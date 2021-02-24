Юрист ФБК отказался от статуса узника совести Amnesty International. Он выступил против решения организации по Навальному

Юрист ФБК* Александр Головач отказался от статуса узника совести международной правозащитной организации Amnesty International.

«Заявляю, что отказываюсь от этого статуса сейчас и в будущем, раз его могут лишить под давлением путинской госпропаганды», — сообщил юрист в Twitter.

Amnesty International признала Александра Головача узником совести в октябре 2018 года после того, как юрист ФБК был задержан по обвинению в нарушении закона о митингах. Правозащитники подчеркивали, что задержание Александра Головача — это «пример продолжающегося преследования со стороны российских властей в отношении правозащитников и активистов».

Ранее Amnesty International отменила решение о признании оппозиционера Алексея Навального узником совести из-за его высказываний в 2000-х гг. Представитель организации пояснил, что некоторые высказвания политика посчитали hate speech (разжигание ненависти — ред.). Призыв Amnesty International немедленно освободить Алексея Навального остается в силе, потому что политик преследуется исключительно по политическим мотивам.

«Медиазона» со ссылкой на неназванные источники сообщала, что за данной кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». Источник «Медиазоны» отметил, что как минимум два человека ссылались в заявлениях на Twitter сотрудничающей c RT колумнистки Кати Казбек.

В 2000-х годах Алексей Навальный участвовал в «Русских маршах» националистов и снимал агитационные видео, призывающие жестко регулировать поток мигрантов. Позже Навальный отошел от организаций правого толка. По правилам Amnesty International, «неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти» является обязательным критерием для получения статуса узника совести.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он проведет в заключении около 2,5 года.

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