать вице—премьеров и министров.

Но, во-первых, президент в любой момент может одним щелчком пальцев сбросить с доски все эти шахматные фигурки, как и премьера. И отправить их в отставку, не получая на это согласия парламента.

Во-вторых, глав федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами «обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности» Дума вообще не утверждает — их самостоятельно назначает президент. Проведя ничего не значащие «консультации» с Советом Федерации, который полностью от него зависим.

Далее, Госдума, как и сейчас, не может отправить правительство в отставку, не рискуя роспуском. Она может выразить ему недоверие (причем, только всему правительству, а не отдельному вице—премьеру или министру) — но полностью сохраняется нынешний механизм, когда президент вправе выбирать между отставкой правительства и роспуском Госдумы.

И где тут «расширение полномочий парламента»? Это все то же, вечно техническое правительство, полностью подконтрольное президенту.

Далее, важная вещь: легитимизируется Госсовет, который будет неизвестным заранее образом формировать президент (только статус, но не порядок формирования предлагается прописать в законе), и который будет работать «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Это часть президентских полномочий из статьи 80 Конституции — которые предлагается то ли передать Госсовету, то ли оставить его решения рекомендательными, оставив последнее слово за президентом. Возможны варианты.

Совет Федерации остается «невыборным» (хотя давно назрели его прямые выборы вместо вхождения туда «представителей» регионов), и де-факто зависимым от президента: чего стоят «представители» губернаторов, которых президент может в любой момент уволить по «утрате доверия».

Что касается «представителей» региональных парламентов, то никто не скрывает их предварительного согласования в Кремле.

Новация — закрепление в Конституции «президентской десятины» сенаторов: десятая часть членов СФ прямо назначается президентом. Видимо, за тайные заслуги, не требующие расшифровки.

Президент получает дополнительные возможности для торможения законодательного процесса. В случае (что лет пятнадцать, по-моему, уже не встречалось) преодоления вето президента на принятый парламентом закон, он может обратиться в Конституционный суд и попросить проверить его на конституционность. И на время рассмотрения запроса (заметим, неопределенное) подписание закона приостанавливается. Если КС признает закон неконституционным — его можно не подписывать. То же самое касается и федеральных конституционных законов (на них вето наложить нельзя, но президент может направить запрос в КС, остановив срок подписания). И законов субъектов Федерации — президент может попросить их проверить до подписания губернаторами.

Усиливается влияние президента на суды — в Конституцию переносится норма закона о том, что именно президент представляет Совету Федерации кандидатов не только судей Конституционного и Верховного судов, но и их председателей и заместителей. Президент получает право внести в Совет Федерации представление об увольнении высших судей, а также судей кассационных и апелляционных судов «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи» (кто будет определять, совершен ли этот поступок?).

Сам Конституционный суд, как уже сказано, сокращается в штатном расписании — с 19 до 11 судей, как это и было в 1991-93 годах. Непонятно, как это сделать: то ли полностью переформировать КС с переназначением судей, то ли просить часть нынешних, не достигших предельного возраста, уйти в отставку…

Ослабляются полномочии регионов — они лишаются права согласовывать кандидатуры региональных прокуроров, внесенные Генпрокурором, вместо этого по кандидатам прокуроров будут идти никого ни к чему не обязывающие «консультации» с Советом Федерации, который реально регионы не представляет.

Органы местного самоуправления включаются в некую «единую систему публичной власти в Российской Федерации» (пока неясно, что это, но ясно, что это позволит еще сделать МСУ еще более зависимым от федеральных и региональных властей, в том числе по кадровым и финансовым вопросам — вместо реального расширения прав МСУ и их финансовой базы.

И, наконец, вишенка на торте.

Предлагается убрать слово «подряд» из правила двух сроков, где описано, сколь долго можно занимать президентскую должность.

Но я бы не поручился, что это означает уход Владимира Путина с президентского поста навсегда после окончания нынешнего срока.

Учитывая, что ключевой фигурой в предложенной им конструкции остается президент, а вовсе не премьер (и даже не Госсовет), нет никаких оснований исключать ситуацию, при которой нам будет сказано, что поправки не имеют обратной силы, и что все президентские сроки теперь обнуляются: отсчет пошел заново.

Если кто помнит, двадцать лет назад такой же фокус был сделан с губернаторами — запрет на два срока ввели, но на тех, кто уже по два (а то и по три) срока сидел, он не распространялся.

Вот и теперь в любой момент Владимир Владимирович может сказать, что, оказывается, ему можно править еще два срока.

Потому что прежние сроки не считаются.

А если кто будет сомневаться — Конституционный суд все разъяснит. В сокращенном и отобранном Путиным составе.