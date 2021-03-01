Мы всё ... , Михаил Сергеевич

2013 г., август. На мобильный звонит Горбачев.

— Как дела?

— Хорошо.

— А я умер сегодня в четыре утра.

— Но мы же собирались пообедать, обсудить книгу.

— Обед не отменяем, книгу пишем.

— А кто вас закопал на этот раз?

— РИА «Новости». Уже извинились.

— Это который раз?

— Который? Четвертый. Уже научился быстро воскресать…