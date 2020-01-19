Шествие памяти Маркелова и Бабуровой в Москве. Фотографии

18 января в Москве состоялось ежегодное шествие памяти журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 года. Участники акции также выразили протест против сегодняшнего преследования политических активистов, пыток и репрессий. По оценке «Белого счетчика», в согласованной акции приняли участие 1,3 тысячи человек.

Участники акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой перед её началом. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Задержание активиста Константина Фокина перед началом акции. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Бывший фигурант «Московского дела» Владислав Барабанов с плакатом в поддержку фигурантов дела «Сети»* на шествии. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Участники шествия проходят мимо праздничных украшений на Тверском бульваре. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Колона представителей Левого блока. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Гоголевский бульвар. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Задержание у Кропоткинской. Всего было задержано как минимум 10 человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Фигурант «Болотного дела» Алексей Гаскаров. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Возложение цветов на Пречистенке, где были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» *«Сеть» — запрещенная в РФ организация.