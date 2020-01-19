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Шествие памяти Маркелова и Бабуровой в Москве. Фотографии
В согласованной акции 19 января приняли участие 1,3 тысячи человек
Влад Докшинфотокорреспондент
18 января в Москве состоялось ежегодное шествие памяти журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 года. Участники акции также выразили протест против сегодняшнего преследования политических активистов, пыток и репрессий. По оценке «Белого счетчика», в согласованной акции приняли участие 1,3 тысячи человек.