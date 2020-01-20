Главные события выходных 18-19 января
Обзор «Новой»
Участники конференции по Ливии в Берлине. Фото: Reuters
«Новая газета»редакция
Участники конференции по Ливии согласовали план урегулирования, но так и не усадили конфликтующие стороны за стол переговоров; Полиция в Москве задержала более 10 человек на согласованном антифашистском шествии; Путин высказался против практики бессрочного пребывания у власти, а вот страна с настоящем пожизненным правителем — Великобритания — уже весной может лишиться полноценных принца и герцогини: Гарри и Меган Маркл отказываются от своих титулов.
Участники переговоров по Ливии договорились решать конфликт политическим путем
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На прошедшей в воскресенье, 19 января, в Берлине конференции представители 16 стран и организаций выступили с совместным заявлением после четырехчасовых переговоров.
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Участники договорились усилить оружейное эмбарго в отношении конфликтующих сторон. На территории Ливии должны быть прекращены все военные передвижения. В документе зафиксирован призыв демобилизировать и разоружить боевиков. Подписанты также обязались прекратить любое вмешательство в вооруженный конфликт.
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Стороны переговоров призвали Совет безопасности ООН ввести санкции против нарушителей режима прекращения огня. При этом, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, введение санкций за нарушение оружейного эмбарго не обсуждалось.
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В условиях фактического двоевластия в Ливии участники конференции предложили восстановить государственную монополию на насилие и вернуться к единой ливийской армии.
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Кроме того, под контролем будущего единого правительства должен быть создан механизм экономического восстановления страны, а до этого — военный комитет, куда войдут по пять представителей от каждой из сторон (Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара). Комитет встретится в Женеве в ближайшие дни, а экономические реформы обсудят в самой Ливии через две-три недели.
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За соблюдением режима прекращения огня будет наблюдать мониторинговая комиссия, она же определит линию разграничения между сторонами.
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Теперь берлинский документ должен быть одобрен Совбезом ООН. Уже в феврале стороны планируют начать политическое урегулирование под эгидой ООН.
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В конференции приняли участие президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также представители Китая, Алжира, Египта и ОАЭ.
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Сарадж и Хафтар также прибыли в Берлин, однако существующие разногласия не позволили им провести переговоры лично. Как заявила Меркель, стороны не разговаривают друг с другом, они так и не стали частью конференции и сидели в разных помещениях.
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В ходе согласованного антифашистского марша в Москве 19 января задержаны более 10 человек
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Перед началом шествия полиция задержала мужчину. По словам очевидцев, он нес плакат: «Путин, уходи».
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Как сообщил корреспондент «Новой газеты», возле станции метро Кропоткинская были также задержаны около трех человек. Участники шествия утверждают, что это провокаторы из числа националистов.
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В конце маршрута следования колонн — на Гоголевском бульваре — сотрудники МВД задержали еще восемь человек. В руках у некоторых из них был баннер «Объединяй ЛГБТ+ против репрессий». Участников акции доставили в ОВД «Арбат». По данным портала ОВД-инфо, среди них были пятеро несовершеннолетних, которых отпустили без составления протоколов спустя пять часов после задержания.
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На троих задержанных составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), их также отпустили из ОВД.
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Ежегодное антифашистское шествие в Москве традиционно посвящено памяти журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами по политическим мотивам в январе 2009 года. По оценке «Белого счетчика», в воскресном шествии приняли участие 1,3 тыс. человек.
Как проходила акция, смотрите в фоторепортаже «Новой».
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Владимир Путин раскритиковал советскую практику пожизненного пребывания лидеров страны у власти
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На встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге в субботу, 18 января, Путин высказался против практики 1980-х гг., «когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».
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Так президент ответил на предложение одного из ветеранов законодательно отказаться от конкретных сроков пребывания главы государства на посту.
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Ранее Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию, в том числе, закрепить в законе роль и статус Госсовета — на данный момент совещательного органа.
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Некоторые эксперты полагают, что новую структуру Путин может возглавить сам, заняв невыборную должность и продолжая оказывать влияние на российскую политику в новой роли.
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До этого на ежегодной пресс-конференции Путин предлагал убрать из конституционной статьи об ограничении сроков президентской власти слово «подряд».
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Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл откажутся от титулов Его и Ее Высочеств уже этой весной
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Пара заявила о своем желании перестать быть частью королевской семьи еще в начале января. Теперь в Букингемском дворце официально определили порядок предоставления им финансовой независимости.
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С весны супруги откажутся от использования титулов Его и Ее Высочеств, а также больше не будут исполнять официальные обязанности членов монаршей фамилии и получать за это деньги.
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При этом они намерены сохранять титулы герцога и герцогини Сассекских и распределять свое время между Великобританией и Северной Америкой.
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Чета также вернет в бюджет 2,4 млн фунтов (более 3 млн долларов), потраченных на ремонт коттеджа Фрогмор-хаус, который им подарила Елизавета II.
Подготовил Никита Кондратьев, «Новая»