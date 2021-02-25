Операция Казбек

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) отказала политику Алексею Навальному в статусе узника совести. Причиной решения стали ролики политика пятнадцатилетней давности, в которых эксперты организации нашли риторику ненависти. При этом раньше Навальный уже получал этот статус не один раз. Корреспондентка «Новой» разобралась, насколько сильный это удар по репутации политика и как в этой истории замешан телеканал Russia Today.

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Amnesty International признала политика узником совести 17 января после его задержания в аэропорту Москвы. Согласно сайту организации, узником совести является всякий, кто лишен свободы на основании своих политических, религиозных или иных убеждений, а также из-за принадлежности к определенной расе, национальности, сексуальной ориентации и т.д. «Алексей Навальный был лишен свободы за свою мирную политическую деятельность и реализацию своего права на свободу выражения мнений», говорилось в заявлении организации. В связи с этим AI призвала «немедленного и безоговорочного» отпустить его на свободу.

Политику уже давали статус узника совести в 2012-м и 2018-м. На этот раз в этом статусе Навальный пробыл всего полтора месяца. Об отказе Amnesty International считать политика узником совести стало известно во вторник. Первым об этом сообщил американский журналист Аарон Мате в своем твиттере. В скриншоте письма организации, которое Мате прикрепил к твиту, говорилось, что Amnesty International приняла такое решение из-за того, что раньше политик мог выступать за насилие и дискриминацию и затем не отказался от своих заявлений.

Позже информацию подтвердил менеджер AI по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев. В разговоре с «Медиазоной» он добавил, что речь идет о высказываниях Навального середины нулевых годов. Как посчитал юридический и политический департамент организации некоторые заявления Навального того времени достигают уровня hate speech (дословно — «риторика ненависти». — Ред.). В свою очередь, согласно правилам правозащитной организации, статус узника совести подразумевает, что политзаключенный не прибегал к насилию, а также не призывал к нему других и не возбуждал ненависть. По словам директора российского представительства организации Натальи Звягиной, правозащитники только сейчас обратили внимание на эти ролики, так как в Amnesty International поступили обращения людей с требованием пересмотреть статус Навального.

В феврале Amnesty International передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального, которую подписали 200 тысяч человек из разных стран. Несмотря на отказ в специальном статусе, в организации не собираются прекращать кампанию в поддержку политика.

Как рассказали «Новой газете» в Amnesty International, ничто из сказанного Навальным в прошлом не оправдывает его нынешнее заключение, которое носит чисто политический характер.

В свою очередь, термин «узник совести» — это характеристика, основанная на ряде внутренних критериев, установленных организацией. Никаких отличий в отношении к политзаключенным с этим статусом и без него нет.

— Спекуляции вокруг использования Amnesty International термина «узник совести» отвлекают внимание от нашего основного требования о немедленном освобождении Алексея Навального. Это отвлечение играет на руку только российским властям, которые лишили Навального свободы по политическим мотивам за то, что он осмелился их критиковать, — пояснила Джули Верхар, исполняющая обязанности генерального секретаря Amnesty International.

Как добавляют в организации, Amnesty International ежедневно выступает за освобождение людей, несправедливо лишенных свободы, и будут продолжать делать это в отношении Алексея Навального. Заключение Навального за его мирное противодействие и разоблачение коррупции является незаконным, и мы будем продолжать непрерывную кампанию за его освобождение и его право на свободу выражения мнения.

Была ли спланированная кампания?

Алексей Навальный оказался не первым, кого лишили статуса узника совести. Судьбу российского оппозиционера еще в 60-е разделил бывший президент ЮАР и лидер движения борьбы с апартеидом Нельсон Мандела. Несмотря на то, что в 1962 году AI признала Манделу узником совести после того, как его осудили за вооруженную борьбу, организация отказала Манделе в этом статусе. Кроме того, Amnesty International дважды отказывалась считать узниками совести экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя банка «Менатеп» Платона Лебедева.

Лишение Алексея Навального статуса вызвало широкий резонанс, его осудили как сторонники Навального, так и другие общественные деятели. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш отметила в твиттере, что политика лишили статуса по требованию пропагандистов.

Исключили Навального из «узников совести» за высказывания середины нулевых по требованию госпропагандистов. Какая стыдобушка https://t.co/AsPMu8eo0t — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 23, 2021

Журналист Майкл Наки указал на то, что теперь пропагандисты «будут смаковать» то, что Amnesty исключила Навального из узников совести, забывая упомянуть, что организация все еще требует его освободить.

В среду юрист ФБК (российские власти считают организацию «иноагентом») Александр Головач отказался от статуса узника совести, который в 2018 году ему присвоила Amnesty International после того, как его задержала полиция по обвинению в нарушении закона о митингах.

«Заявляю, что отказываюсь от этого статуса сейчас и в будущем, раз его могут лишить под давлением путинской госпропаганды», — написал Головач в своем твиттере.

О возможной кампании по дискредитации Алексея Навального рассказали журналисты «Медиазоны» и The Insider. Представитель Amnesty рассказал в интервью The Insider, что организация получила множество одинаковых запросов о проверке слов Навального. Некоторые авторы ссылались на один и тот же ролик 2007 года.

— Мы получили множество запросов. Они начали поступать практически одномоментно и выглядели весьма похоже по содержанию. В этом смысле мы усматриваем скоординированность и признаем, что, возможно, они могли быть сделаны исходя не из доброй воли, а злонамеренно, — рассказал Артемьев.

«Медиазона» со ссылкой на анонимные источники сообщила, что

за кампанией по дискредитации Алексея Навального в других странах могут стоять «люди с RT в разных странах».

Аарон Мате, сообщивший новость, также является частым гостем RT. Кроме того, Мате работает в издании The Grayzone, которое основал американский журналист Макс Блюменталь, регулярно пишущий для Sputnik и RT. В «Медиазоне» также отметили, что авторы как минимум двух обращений в Amnesty International ссылались на тред в твиттере сотрудничающей с RT колумнистки Кати Казбек, в котором та разоблачала Навального перед иностранной аудиторией как «националиста и расиста». Эту информацию впоследствии подтвердила директор российского представительства организации Наталья Звягина. «Новая газета» направила в Russia Today вопросы о роли телеканала в истории лишения Навального статуса узника совести, однако к моменту написания материала в RT на них не ответили.

Катя Казбек (Дубовицкая) сейчас проживает в США и периодически сотрудничает с RT. К примеру, Казбек писала про протесты в Беларуси, в которых назвала протестующих «полезными идиотами», которых используют в «цветной революции».

Девушка позиционирует себя как социалистка и квир-активистка, при этом она является сторонницей деятельности Иосифа Сталина.

Отец Казбек — бизнесмен Юрий Дубовицкий, который в 1991 году основал сети компьютерных магазинов «Белый Ветер». В нулевых компанию отца Казбек оценивали в сумму до 100 млн долларов. В 2015 году «Белый Ветер» обанкротился, однако к тому моменту Дубовицкий уже продал большую часть своей доли в компании.

19 января, на следующий день после ареста Навального, Казбек опубликовала тред в твиттере, в котором назвала политика «националистом и расистом». Свои слова она подкрепила ссылками на старые видео главы ФБК, а также его твиты и интервью.

— Представьте его в другой стране, и вы получите мерзкую картину. Если бы Навальный жил в США, он был бы против иммигрантов из Мексики и Гватемалы. Если бы он жил во Франции, он бы разглагольствовал против алжирцев и конголезцев, — написала Казбек.

После лишения Навального статуса узника совести главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян написала, что организация сделала это «после того, как наша колумнистка (речь о Кате Казбек. — Ред.) конкретными примерами напомнила им, что он нацик». После этого твита в реплаи к тележурналистке пришла сама Казбек и обвинила Симоньян в расизме. Впоследствии девушка рассказала, что сотрудничает с RT, потому что на телеканале ей дают площадку для продвижения своей повестки.

— Почему я писала для «Радио свобода», основанной нацистами и ЦРУ? Почему я писала для <левого американского журнала> Jacobin, который ударил <бывшего президента Боливии> Эво Моралеса ножом в спину? Почему я писала для казахстанского журнала, хотя никогда не была в Казахстане? Мне сойдет любая платформа, которую я смогу контролировать, чтобы продвигать коммунистическую повестку, — написала Казбек в твиттере.

В 2000-х годах Навальный действительно участвовал в националистических «Русских маршах» и призывал регулировать поток мигрантов. В 2007 году Навальный вместе с писателем Захаром Прилепиным и политиком Сергеем Гуляевым основал национал-демократическое движение «Народ», которое выпускало провокативные ролики (один из них вспоминает и Казбек). В это же время Навальный был исключен из партии «Яблоко» с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность. Позже политик отошел от организации правого толка, а за многие свои слова впоследствии извинялся.

Как отметили в Amnesty International, организация обратила внимание на то, что некоторые из прошлых комментариев Алексея Навального активно использовались его оппонентами для его дискредитации. Кроме того, в организации отметили, что сама Amnesty International бывала объектом клеветнических кампаний российских властей в результате их последовательного осуждения нарушений Кремлем прав человека.

«Новая газета» направила в Russia Today вопросы о роли телеканала в истории с Amnesty International. Позже текст сообщения опубликовала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале. В качестве ответа Симоньян написала, «когда кажется, креститесь. А также когда 'складывается впечатление’» [подразумеваются слова Артемьева, сказанные The Insider — Ред.].

В четверг журналист The Moscow Times Петр Сауер опубликовал в своем твиттере запись зум-конференции с руководством Amnesty International. Запись звонка сделали пранкеры Вован и Лексус (видео есть на ютуб-канале). Они утверждают, что связались с руководством AI под видом главы сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Согласно записи, в разговоре участвовали генеральный секретарь организации Джули Верхар, а также директор и замдиректора по Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и Денис Кривошеев.

Пранкеры поинтересовались, что следует сделать, чтобы Навальному вернули обратно статус узника совести. На видео замдиректора по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев ответил им, что возвращение статуса «не принесет никому ничего хорошего». Организация не может изменить свою терминологию, чтобы Навальный подходил под определение Amnesty. По мнению Кривошеева,

данный конфликт поможет решить только скорейшее освобождение Алексея Навального из тюрьмы.

— Мы понимаем, то, что случилось, принесло много ущерба, в том числе и нам. Сейчас в России нет более важной задачи, [чем освобождение Навального]. Мы хотели бы обойти внимание медиа от наших внутренних решений. Давайте сохраним месседж «Освободим Навального», — заявил Кривошеев.