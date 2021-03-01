Новая газетастать со–
участником
стать со–участником
КолонкаПолитика

Мы всё ... , Михаил Сергеевич

К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты, главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

04:10 1 марта 2021Дмитрий Муратов
04:10 1 марта 2021Дмитрий Муратов
Этот материал вышел в № 22 от 1 марта 2021

Этот материал вышел в
№ 22 от 1 марта 2021

Фото: Ian Gavan / GettyImages

2013 г., август. На мобильный звонит Горбачев.

— Как дела?

— Хорошо.

— А я умер сегодня в четыре утра.

— Но мы же собирались пообедать, обсудить книгу.

— Обед не отменяем, книгу пишем.

— А кто вас закопал на этот раз?

— РИА «Новости». Уже извинились.

— Это который раз?

— Который? Четвертый. Уже научился быстро воскресать…

Черный юмор, к которому привыкнуть нельзя.

(— Как себя чувствуете?

— Был консилиум.

— И что?

— Патологоанатома пока решили не приглашать.)

10 лет со дня ухода Раисы, 2009 год. Трапезная Новодевичьего монастыря. Финал поминального обеда. Митрополит Смоленский и Крутицкий Ювеналий: «А вам, Михаил Сергеевич, хочу пожелать дожить и до 90 лет, и до 100, и…»

— Ваше Святейшество, давайте все же мыслить в масштабах пятилеток.

Хохот, как положено в конце русских поминок.

Сам он мыслил уже не пятилетками — а масштабами планеты. И остановил ядерную гонку, уничтожил холодную войну. Интернет, кстати, кто не знает, тоже при нем появился…

Ясная голова. Прежние ценности («народ заслуживает права на управление собственной жизнью»). «Когда мне объясняли, даже Эдуард (Шеварднадзе. — Ред. ), что рано уходить из Афганистана, я попросил прекратить воинственный клекот».

«Мне говорят: Горбачев отдал Чехию, Польшу, Германию, Венгрию. Кому я их отдал? Я отвечу. Чехию — чехам. Польшу — полякам. Германию — немцам, Венгрию — венграм. Нам чужого не надо».

— Есть ли у вас, у Путина причины не доверять Западу?

— Есть. Обманывали много. Но правительства, а не народы.

…Он по-прежнему живет в бетонной коробке с балконом, на казенной госдаче, которую построили маршалу Гречко в начале 70-х. Другой у него нет, эта — в пожизненном пользовании. Вечных искателей его поместий во Флориде всячески поддразнивает: «найдите и заберите». Его фонд с верными и честными сотрудниками существует трудно.

Я три года назад съездил к банкирам, один известный прямо сказал: «Инвестиции в свободу как ценность сейчас для нас токсичны и опасны». Интересно, те, кто стал бенефициаром перестройки, кто с комбайнерской ладони получил свободу предпринимательства, веры, рынок, частную собственность, суды, выборы, — именно они, получив свободу для себя, отказали в помощи ее создателю.

«Вассалы обоссались», — прокомментировал Горбачев и забыл об этом.

— Михаил Сергеевич, но ведь диктатура прочнее демократии. Вы могли бы до сих пор, как все утверждают, править.

— В какой-то момент народ понимает, что ему надоело обслуживать власть. И начинает петь «Аванти пополо» (итал. «Вперед народ».Ред. ).

— И что тогда?

— У диктаторов должен где-то стоять маленький, полностью заправленный самолетик.

Читайте также

Третья попытка

Александр Аузан — о перестройке, инициированной М. Горбачевым

Александр Аузан, 1

– 28 февраля

Он написал за последние годы несколько отличных книжек. Про свободу, ошибки, веру в страну.

Человек, презирающий насилие, хотя пролитая кровь у нас традиционно связана с доблестью.

Херманис, когда придумывал свой знаменитый спектакль «Горбачев» (где Чулпан — Раиса, а Женя Миронов — Горби), догадался. Мы сидим и разговариваем про их любовь, и Херманис мне сказал: «Я понял, он к ней в спальню не мог бы зайти, если у него руки в крови».

Он злится на Раису до сих пор, что она ушла. Он не может простить себе, что первый удар пришелся на нее из-за него в Форосе, когда по маленькому приемничку Sony она услышала: «направить комиссию для заключения о состоянии здоровья Горбачева». Поняла сразу, хорошо знала их нравы — едут его калечить.

…22 августа 1991 года он поехал не на площадь, где его ждали, а повез Раису с обездвиженной рукой и пораженным глазом домой. Она была ему важнее власти.

…Февраль 2020-го. Перед карантином.Собрался на обед. Подняли рюмки, ждем, когда Михаил Сергеевич скажет тост. (Обычный текст: «Не пьем, Господи, а лечимся».) Он:

— Подождите.

— Ну согреется же!

— Сначала послушайте мою речь. Придет время — выступлю с ней в ООН (мы с другом Венедиктовым затосковали, рюмки поставили). Слушайте: «Запретить войну». Это все. А вы боялись.

— ?

— Вот за это можете выпить.

И мы выпили.

P.S.

P.S. Тысячи читателей газеты и наши прекрасные соучастники прислали ему потрясающие поздравления. Сижу, разбираю их, чтоб вручить 2 марта. Празднование отложили, он пока в больнице проходит курс лечения. Звонит: — Пора прощаться. — Что? — Плохо было. — Но мы же собрались пообедать, обсудить планы, 2 марта юбилей. — Ну обед не отменяем…
#юбилей #горбачев
Комментарий

Бюджетники сорвались с цепи

Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

12140

Slide 1 of 1

важно

через час

Сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу

Колонка

Мы всё ... , Михаил Сергеевич

К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

1456

Slide 1 of 1
Колонка

Мантра-2*

Дмитрий Быков: Чего ты хочешь, это их страна, они с ней могут делать что угодно

1406

Slide 1 of 1
Сюжеты

Нереал-политик

Чем доктор Лев Пономарев заслужил звание «врага России № 1»

946

Slide 1 of 1
НОВОСТИ
час назадЧто произошло за ночь 1 марта. Коротко
2 часа назадСуд в Хабаровске арестовал на два месяца сахалинского депутата-миллиардера и владельца компании по добыче краба Дмитрия Пашова
6 часов назад«Земля кочевников», «Борат 2» и «Ход королевы»: в США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

выпуск

№ 22 от 1 марта 2021

Slide 1 of 2
  • № 22 от 1 марта 2021

  • В архив выпусков «Новой газеты»

Slide 1 of 5
Комментарий

Газопровод «Мимо Сибири»

Судя по этой карте «Газпрома», Красноярский край — слепое пятно Родины. Но есть и хорошие новости

679

Slide 1 of 1
Сериал

«‎Другая сторона улицы». 2 серия. Женя: миллионер из подворотни

Документальный проект «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

470

Slide 1 of 1
Эксплейнер

Евромайдан: что это было?

Эксплейнер «Новой газеты»

316

Slide 1 of 1

важно

2 дня назад

«Белый счетчик»: более десяти тысяч человек пришли к мемориалу Немцова в Москве

Сюжеты

Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. СЛУШАТЬ

Обсуждаем с Ильей Яшиным в аудиопроекте «Продолжение следует»

144

Slide 1 of 1
Репортажи

«Они убили самого сильного»

Как прошла акция памяти политика Бориса Немцова

205

Slide 1 of 1
Комментарий

«Дайте денег — найдем экстремистов»

Что на самом деле ищут чиновники: неблагонадежных школьников или повод получить средства на имитацию бурной деятельности?

206

Slide 1 of 1
Репортажи

Мерзлое детство

История воркутинских детдомовцев: от преследований ОПГ до квартир без очереди

395

Slide 2 of 2
Интервью

Теория больших взрывов

Как молодежь XIX века строила отношения с государством при помощи бомб и револьверов. Интервью с автором книги о русском терроризме Олегом Будницким

229

Slide 1 of 1
Колонка

Вражеские голоса

Любая попытка понравиться избирателям без санкции Кремля теперь объясняется иностранным вмешательством

381

Slide 1 of 1
НОВОСТИ
13 часов назадООН: силовики застрелили 18 человек во время протестов в Мьянме. 30 демонстрантов ранены
16 часов назадГубернатор Петербурга отказался отменять запрет на публичные мероприятия из-за требования носить маски
17 часов назадНа главу нижегородского штаба Навального завели уголовное дело о нарушении санитарных правил
17 часов назадГлавред издания «Новости Киселевска» уехала из города «из-за систематических угроз и бездействия полиции»
19 часов назадОНК подтвердила, что Навальный этапирован во Владимирскую область
21 час назадАлексей Навальный стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова
Расследования

Рельсотрон жахнул

Дело сибирских подростков-анархистов, обвиняемых в терроризме: роль школы, провокатор, тайный свидетель, наживка

293

Slide 1 of 1
Комментарий

Подкаст «Что Нового?» — Пашинян и его «Искандеры»

Чем закончится военный переворот в Армении

96

Slide 1 of 1
Комментарий

«Демоны молятся, нефть качается»

Новый альбом Земфиры «Бордерлайн» — хиты тревожного времени

567

Slide 1 of 1
Колонка

Опрос с подвохом

Две трети россиян готовы платить больше налогов? Не верю!

202

Slide 1 of 1
Колонка

Дзержинский в черном кубе

Спустя поколение — как поступят с памятниками злу?

303

Slide 1 of 1
Комментарий

Яростные, непохожие, молодые

Какой театр нужен смутному времени и что смотреть в первую очередь

86

Slide 1 of 1
Сюжеты

«Мама просто вошла в ритм»

В петербургском Театре им. Ленсовета Василий Сенин поставил спектакль «Мещане». Горький оказался неожиданно современным

114

Slide 1 of 0
    Комментарий

    Писатели и алкоголизм

    «Путешествие к источнику эха» Оливии Лэнг: книга на выходные от Екатерины Писаревой

    87

    Slide 1 of 1

    Топ 6

    1.
    Комментарий

    Бюджетники сорвались с цепи Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

    12141

    2.
    Колонка

    За что мой папа не любит Горбачева О юбилее гражданского общества

    2740

    3.
    Комментарий

    Третья попытка Александр Аузан — о перестройке, инициированной М. Горбачевым

    1524

    4.
    Колонка

    Мы всё ... , Михаил Сергеевич К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

    1456

    5.
    Сюжеты

    Удержаться на вершине пирамиды 26 тысяч пострадавших, 2 млрд рублей ущерба — и никакой ответственности. История лопнувшей структуры «Актив-Инвест»

    1436

    6.
    Колонка

    Мантра-2* Дмитрий Быков: Чего ты хочешь, это их страна, они с ней могут делать что угодно

    1406

    К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

    Google Chrome Firefox Opera