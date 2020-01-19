«Чтобы к людям относились по-человечески»

Журналистка Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были убиты 11 лет назад. 19 января 2009 года в них стреляли неонацисты в центре Москвы, на Пречистенке. Станислав скончался на месте от выстрела в голову, за жизнь Насти еще боролись врачи. Сегодня через московскую новогоднюю иллюминацию, огибая шары, елки и статуи, в их память прошла огромная колонна людей. В арках и коридорах из кричаще-ярких лампочек доносились страшные слова: «пытки», «репрессии», «убийства». А еще «они должны были жить». Даже те, кто шел по своим делам по тротуарам рядом, на несколько секунд останавливались.

Судя по плакатам и баннерам, тематика мероприятия сегодня была довольно разнообразной. За пару дней до акции были предположения, что за несогласованную с властями повестку на марше — последуют задержания. Сотрудники полиции приходили домой к муниципальному депутату Юлии Галяминой и вручили ей предостережение о недопустимости проведения несанкционированного мероприятия — Галямина призывала выйти на акцию, чтобы в том числе выступить против недавно анонсированных президентом поправок в текст Конституции. Политик также заявила, что выход на марш станет «началом гражданской кампании».

— Дело в том, что кроме традиционной повестки сегодня возникает тема смены Конституции и государственного переворота, — рассказала Галямина перед началом шествия, — Тот государственный переворот, который происходит в России, это репрессии против всего российского народа.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Тонкая книжечка Конституции сегодня была в руках у многих участников марша. А вот помимо нее были и такие плакаты: «Строй женское движение против патриархата, ксенофобии и капитализма», «Против строительства на радиоактивном могильнике» (против строительства московского шоссе на могильнике ядерных отходов), «Мы все в Сети», «Свободу герою Андрею Баршаю» (обвиняемому по «московскому делу).

— Сегодня людей в России не уважают, их не слышат и не хотят слышать, — объясняет такое разнообразие лозунгов участница акции памяти Елена, она пришла с мужем, в руках у нее красные гвоздики и Конституция, — Уже совсем молодые мальчики сидят в тюрьме. Их хотят посадить на 10, даже 18 лет (имеются в виду фигуранты дела «Сети»* — Ред.), как это может быть? Я выхожу, потому что хочу, чтобы власть видела, что на ее абсолютно беззаконные действия есть реакция общества. Я знаю, что им все равно и на нас, и на всех этих людей (Елена кивает в сторону портретов политзаключенных). Но чтобы не допустить большего ужаса,

они должны увидеть: общество не проглатывает все, что ему впихивают.

«Я просто для себя выхожу, — говорит Борис Николаевич, пожилой мужчина с портретами Стаса и Насти в руках. — Я уже ничего не жду от этой власти. Я не верю, что им есть до нас дело. Скоро в Конституции впишут, что у гражданина России нет прав».

— А зачем для себя выходить? — спрашивают рядом.

— Я себя гражданином считаю. Они не считают, а я считаю.

«Белый счетчик» тем временем сообщил о том, что рамки прошли более 1400 человек. Участники шествия высказывали предположения, что «дело в Конституции» (анонсированных поправках) и «движухе лета» и что поэтому людей больше, чем обычно. Портреты Насти и Стаса, а также плакаты в защиту тех, кто подвергается политическому преследованию сегодня в России несли правозащитник Лев Пономарев, бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, муниципальные депутаты и еще несколько сотен людей.

«Матери против политических репрессий» на шествии 19 января. Фото: facebook.com

Отдельной группой в шествии приняли участие «Матери против политических репрессий». Они выразили солидарность главной повестке мероприятия, а также выступили с лозунгами за освобождение политзаключенных, против репрессий, пыток, фабрикаций уголовных дел. Движение использовало собственную символику - ленты и платки в черный горошек. Движение объединило матерей и родственников осужденных по московскому делу, по делу Хизб-ут-Тахрир (организации, запрещенной в РФ. — Ред.), «Нового величия», «Сети».

По данным ОВД-Инфо, на сегодняшней санкционированной акции задержали, как минимум, 10 человек. Еще на рамках — активиста Константина Фокина. Как рассказали свидетели задержания — Фокин сидел на асфальте и держал плакат «Путин, уходи». Мужчину вынесли через рамки за руки и ноги. Уже из ОВД Фокин сообщил, что его обвиняют в неисполнении требования полицейского «встать с асфальта и проследовать с ним для разбирательства». Затем по ходу движения было несколько «забегов» со стороны сотрудников полиции к участникам шествия — таким образом, проводя экстренные беседы, они пресекали не соответствующие заявленной теме акции лозунги. В итоге, по сообщению ОВД-Инфо, среди задержанных оказалось пятеро несовершеннолетних. Некоторые из них несли плакаты против преследования ЛГБТ-активистов.

Уже возле входа на станцию метро «Кропоткинская» только на глазах корреспондента «Новой» были задержаны двое мужчин, которых участники шествия назвали «провокаторами». Свидетели задержания рассказали, что они кричали лозунги националистов.

Пройдя весь маршрут от Новопушкинского сквера до Пречистенки, места убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, участники шествия дошли до мемориала, чтобы поставить свечи и лампады рядом с огромными букетами красных роз и гвоздик — напротив многочисленных портретов Стаса и Насти.

— Станислав и Анастасия боролись за то, чтобы к людям, непохожим, особенным, тем, которые в меньшинстве — относились по-человечески, — говорит рядом женщина с плакатом «Солидарность — наша защита», — Чтобы ко всем людям, каких бы взглядов они ни придерживались, относились по-человечески. Пока в России все еще нужно выходить и об этом напоминать.

*«Сеть» — запрещенная в РФ организация.