«Он что показал? Что государство может быть гуманным»

От редакции Мы не ожидали, обратившись к Соучастникам и читателям с предложением отправить свои поздравления Михаилу Горбачеву, такого количества писем. И электронных, и на бумаге. Я передал, как и обещал, свежую почту Михаилу Сергеевичу из рук в руки. Он читал ваши строки вслух, пробуя их на язык, перечитывал, иногда зачем-то тер глаза и снова читал. Это был редкий момент в его огромной трудной, масштабной жизни, когда ему открыто признавались в любви. Я сидел в палате рядом и думал: может не так уж Горбачев и прав в своей трудной мысли, что «счастливых реформаторов не бывает». Дмитрий Муратов

Филиппенко Александр Георгиевич , народный артист России:

«Вы дали возможность людям осуществиться. И мне тоже. Вы дали счастье.

Ваш Александр Филиппенко».

Александров Михаил , преподаватель РАНХиГС (Москва), соучастник «Новой»:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!

Слово «уважаемый» здесь не просто форма обращения, а дань глубокой признательности Вам:

за мужество, которое Вы проявили в перестройку, пытаясь привить нам Новое Мышление после 70 лет извращенного мироощущения и идеологических предрассудков;

за отчаянное желание спасти СССР, про которое «забыли» вещатели с госканалов, ГД и СФ, закрыв глаза на события в Грузии, Азербайджане, Литве, предшествовавшие Беловежским соглашениям;

за верность идее и твердость позиции в годы после Вашего Президентства: Вы не обращали внимания на уколы пигмеев, что за хорошие Государственные деньги поминали Вас недобрым словом.

Увы, пока мы (не все, но большинство) оказались плохими учениками тех уроков, которые Вы преподали нам в перестройку. Новое Мышление, связанное с гласностью и уважением интересов противоположной стороны, пока не затронуло в решающей мере электорат, формирующий власть. Но, слава богу, Вы живы и здоровы и самим своим присутствием даете надежду на возможность ухода от авторитаризма и репрессий, что сейчас определяют во многом облик нашей страны.

В список Великих людей ХХ века Вы войдете как Великий реформатор страны, ранее называвшейся СССР и называемой сейчас Россия.

Здоровья и долгих лет жизни!

Спасибо Вам!»

Арцибасов Андрей , предприниматель, 48 лет:

«Несмотря на видимую человечность и мягкость натуры, Вы являетесь примером мужественности честного человека; человека, сохранившего свое лицо (не только человека, но и политика) при общей победе политического лицемерия. Спасибо, что не меняли свои убеждения и отстаивали право человека на жизнь и справедливость как важнейшую функцию государства. С днем рождения! Оставайтесь счастливым!»

Рубинштейн Людмила:

«Спасибо, Михаил Сергеевич! Вы дали надежду! И, пожалуйста, не болейте.

С уважением, Рубинштейн Людмила».

Осокина Елена:

«Передайте Михаилу Сергеевичу, что все не зря. И пусть почаще будет повод улыбнуться.

Спасибо за все».

Литвинов Алексей:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!

Примите самые теплые пожелания сил, хорошего настроения и здоровья из небольшого города Тихвина от нашей семьи. Мы с моей Олей переживали с Вами и Россией все те приключения, что случились за последние десять, двадцать, тридцать… и даже немного больше лет. Сожалеем, что один злобный персонаж смог за последние двадцать лет завернуть салазки России.​​​​​​

„ Признательны Вам больше всего, пожалуй, за то, что Вы смогли вынести тяжесть власти, за то, что не сломались под этой ношей.

Немного в России есть на всех уровнях власти людей, которые добровольно могут оторвать свой зад от нагретого местечка. И все же они есть!

Бесконечно благодарим Вас за то, что вы смогли открыть окно воздуху свободы.

​​Будьте здоровы!»

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Максимова Екатерина:

«Благодарность Михаилу Сергеевичу становится все больше и больше с течением времени — за то, что имел смелость начать новое, неизвестное; за то, что не ставил себя превыше всего; за то, что не начал ни одной войны!

Пока никто не повторил ничего из этого. Спасибо ему большое и от души!

С уважением, Екатерина».

Александрова Татьяна:

«Передайте Михаилу Сергеевичу, что мы его любим и всегда помним. Я выросла в перестроечное время, в 1985-м мне было 10 лет, поэтому мое взросление пришлось на период свободы слова, демократических преобразований в нашей стране и окончания холодной войны. Я сейчас с теплотой в сердце вспоминаю это время, наши детские души не были отравлены пропагандой и ненавистью к западным странам. Напротив, мы учились налаживать мосты и понимать друг друга. Это был очень короткий период, но для меня он был очень значимым, так как именно тогда я формировалась как личность.Сейчас я преподаватель английского языка. Благодаря окончанию холодной войны английский язык стал для нас не просто набором текстов в учебниках, а живым инструментом общения с нашими зарубежными друзьями, которые, как оказалось, были не монстрами, а живыми людьми, любящими поэзию, музыку, кино. Сегодня можно просто общаться, и в этом очень большая заслуга Михаила Сергеевича.

„ Передайте Михаилу Сергеевичу, что его миротворчество было очень важной миссией, которую, может быть, не все могут оценить,

но миротворцев ничтожно мало на нашей планете, и человечество нуждается в них.

«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся».

С уважением, Татьяна Александрова, Саратов».

Нурписова Рамиля:

«Пожелайте от нас Михаилу Сергеевичу крепкого здоровья и светлого ума. Поблагодарите за его смелость, честность. Как его не убили и не отравили? (Ах да, тогда еще наш настоящий Типун был еще цыпленком.) Наверное, члены КПСС были более человечными. Страшно сегодня жить, странно за страну, детей. Всем здоровья!!! Спасибо!»

Виктор:

«Здравствуйте! А еще была гласность. Спасибо. Здоровья!

С уважением, Виктор».

Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

Качура Ирина:

«Передайте, пожалуйста, Михаилу Сергеевичу мои слова поддержки и уважения за то, что он единственный из всех «правителей страны» смог отказаться от власти ради демократических принципов и продемонстрировать возможность существования в нашей стране демократических ценностей: свободы слова, права, человека. Можно представить, как власть, устроенная в нашей стране, развращает. Наличием всевозможных льгот, защиты, денег, возможностей… Никто за весь период новейшей истории страны не смог сам отказаться от этой «кормушки»… А он смог. Тем, что, осознавая последствия развития демократических процессов в стране, которые могут привести к его отстранению, начал такие процессы, продолжал их и не препятствовал им… В этом, я считаю, и заключается доблесть. В этом, на мой взгляд, и проявляется предназначение лидера — служить народу на его благо. Это — моя позиция вот уже много-много лет.

С пожеланиями здоровья и крепости духа, Качура Ирина Сергеевна».

Georgy Zakharov:

«Передайте, пожалуйста, низкий поклон Михаилу Сергеевичу за тот шанс, который он дал миллионам людей и мне лично в 80-х годах проснуться и увидеть мир другими глазами. Те шесть лет — бесценный вклад в историю страны, редкая и ярчайшая звезда на темном небосводе российской истории. Здоровья и душевной гармонии Михаилу Сергеевичу.

Спасибо.

Георгий Захаров».

Муратова Анжелика:

«Поблагодарите Михаила Сергеевича за свободу и честность, которые он подарил своей стране, за смелость, что решился на то, чтобы подарить своей стране свободу и честность.

С уважением, Анжелика».

Круглякова Марина:

«Мои искренние поздравления Михаилу Сергеевичу!

Конечно же, в первую очередь пожелания здоровья.

А еще спасибо, спасибо за то, что многим людям довелось увидеть, что наша страна может меняться и в лучшую сторону. Без этого сейчас было бы совсем тяжко, а так надежда сохраняется. Спасибо Вам за это.

С уважением, Марина Круглякова».

Vladimir Slobodinskiy:

«Михаил Сергеевич!

Вы — добрая часть из того немного хорошего, что было со мной в мои двадцать пять лет. С юбилеем!

С уважением, Владимир Слободинский».

Фото: РИА Новости

Ирина Владимировна:

«Передайте Михаилу Сергеевичу спасибо за мораторий — не верилось, когда он это сделал. Войны считаю неизбежностью человеческой природы, тем ценнее его шаг к примирению мировых держав».

Алмазов Михаил , учитель физики:

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Пусть здоровье Вас не подводит!

Огромное спасибо Вам за то, что Вы сделали для нашей страны, для всего Советского Союза! За то, что Вы дали возможность узнать Правду, попытаться народам самим определить путь своего дальнейшего развития!

Алмазов Михаил Юрьевич 1966 года рождения».

Белоиван Лора:

«Дорогой Михаил Сергеевич! Долгих вам лет и здоровья. Я вам очень благодарна за то, что вы сделали. Особенно за отмену 6-й статьи. Я помню горестную физиономию помполита на ледоколе — он больше ничего не решал. Это было счастье. Мы все, весь плавсостав пароходства, страшно зависели от помполитов, их докладные записки — «портянки» — могли перечеркнуть всю карьеру моряка, и он бы годами не вылезал из каботажных рейсов — просто потому, что не угодил помполиту. Мне было 22, и вы подарили мне чувство свободы.

А еще до этого, в Гонконге, в 87-м году продавец мороженого, индиец, выдавая мне манговый пломбир и сдачу, приговаривал: «Горбачьов! Пер-р-р-р-рестройка! Харашо».

Спасибо вам.

Лора Белоиван, Владивосток».

Латкин Константин , предприниматель, к. э. н.:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!

Поздравляю Вас с Вашим юбилеем. Здоровья Вам и долголетия. Большое спасибо за все, что Вы сделали!

Я 1968 года рождения. Как раз, когда Вы возглавили КПСС, я поступил в Московский физико-технический институт. Будучи студентом, я прекрасно помню, как Вы убеждали людей слушать и прислушиваться друг к другу, учитывать и уважать разные мнения (Ваш знаменитый плюрализм), проводили политику добрососедства со всеми странами. По-моему, это и стало основой тех позитивных перемен в нашем обществе, которые группировка Путина пытается свернуть уже несколько лет.

С уважением, Латкин Константин Александрович».

Макушева Людмила:

«Дорогой Михаил Сергеевич!

Разрешите от всей души поздравить Вас с юбилеем!

Мы всегда будем благодарны Вам за бесценный дар свободы.

„ Только советские люди, многие годы жившие в СССР, могут оценить, что благодаря Вам стране был открыт путь новых возможностей, человеческих ценностей, совершенно новый мир.

И понять, как непросто было Вам преодолеть сопротивление партийно-государственной машины, казавшейся несокрушимой.

Этот дар навсегда с нами. Мы не должны его потерять, как ни тяжелы сегодняшние обстоятельства.

Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни.

С искренним уважением, Людмила и Сергей Макушевы».

Фото: РИА Новости

Рыжкова Дарья , журналист:

«С днем рождения, дорогой Михаил Сергеевич!

Позволю себе так к Вам обращаться, потому что Вы мне очень дороги!

Вы изменили жизнь страны, Вы изменили мою жизнь и жизнь моих близких. Счастлива, что мне удалось лично с Вами пообщаться во время нескольких интервью, не каждому выпадает такое, буду помнить эти встречи всегда.

Восхищаюсь Вашим мужеством, понимаю, что весь путь был очень непростым и в самом начале, и теперь. Обнимаю крепко, благодарю и желаю здоровья!

Ужасно рада, что можно поздравить Вас вместе с «Новой газетой», это очень важно для нас.

С громадным уважением, Дарья Рыжкова».

E.B. Alexandrov :

«Передайте, пожалуйста, пожелание здоровья и поклон Михаилу Сергеевичу, которому мы с женой безмерно благодарны за предпринятые им эпохальные перемены в жизни России.

Александров Евгений Борисович, председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Моей жене довелось видеть Горбачева на похоронах Раисы Максимовны, и она была глубоко растрогана горем Горбачева».

Никитина Надежда:

«Передайте, пожалуйста, глубокую признательность (что даже в ничтожной мере не передает истинные чувства к этому человечищу)».

Кирсанов Владимир:

«Уважаемый Михаил Сергеевич, сердечно поздравляем Вас с юбилеем! От души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

„ Большое Вам спасибо за несколько лет свободы, которую нынешняя власть практически полностью отняла при слабом сопротивлении общества.

Лишь очень немногие пытаются защитить свободу и человеческое достоинство, а их жестоко и мерзко преследуют, сажают по нелепым вновь сочиненным уголовным статьям и даже убивают. Конституция перестала быть законом. Телевизор успешно зомбирует людей и пока побеждает.

Нам есть что вспомнить (мы даже родились при Сталине). Но вторая половина 80-х для нас была светом надежды! Это прекрасно, когда есть надежда! Увы, сейчас мрачное время. Но будем надеяться на лучшее и по мере возможности помогать ему прийти.

С глубоким уважением к Вам пенсионеры, бывшие научные сотрудники ЦНИИ бумаги (к сожалению, практически умершего) Кирсановы Владимир Анатольевич и Любовь Дмитриевна.

Нечаева Галина, преподаватель вуза:

«Спасибо «Новой газете» за разрешение поздравить Вас с днем рождения, Михаил Сергеевич.

Спасибо Вам за подаренную стране возможность стать свободной и начать строить новую жизнь.

Да, мы не сумели осуществить собственную вековечную мечту. Но верьте: Ваши усилия по-настоящему оценят новые поколения, и Россией, которую Вы и все мы хотели бы видеть, можно будет гордиться.

С глубоким уважением, Галина Нечаева».

Кузьмичев Евгений:

«Пожалуйста, передайте Михаилу Сергеевичу самые теплые слова поддержки и благодарности. Наше счастье (не всем очевидное), что у нас был и ТАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ! Мы помним Его, помним Раису Максимовну (светлая Ей память), любим их обоих и желаем мира, счастья и процветания их семье. Михаилу Сергеевичу здоровья и мира в душе. СПАСИБО!!!»

Шаховец Сергей:

«Передайте, пожалуйста, большое спасибо М.С. Горбачеву за свободу для людей, большинство из которых, к сожалению, ее не ценили и профукали даже не за 30 сребреников, а по дури и лени. Пожелайте ему прожить в здравии до 100 лет. Спросите, пожалуйста (если будет возможно и уместно), что помешало М.С. арестовать в Беловежской пуще Ельцина, Кравчука и Шушкевича как заговорщиков и предателей, де-юре разрушивших страну. Закон СССР позволял (и думаю, даже обязывал) это сделать?

С уважением, Сергей Евгеньевич Шаховец».

Фото: Мусаэльян Владимир, Чумичев Александр / Фотохроника ТАСС

Oleg Feldman :

«Пожалуйста, передайте Михаилу Сергеевичу пожелания здоровья и долгих лет жизни. И еще: что бы кто ни говорил из любых побуждений, огромное количество людей благодарно Михаилу Сергеевичу за ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ — свободно жить, свободно передвигаться, свободно думать, отвечать за себя. И не столь важны его мотивации и причины, совпало ли с задуманным или нет, намеренно или случайно, важно то, что мы этим воспользовались, и важно то, что понимаем, что без него этого бы не было. И хотелось бы, чтобы он знал о нашей благодарности ему.

Еще раз — здоровья Михаилу Сергеевичу!

С уважением, Олег Фельдман».

Канев Володя:

«Передайте Михаилу Сергеевичу СПАСИБО! Благодаря ему я стал Человеком».

zaoalex:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!

Сердечно поздравляю с днем рождения.

Очень, очень рад, что Вы родились и в нужное время сыграли такую огромную, прогрессивную роль в жизни планеты, страны, моей семьи!

Я, как и многие другие, сумел воспользоваться теми свободами, которые Вы провозгласили: свободой передвижения, предпринимательства, свободой информации.

Гласность, о которой мечтали еще Герцен и Чаадаев, а принесли Вы, осталась в нашей стране.

Низкий Вам поклон и за это.

Желаю вам бодрого настроения, счастливых лет в кругу семьи, желаю пережить президента.

Заозерский Алексей Юрьевич, Санкт-Петербург».

Александр Любимов , журналист:

«Дорогой Михаил Сергеевич!

Весной особо чувствуется, что Ваше дело с годами обретает все больше сторонников. С толпой говорить нет смысла, а людей думающих становится больше. И они начинают разбираться в хитросплетениях большой политики 80-90 г.г. В том, как огромная бесчеловечная машина мирового коммунизма была аккуратно размонтирована, как исчез страх ядерной войны, как люди во многих странах мира начали жить радостной и свободной жизнью. Надеюсь, Ваш политический талант и человеческий масштаб будут востребованы и в эпоху нынешнего декаданса.

Спасибо, спасибо, спасибо!!! Здоровья, здоровья, здоровья. Саша Любимов»

Мартынов Сергей:

„ «Передайте, пожалуйста, что я благодарен Михаилу Сергеевичу за тот воздух свободы, которым были пропитаны времена перестройки, за то, что я, будучи пацаном-десятиклассником, узнал, как можно жить,

не боясь своих взглядов и убеждений, что можно отстаивать свою точку зрения. Я узнал, что СССР — это не территория угрюмых людей, огороженная колючей проволокой от остального Мира. Здоровья!»

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

Шафаренко Елена:

«Глубокоуважаемый, дорогой и очень любимый Михаил Сергеевич!

Поздравляю Вас с юбилеем и желаю всего, что обычно: счастья, здоровья, хорошего настроения и любимых близких людей рядом.

До сих пор сожалею, что много лет назад, простояв в Доме книги несколько часов в очереди, чтоб получить автограф на Вашей книге, я так и не смогла выразить Вам свою признательность.

Лично я очень благодарна Вам даже за антиалкогольную кампанию — перестали пить на работе, стало возможно дышать в транспорте не обычным перегаром, а приличным воздухом. А сколько вкусных и недорогих сиропов появилось в продаже! Вырубали же виноградники в соответствии с появившейся тогда поговоркой «Заставь дурака Богу молиться, он и пол прошибет». Лучше бы они лбы расшибали…

Уверена, что есть миллионы людей, которые не могут или не умеют выразить Вам свои чувства: уважение, любовь, благодарность за то, что Вы сделали для нашей страны и для всего мира.

Спасибо Вам за все, что Вы сделали и пытались сделать».

Поляков Петр , физик, редактор, переводчик:

«Два года назад, когда вы предлагали «соучастникам» поздравить Михаила Сергеевича с 88-летием, я написал пространное письмо, но, кажется, так и не отправил. Именно из-за объема. Думаю, слишком многие поздравляют, и прочесть столько никому не под силу. Поэтому просто приплюсуйте мое поздравление и пожелание здоровья к общим поздравлениям и пожеланиям.

„ На мой взгляд, Михаил Сергеевич — единственный из главных руководителей СССР, достойный уважения даже со стороны антисоветчиков, к коим я себя причисляю.

После упразднения СССР он себя тоже не уронил.

С уважением, Петр Поляков, 62 года».

Кувакин Валерий Александрович , засл. проф. МГУ, экс-президент РГО:

«Я горжусь тем, что являюсь современником Михаила Сергеевича Горбачева. Как первый президент Российского гуманистического общества имел счастливую возможность подарить ему изданную РГО книгу «Человечность человека. Основы современного гуманизма». Михаил Сергеевич истинный гуманист России. Пожелайте ему доброго здоровья. Он очень нужен России, переживающей тяжелые времена освобождения от авторитаризма».

Романова Елена:

«Спасибо, Михаил Сергеевич, что показали миру живую страну, которую Вы и разбудили от беспробудного сна. Здоровья Вам!»

arsbars:

«Дорогой Михаил Сергеевич!

Большое спасибо за то, что доказали возможность перемен в ситуации, когда на них уже и не надеешься.

За Ваше мужество, за любовь к стране, за смелость, за нежность и взаимоуважение в отношениях с Раисой Максимовной.

За то, что подарили надежду, искренне хотели лучшего будущего для нашей родины и старались сделать все для его достижения.

Благодарна судьбе за то, что в моей жизни были годы перестройки. За то, что они принесли новые знания, открыли совершенно иные перспективы, дали толчок к осмыслению истории страны и изменили нас навсегда. Во всяком случае, мое поколение — это внутренне свободные люди.

Желаю сил, терпения и бодрости духа.

Новгородских Елена Викторовна, 50 лет, Санкт-Петербург».

Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр / Фотохроника ТАСС

Dmitriy Voloschenko:

«Передайте, пожалуйста, Михаилу Сергеевичу огромное спасибо, за то, что он Человек, за то, что он президент, за которого не стыдно.

P. S. Спасибо вам за такую возможность».

Пономарева Елена:

Уважаемый Михаил Сергеевич! Сердечно поздравляю Вас с такой весомой датой — 90 лет!!! Видимо, Вы очень любите жизнь, и в этой любви есть благодарность Богу!

Я оканчивала школу, когда Вы стали главой государства и захотели влить новое вино в старые меха! Ваша открытость, человечность и энергичность были свежим ветром в затхлом помещении!

Спасибо Вам за ту надежду, которую Вы олицетворяли!

В нашей истории Вы будете началом нового пути, а время все расставит на свои места. Здоровья Вам и всем Вашим близким.

С уважением, Елена Альбертовна Пономарева».

Dr. . Ibolit:

«Здравствуйте, уважаемый Михаил Сергеевич!

Прежде всего еще раз здравствуйте, будьте здоровы! Поздравляю Вас с таким серьезным юбилеем и желаю Вам еще многих и многих лет жизни!

В 1985 году, когда, во многом благодаря Вам, началась эта глобальная реконструкция всей жизни страны — перестройка, мне было только 37 лет (сейчас, наоборот, 73). И теперь, анализируя все прошедшее, читая рассуждающих и осуждающих Вас «умников», понимаешь, какую огромную махину предстояло сдвинуть, развернуть чуть ли не на 180 градусов; понимаешь, что шли практически по целине, по неизведанному пути; понимаешь, что вряд ли нашелся бы кто-нибудь еще на высоком уровне, кто смог бы осмелиться и взяться за решение этой небывалой исторической задачи, кто смог бы избежать противостояния, кровопролития в той очень непростой ситуации. При этом понимаешь Ваше желание остаться верным той вере, тем идеалам — может быть, несбыточным, в чем-то романтическим, но ведь без светлой веры, без мечты в счастливое будущее нет настоящего человека, а есть только робот, запрограммированный исключительно на получение собственной выгоды.

Поэтому огромное Вам спасибо за Вашу работу, и еще раз желаю Вам скорейшего выздоровления.

С уважением, Ящук Семён Яковлевич».

Вольсон Жанна:

«Долгие лета!

Мы, корейцы СССР, благодарны Горбачеву, что поднял железный занавес. И теперь моя мама, родившаяся в Южной Корее, может счастливо стариться на земле предков. Жаль, папа не дожил…

А мы, потомки, можем свободно передвигаться, не согласовывая с парткомами, не проходя унизительные собеседования в горкомах-райкомах со всякими характеристиками.

За одно только это СПАСИБО».

Татьяна:

«Только пожелания здоровья, душевного покоя и близких рядом. Он был первым Гуманным правителем этой земли, не стал цепляться за власть, достойно ушел. Спасибо!»

Galina Saganenko:

«Дорогой Михаил Сергеевич! Я и мои единомышленники по-прежнему глубоко благодарны Вам за перестройку! Благодаря Вам сразу появилась масса свежего воздуха. Ваши инициативы всколыхнули ВЕСЬ МИР.

„ Если бы не Вы, то нашлось бы немало умников, которые хотели бы держать страну за закрытыми дверями и куражиться над народом, как некоторые сейчас это делают и все больше входят во вкус.

Не уверена, что мы бы имели интернет, ездили бы, как к себе на дачу, на научные конференции за рубеж, что можно было бы воочию увидеть, как живут люди во всем мире. Социологи были среди тех, кто получил массу возможностей.

Сейчас все возвращается на круги своя: заскорузлые идеи, люди опять вынуждены выживать, умные, инициативные люди уезжают из страны, ибо тут опять стало трудно самореализоваться. Возможности ездить на международные конференции обнулились — тревел-гранты отсутствуют, денег на экспериментальные проекты не выделяется и многое другое.

Еще раз огромное спасибо, дай вам еще многие годы жизни — вы заслужили на все это посмотреть своими глазами. А ведь все, что вы задумали, могло состояться!!! Еще раз Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Галина Саганенко, социолог, профессор, Санкт-Петербург».

Фото: РИА Новости

Бычков Сергей:

«Михаилу Сергеевичу искренние пожелания здоровья!

„ Он один из немногих, кто попытался объяснить миру, что можно жить без бряцания оружием! И не его вина, что мир этого не понял!

С уважением, Сергей Бычков».

Макарова Наталья:

«Михаил Сергеевич! Благодаря Вам мы увидели горизонт и светлое будущее. И еще стало легко дышать. Спасибо Вам за это. А еще спасибо за Раису Максимовну. Так здорово было видеть вас вместе!Желаю Вам здоровья и хорошего настроения. Наталья».

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Рыженко Геннадий:

«Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

Я рад, что в день Вашего юбилея могу высказать Вам слова глубочайшей признательности за то, что 43 года назад Вы круто переменили жизнь мелкого провинциального совслужащего и инвалида, инициировав демократические перемены в стране и открыв мне и тысячам людей с проблемами мобильности широкие возможности проявить себя в производстве и на общественном поприще и увидеть мир: уже в 1988 году при Вашей поддержке появилось Всероссийское общество инвалидов. А в декабре 1990 года Вы подписали Закон СССР «Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР» — это был прорыв!

Едва ли не самыми интересными и плодотворными были в моей жизни 1988–2001 годы, когда я был «предводителем инвалидов» Московской области. А сегодня я передаю Вам сердечный привет от небольшого коллектива сотрудников Музея истории нашего с Вами родного юридического факультета Московского университета, в котором имею счастье работать уже 18 лет.

С искренним уважением, выпускник юрфака МГУ 1976 г. Рыженко Геннадий Николаевич».

Anna Majanz:

«Дорогой Михаил Сергеевич! Поздравляю с юбилеем! Дай Бог Вам побольше здоровья и сил еще на многая лета!

Хорошо помню удивительное время перестройки и благодарна Вам за понимание ее необходимости и за подвиг, который Вы совершили. Это и Ваш личный подвиг в буквальном смысле слова, потому что Вы сами подвинулись и дали возможность появиться на исторической сцене многим замечательным личностям, начиная с Андрея Дмитриевича Сахарова. И Вы сдвинул с точки замерзания глыбу нашей страны. Сдвинуть такую глыбу — нелегкая работа! Но я тогда была значительно моложе (сейчас 80). Мне казалось, что все меняется слишком медленно, и я, честно говоря, была Вами недовольна. Сейчас все смотрится по-другому.

Я сама тогда резко поменяла свою жизнь и с головой ушла в демократическое движение. Но довольно скоро поняла, что на самом деле главное происходит не на внешнем уровне, не в кипучей деятельности, а в сердце человека. А в этом кипящем, бурлящем котле так много старых, как мир, искушений, что некоторые из тех, с кем мы вместе начинали, не устояли. Увы! Это очень печально.

Но не будем больше о печальном, а вспомним еще и о том, как Вы красиво ушли! И теперь благодаря Вам у нас есть образец не только большого политика, но политика-человека, который не цепляется за власть! Это дорого стоит! Правда, почему-то никто не вдохновляется этим примером. Многие, наверное, уверены: «Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня».

Спасибо Вам снова и снова, Михаил Сергеевич!!!»

Nina Podlesnaya:

«Михаилу Сергеевичу пожелания здоровья!

1985 год в моей жизни счастливый по двум причинам: я приветствовала избрание Горбачева Генеральным секретарем и в том же году вышла замуж по большой любви. Мужа звали Михаилом. Мой непосредственный руководитель на работе был хороший человек Михаил. Так что три Михаила всегда в моем сердце».

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Уринсон Яков:

«Михаил Сергеевич проложил нам дорогу к свободе. Идем мы по ней как обычно: шаг вперед, два назад. Дай Бог ему здоровья и благополучия!

Я. Уринсон».

Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

Севрюков Борис:

«Хорошая идея — поддержать Михаила Сергеевича прямым контактом с людьми, на судьбы и надежды которых он радикально повлиял!

Уважаемый Михаил Сергеевич! С днем рождения!

Сегодня очевидно, какую глубокую мысль и надежду несли перемены, начатые Вами. Они не могли реализоваться в близкой перспективе, но я был готов (говорю о себе, но, поверьте, нас много!) пройти отмеренный историей путь неизбежных преобразований и испытаний к разумному устройству мира и Родины.

Могу Вам признаться, что, вдохновленный динамикой перелома, начатого перестройкой, пониманием масштаба необходимых перемен, я вступил (в 45-то лет!) в КПСС — возможный организационный движитель переустройства («идеология» партийная, понятная смолоду, не в счет). Увы, не удалось — ни Вам, ни нам…

Однако главное все-таки свершилось: «процесс пошел!» в головах. И этого История не забудет, а люди будут ценить тем больше, чем дальше мы будем отклоняться от разумного курса перемен.

Спасибо Вам за труд, смелость и мудрость».

Аврамчик Александр Николаевич:

«Дорогой Михаил Сергеевич!

Вы изменили сознание людей нашей огромной страны. И этого уже никто у нас не отнимет. Перестройка и Новое мышление, пусть и прерванное на небольшой исторический период, остается для нас той путеводной звездой, которая указывает лично для меня и, надеюсь, моих единомышленников верный вектор общественного развития. Правовое государство, социальная ответственность, гласность и демократия, честное признание ошибок и преступлений государства перед людьми и многое другое стали для нас не оборотами речи, а теми реальными целями, к которым надо стремиться. Эти цели могут быть осмеяны демагогами от политики, утверждающими, что «политика — грязное дело». Но пока у людей в их сознании эти цели сохранились, наша страна, я уверен, обязательно станет демократическим и правовым государством.

В год, когда началась перестройка, мне было 32 года, сейчас мне исполнилось 68. Жизненный опыт подсказывает, что легких и прямых путей в развитии не бывает. Но, несмотря на все турбулентные завихрения в развитии страны и мира, семена, брошенные перестройкой, дали и будут давать замечательные всходы.

В ваш День рождения я присоединяюсь к вашим друзьям и единомышленникам и хочу выпить за ваше здоровье и за здоровое будущее нашей страны!

С глубоким уважением, житель г. Томска Аврамчик Александр Николаевич».

Дашкова Лариса:

«Желаю бодрости духовной и физической. Я из Екб. Сегодня поговорю с сыновьями-подростками о периоде перестройки, как его помню. В августе 91-го мне было 19. Магия чисел))) Ничего не понимала. Стараюсь сегодня адекватно «видеть и слышать» происходящее».

Шкуренок Наталья:

«Обнимите Михаила Сергеевича покрепче —

„ он самый замечательный кусочек нашей российской истории за последние 100 лет!!! Он подарил нам свободу. А уж как мы ею распорядились…. как смогли.

Здоровья ему и душевного тепла! И скажите, что он не один, у него большая компания поклонников!!!»

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Alexey Pogarskiy:

«Пожалуйста, передайте Михаилу Сергеевичу огромную благодарность и пожелания крепчайшего здоровья! Он, безусловно, один из самых великих людей 20-го столетия. Очень круто, что он по-прежнему с нами!!! :)) Он сам, наверно, сказал бы, что у него не все получилось так, как он бы хотел. Но то, что он смог сделать, точно стоило того! Он молодец, спасибо еще раз ему!!!

Алексей Погарский, звукорежиссер, Москва».

Тумашкова Наталья:

«Передайте: пусть будет здоров — назло им и на радость нам! И спасибо ему — всегда!»

Фишкис Вячеслав:

«Передайте господину Горбачеву наши пожелания здоровья. Он один из немногих исторических личностей в России, который изменил ход истории, предоставив русскому народу свободу, которой русский народ не привык пользоваться. Личность Горбачева вызывает восхищение и надежду на то, что в России могут появиться нормальные лидеры.

Вячеслав Фишкис, Наталья Казанцева».

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

Tatiana Dymova:

«Передайте, пожалуйста, наши поздравления и пожелания крепкого здоровья Михаилу Сергеевичу! И скажите, что он едва ли не самое лучшее, что случилось со страной на нашем веку!

Татьяна и Дмитрий Дымовы».

Пахомов Михаил:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!

Я думаю, что все здравомыслящие люди, и не только в нашей стране, относятся к Вам с огромным уважением и желают здоровья и всего, что мог бы пожелать себе человек с Вашим жизненным опытом. И чтобы страна, для которой Вы столько сделали, когда-нибудь наконец стала страной для людей.

А лично мне Вы преподнесли неоценимый подарок — для меня открылся большой мир и люди разных наций и культур, а о такой возможности я в свои первые лет 30 даже не задумывался. И одним из таких открытий 30 лет назад было знакомство с профессором Университета штата Нью-Йорк Питером Хэре. Питер был (к сожалению, его давно нет с нами) человеком редкой культуры, ума и знаний. Он говорил, что схлынет пена и пройдет еще немало лет, прежде чем будущие поколения смогут по достоинству оценить Горбачева.

Как я его сейчас понимаю! Спасибо Вам за все.

Михаил Пахомов, Екатеринбург».

Дроздов Дмитрий:

«Уважаемый Михаил Сергеевич, поздравляю Вас с почтенной датой! Я был свидетелем смены глав нашего государства от Сталина до нынешнего. Мое мнение, что Вы единственный из всех, кто смог бы вывести нашу страну на путь демократического развития, благодаря вашим личным качествам. Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни.

С глубоким уважением, Д. Дроздов».

ferlix2@yandex.ru:

«Прошу вас передать Михаилу Сергеевичу, конечно же, пожелания здоровья, а еще терпения и силы духа.

Страшно, наверное, в его возрасте слышать или читать о себе несправедливые и оскорбительные слова. Верю, что Михаил Сергеевич выше этой возни вокруг его имени. Время все расставит по своим местам. Заслуги будут вознаграждены благодарной памятью, а ошибки проанализированы и прощены. Жалко только, что Михаил Сергеевич может об этом не узнать.

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Многовековая фраза «несть пророка в отечестве своем», наверное, никогда не потеряет своей актуальности. И тем не менее я уверена, что есть в нашей стране огромное количество людей, которые благодарны Михаилу Сергеевичу за то, что ему удалось сделать, за свежий воздух перестройки, за потрясение от гласности, за открытие границ, за прямое общение с простыми людьми, за достойно прожитую семейную жизнь и образец любви и верности, за то, что мы все смогли почувствовать себя не просто винтиками в теле государства, а людьми.

Я — одна из этого огромного количества и хочу, чтобы Михаил Сергеевич знал об этом».

Igor Ovchinnikov :

«Передайте Михаилу Сергеевичу мои поздравления с Юбилеем. Желаю здоровья. Пять лет во главе государства — это очень мало. Спасибо ему за то, что показал, что государство может быть гуманным.