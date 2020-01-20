Чайка по имени Игорь Краснов

Давно ожидаемые перестановки в силовом блоке все-таки начались неожиданно. Хотя по большому счету на качество работы правоохранительных органов перемещение генералов с ветки на ветку вряд ли окажет существенное влияние.

Игор Краснов. Фото: пресс-служба Следственного комитета

Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации новую кандидатуру на пост генпрокурора — замглавы Следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова. Действующего генпрокурора Юрию Чайку предложено освободить от должности «в связи с переходом на другую работу». Источник «Интерфакса» в Совете Федерации сообщил, что верхняя палата рассмотрит предложение президента в среду, 22 января.

С 1997 года Краснов служил в органах прокуратуры, причем работал на Крайнем Севере. Спустя девять лет, в 2006-м, занял должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры, а в 2007-м перешел в созданный и выделенный из прокурорского ведомства СКР. Был назначен старшим следователем по особо важным делам. В 2016 году стал заместителем главы СКР Александра Бастрыкина — именно ему подчинялись все следователи-важняки при председателе комитета, ведущие самые резонансные расследования, также он курировал следствие в центральном аппарате и ряде федеральных округов.

Игорь Краснов — фигура неоднозначная. Взлет его карьеры произошел после раскрытия убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и разгрома неонацистской организации «БОРН» (убийства антифашистов Хуторского и Филатова, чемпиона мира по тайскому боксу Абуллаева и федерального судьи Эдуарда Чувашова) — тогда он получил звание генерал-майора, а его фамилия впервые заинтересовала президента.

Следующее дело — убийство Бориса Немцова.

Исполнители были установлены и арестованы в кратчайшие сроки. В этой части расследование оказалось успешным — суд присяжных вынес обвинительный вердикт. Но раскрыть преступление полностью не удалось — дальше по цепочке к организатору и заказчику пробраться не удалось. Несмотря на следственные распоряжения арестовать и доставить в Москву подозреваемого в организации преступления Руслана Геремеева (офицера батальона «Север» внутренних войск) не удалось. Впрочем, очень быстро дело у генерала Краснова забрали и передали другому следователю в связи с его, Краснова, повышением в должности.

Место убийства Бориса Немцова. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Генерал-лейтенант юстиции (с 2017 года) Краснов вел и ряд других громких дел последних лет, результаты расследования которых вызывают у экспертов двойственные ощущения, а именно: покушение на Анатолия Чубайса, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна (расстрелял шесть человек), хищения при строительстве космодрома Восточный, подкуп присяжных во время суда по делу об убийстве экс-полковника Российской армии Юрия Буданова.

А сразу после повышения получил дело об убийстве в Лондоне Александра Литвиненко и следствие по делу об убийстве царской семьи.

Генерал Краснов крайне непубличная фигура, потому недавнее, чуть ли не единственное его интервью в «Коммерсанте» дало наблюдателям повод размышлять о том, что фигуру следователя стремительно стали выводить из тени.

Фото: РИА Новости

Интервью это дало и другие поводу к размышлению. Такой профессиональный следователь, как Краснов, не мог не отдавать себе отчета в том, что версия СК по делу об убийстве в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева не выдерживает никакой критики, мало того — фактически парализует возможность установить истину.

Однако он сказал то, что сказал: это было простое ограбление.

Скорее всего, таким образом был пройден окончательный тест на корпоративную солидарность.

В целом в связи с этим пока еще несостоявшимся назначением возникают и вопросы, выходящие за пределы обсуждения конкретной фигуры, например: