Amnesty International лишила Алексея Навального статуса узника совести из-за резких высказываний 2000-х годов

Международная правозащитная организация Amnesty International отменила решение о признании оппозиционера Алексея Навального узником совести. Об этом сообщил в Twitter журналист Аарон Мате.

«Amnesty International больше не рассматривает Алексея Навального как узника совести из-за того, что он поддерживал жестокость и дискриминацию и не отказывался от подобных высказываний», — говорится в письме организации.

Медиа-менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев подтвердил решение Amnesty International «Медиазоне».

«Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание "узник совести", поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech (разжигание ненависти — ред.)», — прокомментировал Артемьев. Однако, как добавляют правозащитники, призыв немедленно освободить Алексея Навального остается в силе, потому что он преследуется исключительно по политическим мотивам.

«Медиазона» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что за данной кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». Журналист Аарон Мате, сообщивший о новости, также является частым гостем RT.

В 2000-х годах Навальный участвовал в националистических «Русских маршах» и снимал агитационные ролики с призывами регулировать поток мигрантов. Позже политик отошел от организации правого толка.

17 января Amnesty International признала политика узником совести после его задержания в аэропорту Москвы. «Алексей Навальный был лишён свободы за свою мирную политическую деятельность и реализацию своего права на свободу выражения мнений. Amnesty International считает его узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения» — сообщалось на сайте правозащитной организации.

В феврале Amnesty International передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального, которую подписали 200 тысяч человек из разных стран.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Политика сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево и отправили в СИЗО на 30 суток. Ранее Федеральная служба исполнения наказания обратилась в суд с просьбой заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» с условного на реальный из-за того, что оппозиционер нарушал условия испытательного срока и не отмечался в инспекции ФСИН после отравления в августе 2020 года. В это время Навальный находился на реабилитации в Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста и пребывания в СИЗО он проведет в заключении около 2,5 года.