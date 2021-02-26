Карта с официального сайта «Газпрома». Сибирь, добывабщая газ, подождет

Две новости от властей России удивили Красноярск. Начну с той, что не очень. Региональное начальство много лет загадочно говорит о грядущей эре газификации региона.

Выглядело бы логично — дать наконец и сибирякам немного сибирского газа:

Тюмень еще не вычерпали, но Красноярье уже давно утверждается в статусе новой Тюмени, нового центра нефтегазодобычи. Однако красноярцам внезапно показали их истинные перспективы.

Обнародованную карту двух Россий — граница как раз по западному контуру Красноярского края — сейчас обильно комментируют:

«если хотите знать, как выглядит унижение, вот оно»;

газопровод «Мимо Сибири»,

«Северный обток» и т. д.

Положение дел стало известно еще три месяца назад, но визуализация всегда вызывает всплеск эмоций.

И ведь газификацию губернатор Усс не отвергал, даже несмотря на то, что его родной сын добывает уголь (он один из бенефициаров угольного разреза), а на угле здесь все: и тепло, и ток (крупнейшие ГЭС дают электричество алюминиевым заводам). Усс заявлял о готовности принять магистральный газ, невзирая на семейное дело.

Тем не менее большая Россия остается верна себе и своему отношению к Сибири. Это, судя по карте, только слепое пятно для Родины, а для государства РФ — дыра, из которой черпают всякие ништяки для внутренней политики и понты для внешней. Ну а люди там должны позаботиться о себе сами (красноярцы и заботятся, фильтруют воздух — на выдохе он чище).

Оператор поселковой котельной на газовом конденсате в Жигалове (Иркутская область) топит печь дровами в своем собственном доме. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Но есть и хорошая новость, она касается второй составляющей смога, то и дело зависающего над Красноярском — как только устанавливается безветрие или слабые восточные и северные ветра.

Угольные ТЭЦ А. Мельниченко, кстати, не главный источник смога. На первом месте — «Русал», его Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), чья доля в загрязнении воздуха Красноярска стационарными источниками — 45,4% в 2016-м и 47,5% в 2018 году (данные самого «Русала»).

О первенстве КрАЗа говорил на экологическом совещании в Красноярске и президент. В 2019 году в городе Минприроды РФ зафиксировало резкий — на беспрецедентные 87% — рост объема выбросов загрязняющих веществ. И назвало КрАЗ среди виновников первым.

От угольных ТЭЦ Мельниченко горожанам все же есть польза: тепло и ток.

Что дает Красноярску КрАЗ и Красноярская ГЭС, помимо экологических бед, сказать затруднительно, бюджетные отчисления «Русала» все более незаметны и составляют лишь 0,36%

(12,7 млн долларов за год — данные, опубликованные вашими же менеджерами).

Так вот, появилась и широко разошлась по СМИ новость о возбуждении уголовного дела против сотрудников «Русала» за загрязнение атмосферы (нарушение правил эксплуатации газоочистного оборудования КрАЗа и утечки гидрохлорида в воздух Красноярска). Официального подтверждения тому нет, но нет и опровержений, неофициально новость подтверждают.

Митинг за чистое небо над Красноярском. Один из — они проходят часто. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

Выглядит это, конечно, для красноярцев ярко: Сизиф расправляет плечи. До этого подобные попытки наездов на КрАЗ заканчивались административками и смешными штрафами. И сейчас мало кто верит, что, кроме пиара Радионовой, главы Росприроднадзора, это выльется во что-то реальное. Но рекордная сумма взысканий, присужденная недавно «Норникелю», вносит новые краски в затертый сюжет.

Красноярск хоть и не верит, болеет за Радионову. Во всяком случае, она не поддерживает извечные сказки властей, что в смоге над Красноярском виноваты печки бабы Нюры, а также транспорт и не тот рельеф. И какой-то не такой климат.

Примечательно, что недавно головная компания «Русала» En+ Group помпезно объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и обещала сокращение выбросов всей производственной цепочке, включая производство алюминия. Детальный план лорд Баркер, возглавляющий En+, намерен представить в сентябре 2021 года, накануне конференции ООН по изменению климата. Она пройдет в Глазго.

Это какая-то пыль в глаза. Вождение за нос мирового сообщества, международных институтов. В реальности показатель выбросов парниковых газов (менее четырех тонн на тонну алюминия) вообще ничего не говорит об экологической чистоте собственно алюминиевого производства «Русала». Красноярск волнует вовсе не углекислый газ, а канцерогены, выбрасываемые КрАЗом, бенз(а)пирен и прочие полициклические ароматические углеводороды, смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли, фториды, далее длинный список всякой химии первого класса опасности. И эмиссия этих газов происходит не через дымовые трубы и очистные системы, это низковысотные выбросы, они происходят через ворота, окна и крыши цехов, через аэрационные фонари производственных корпусов («фонарные выбросы»). Ими как раз и дышат горожане. Это не учитывается, это не включается в статистику борьбы с парниковыми газами. Это все то, чем дышит город и на чем богатеет «Русал». И до 2025 года, как и «Газпром», «Русал» ничего красноярцам не обещает вообще. Он борется с глобальным потеплением и губит миллионный город.

Из материалов, представленных Красноярску на общественных слушаниях, явствует, что сейчас законодательство РФ «Русалом» нарушается и будет нарушаться впредь, в частности, в жилой зоне превышены предельно допустимые концентрации фторидов газообразных и такого канцерогена, как бенз(а)пирен. Достижение технологических и гигиенических нормативов «Русалом» лишь планируется. И — только с 2025 года (тогда же, может, и «Газпром» свои карты поменяет). Впрочем, из тех же материалов «Русала» совершенно отчетливо явствует, что даже и эти никого не удовлетворяющие обещания лукавы.

Примечательно и еще одно обстоятельство. О необходимости газификации Красноярска кто только не говорил в последнее время, кто этим только не озаботился. И глава Роспотребнадзора Анна Попова, тыкая коллег носом в статистику по раковым заболеваниям, и Совфед.

Красноярский край ждет газификации. Фото: Юрий Козырев / «Новая»

Вот и «Русал» не так давно хотел решить свои проблемы за счет «Газпрома». Компания предлагала газифицировать города своего присутствия (Красноярск, Братск, Иркутск), переведя их ТЭЦ с угля на газ, что позволило бы (не закрывая сами заводы «Русала» и даже не переводя их на иные, экологически приемлемые технологии) выполнить задачи по сокращению выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Все это преподносилось как реальный план вице-премьеру Виктории Абрамченко, и та спустила его вниз в профильные ведомства. А глава «Газпрома» Миллер говорил о новом газопроводе в Китай не «Мимо Сибири», а «Сила Сибири — 2», попутная задача которого — объединить газотранспортные системы востока и запада страны и в дальнейшем газифицировать и Красноярский край, и прочие регионы Восточной Сибири.

Жаль только, жить в эту пору прекрасную...