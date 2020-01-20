Главные события выходных 18-19 января

На прошедшей в воскресенье, 19 января, в Берлине конференции представители 16 стран и организаций выступили с совместным заявлением после четырехчасовых переговоров.

Участники договорились усилить оружейное эмбарго в отношении конфликтующих сторон. На территории Ливии должны быть прекращены все военные передвижения. В документе зафиксирован призыв демобилизировать и разоружить боевиков. Подписанты также обязались прекратить любое вмешательство в вооруженный конфликт.

Стороны переговоров призвали Совет безопасности ООН ввести санкции против нарушителей режима прекращения огня. При этом, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, введение санкций за нарушение оружейного эмбарго не обсуждалось.

В условиях фактического двоевластия в Ливии участники конференции предложили восстановить государственную монополию на насилие и вернуться к единой ливийской армии.

Кроме того, под контролем будущего единого правительства должен быть создан механизм экономического восстановления страны, а до этого — военный комитет, куда войдут по пять представителей от каждой из сторон (Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара). Комитет встретится в Женеве в ближайшие дни, а экономические реформы обсудят в самой Ливии через две-три недели.

За соблюдением режима прекращения огня будет наблюдать мониторинговая комиссия, она же определит линию разграничения между сторонами.

Теперь берлинский документ должен быть одобрен Совбезом ООН. Уже в феврале стороны планируют начать политическое урегулирование под эгидой ООН.

В конференции приняли участие президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также представители Китая, Алжира, Египта и ОАЭ.