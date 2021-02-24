Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СМОТРЕТЬ

«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 20 от 24 февраля 2021

Читать номер

Юрист ФБК отказался от статуса узника совести Amnesty International. Он выступил против решения организации по Навальному

Политика41

41
 

Юрист ФБК* Александр Головач отказался от статуса узника совести международной правозащитной организации Amnesty International. 

«Заявляю, что отказываюсь от этого статуса сейчас и в будущем, раз его могут лишить под давлением путинской госпропаганды», — сообщил юрист в Twitter.

Amnesty International признала Александра Головача узником совести в октябре 2018 года после того, как юрист ФБК был задержан по обвинению в нарушении закона о митингах. Правозащитники подчеркивали, что задержание Александра Головача — это «пример продолжающегося преследования со стороны российских властей в отношении правозащитников и активистов».

Ранее Amnesty International отменила решение о признании оппозиционера Алексея Навального узником совести из-за его высказываний в 2000-х гг. Представитель организации пояснил, что некоторые высказвания политика посчитали hate speech (разжигание ненависти — ред.). Призыв Amnesty International немедленно освободить Алексея Навального остается в силе, потому что политик преследуется исключительно по политическим мотивам.

«Медиазона» со ссылкой на неназванные источники сообщала, что за данной кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». Источник «Медиазоны» отметил, что как минимум два человека ссылались в заявлениях на Twitter сотрудничающей c RT колумнистки Кати Казбек.

В 2000-х годах Алексей Навальный участвовал в «Русских маршах» националистов и снимал агитационные видео, призывающие жестко регулировать поток мигрантов. Позже Навальный отошел от организаций правого толка. По правилам Amnesty International, «неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти» является обязательным критерием для получения статуса узника совести.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он проведет в заключении около 2,5 года.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента
Теги:
rt, amnesty international, фбк, навальный
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera